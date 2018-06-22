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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a uyarı: Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparsa her şey biter!

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2018 21:41 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Didem Arslan'ın konuğu oldu. İttifaklar arası koalisyon sorusuna Bahçeli, ''Beklenen orana ulaşamadıysa bir takım faaliyetlerini yerine getirebilmesi için destek arayabilir. Koalisyon yapması söz konusu olamaz. TBMM içerisinde güçlü bir MHP olmasını istiyoruz. Hükümeti nasıl kuracaksa kurar, o onun işi. Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparlarsa her şey biter" ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a uyarı: Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparsa her şey biter!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Didem Arslan'ın sorularını yanıtladı.

Bahçeli'nin konuşması şu şekilde;

'BÜROKRASİDE OLMAK İSTEYENLER KENDİSİNE MENFAAT YARATIYOR''

''MHP'nin bünyasine değişik alanlarda değişik kişiler trafından fitne yayarlar. Bunları boşuna mı destekliyorsunuz, şuyumuz var... Her dönemde bürokraside de bulunanlar ve yeni dönemde de bürokraside olmak isteyenler 'ülkeyi ancak bu durum kurtarır' diyerek kendilerine menfaat yaratıyorlar.

"DAVUTOĞLU'NUN HATALARINI YAPARSA HER ŞEY BİTER"

Sayın Recep Tayip Erdoğan Bey'i destekleyeceğimizi ifade etmişiz. Hal böyle olunca yürtmenin başı seçildiği takdirde Recep Tayyip Erdoğan'dır. TBMM içerisinde güçlü bir MHP olmasını istiyoruz. Hükümeti nasıl kuracaksa kurar, o onun işi. Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparlarsa her şey biter.

"GİRDİĞİMİZ YOLDA DEVAM EDECEĞİZ"

Tuğrul Bey'e teklifte bulundu. Meral Akşener kabul etmediklerini ifade ediyorlar. Ne yapacağız biz, bu kadar mücadele veriyoruz. Bir değerli gazeteci 'bunlar hazine yardımı almak için böyle bir ittfaka girdiler, barajı aşamayacak korkusuyla böyle yapıyorlar...' dedi. Bunları da söylemeyen kalmadı. Biz ne yapacağız, girdiğimiz yolda devam edeceğiz.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA NİFAK UYARIM AK PARTİ ADAYLARINA YÖNELİKTİR"

Bahçeli, daha önce fitne vurgusu yaptığı konuşma hatırlatılınca, ''Cumhur ittifakında nifak uyarım AK Parti adaylarına yöneliktir. Ak Parti Kayseri'deki istişare ve toplantımızda kullandığımız bir kelimedir. O AK Parti adaylarına yöneliktir.

''AK PARTİLİ ADAYLAR CUMHURBAŞKANI'NIN ADAYLIĞINI KONUŞMUYORLAR''

AK Parti'nin bunu bilmesi ve görmesi lazım. MHP'nin oradaki temsilini sürekli eleştiriyorlar. Başka türlü söylemler kullanıyorlar. Ama sayın Cumhurbaşakanının adaylığını konuşmuyorlar. Bir tanesi daha var MHP'nin büyük kurltayında MHP'nin cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan dedim. Yapılan konuşmalarda 'bir MHP'yi neden taşıyalım, güçlü bir AK Parti'yi yaratalım.' Hiç ağızlarından cumhurbaşkanı adayı çıkmıyor. Bunlar her yerde 3-5 tane var.'' dedi.

İTTİFAK ARASI KOALİSYON VE MECLİS'TE UZLAŞI

Bahçeli, Erdoğan'ın ''ittifaklar arasında koalisyon'' yorumu sorulması üzerine, ''Bu cumhurbaşkanının, herhangi bir siyasi parti ve onun genel başkanı ile cumhurbaşkanının, yetkisini paylaşması gibi bir anlayış söz konusu değil. Meclis'te uzlaşı içerisinde faaliyetlerimi sürdürürken, beklenen orana ulaşamadıysa bir takım faaliyetlerini yerine getirebilmesi için destek arayabilir. Bu koalisyon değil bir uzlaşma, işbirliği olabilir. Koalisyon yapması söz konusu olamaz.'' dedi.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
zaten bitmiş ki tamam bahçeli tamam
yaw he he... yolcudur abbas... inceden inceden... ne yapsaniz nafile... sandiklar namusumuzdur... 25 haziran sabahi ulkemiz guzel bir gune uyanacak... gunese bakacagiz...
BAHÇELİ YOLUN SONUNU GÖRDÜ.MHP LİLER HIRSIZIN ORTAĞI OLARAK TARİHTE ANILACAKTIR.
sen onlardan önce kendini ve milliyetçilik kavramını bitirdin bile zaten
sen gidene kadar sana oy yok
"hükümeti kurarsa kurar o onun işi" diyen adam zaten figuranliğı kabul etmiştir.
En büyük hata erdoğanın kuyruğuna senin takılmandır,kafasız
Bitsin sayın Bahçeli.. durup dururken daha 1,5 yıldan fazla seçime zaman sen tutturdun erken seçim. senin sana faydan yok. AK-PARTİ yi kendinle birlikte batırmaya hakkın yok.
1 yıldır kayıp olan yedek lastiğimi bulup getirene bir adety uyuz kurt hediye edilecektir iş işden geçti koçum tayip seni suya susuz götürür susz getirir
Ulke umrunda degil her sey mhp icin diyor ozetle bizi saf disi birakamaz diyor ayık olun bu itiraf gibi bir sey
1987 den beri oy kullanıyorum ne belediye nede genel seçim ....mhp haricinde hiç bir partiye oy vermedim ...bahçeli sayesinde ilk defa chp ye oy vereceğim...tesekkurler bahceli
Bahçeli bunu "Evet-Hayır"dan önce de yapmıştı,ahaha:))
Bir mhp ki olarak utanıyorum yasa arkadaşlarım la senin yüzünden siyaset yapamıyorum bittin bizi de bitirdin
Sayin bahçeli akp gibi bir partiyle pardon tayyiple yola çikmanin ve yolda kalmanin ne demek olduguni yakinda görürsün
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