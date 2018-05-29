MHP lideri Devlet Bahçeli meydanlara son hafta inecek

Cumhur İttifakı’yla seçimlere girecek olan MHP’nin propaganda takvimi netleşmeye başladı. Genel Başkan Devlet Bahçeli ramazan ayı boyunca miting yerine kapalı salon toplantılarını tercih edecek. “24 Haziran yeni bir doğuş, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, neden, nasıl?” temalı bölge istişare toplantılarında, 5 il merkezinde toplam 31 ilin teşkilatıyla buluşacak. Toplantıların ilki 6 Haziran’da Sivas’ta yapılacak.
Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; Bahçeli Ramazan Bayramı’ndan sonra, seçime bir hafta kala da meydanlara inecek. Program henüz belli olmazken, seçime kadar kalan süre dikkate alınarak mitinglerin 7-8 ili kapsaması bekleniyor.
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