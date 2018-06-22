MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a uyarı: Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparsa her şey biter!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Didem Arslan'ın sorularını yanıtladı.

Bahçeli'nin konuşması şu şekilde;

'BÜROKRASİDE OLMAK İSTEYENLER KENDİSİNE MENFAAT YARATIYOR''



''MHP'nin bünyasine değişik alanlarda değişik kişiler trafından fitne yayarlar. Bunları boşuna mı destekliyorsunuz, şuyumuz var... Her dönemde bürokraside de bulunanlar ve yeni dönemde de bürokraside olmak isteyenler 'ülkeyi ancak bu durum kurtarır' diyerek kendilerine menfaat yaratıyorlar.

"DAVUTOĞLU'NUN HATALARINI YAPARSA HER ŞEY BİTER"



Sayın Recep Tayip Erdoğan Bey'i destekleyeceğimizi ifade etmişiz. Hal böyle olunca yürtmenin başı seçildiği takdirde Recep Tayyip Erdoğan'dır. TBMM içerisinde güçlü bir MHP olmasını istiyoruz. Hükümeti nasıl kuracaksa kurar, o onun işi. Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparlarsa her şey biter.

"GİRDİĞİMİZ YOLDA DEVAM EDECEĞİZ"



Tuğrul Bey'e teklifte bulundu. Meral Akşener kabul etmediklerini ifade ediyorlar. Ne yapacağız biz, bu kadar mücadele veriyoruz. Bir değerli gazeteci 'bunlar hazine yardımı almak için böyle bir ittfaka girdiler, barajı aşamayacak korkusuyla böyle yapıyorlar...' dedi. Bunları da söylemeyen kalmadı. Biz ne yapacağız, girdiğimiz yolda devam edeceğiz.