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MHP'nin 24 Haziran milletvekilleri adayları belli oldu!

SEÇİM HABERLERİ  | 12.05.2018 12:11 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine ilişkin Ankara'da flaş bir gelişme yaşandı. Son dakika habere göre, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) milletvekili adayları belli oldu. Çalışmalarını tamamlayan komisyon tarafından bin 815 adaydan 89'unun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı, kadına şiddet, dolandırıcılık gibi nedenlerden listeye alınmadığı öğrenildi.

MHP'nin 24 Haziran milletvekilleri adayları belli oldu!

Çalışmalarını tamamlayan aday komisyonu, 1815 adaydan 89'unu FETÖ, kadına şiddet, dolandırıcılık gibi nedenlerle listeye almadı.

'CUMHUR İTTİFAKI' İÇİN SOSYAL MEDYA ATAĞI

Öte yandan MHP'de, seçim çalışmaları kapsamında sosyal medyada, "Cumhur İttifakı Millet Aklı" adıyla hesaplar açıldı. Seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinin ardından teşkilatlar bazında seçim startı verilirken, MHP Genel Merkezi'nde de seçime hazırlık çalışmaları hızlandı.

Bu kapsamda sosyal medya ekibi tarafından seçim çalışmalarının ana sloganı "Cumhur İttifakı Millet Aklı" kullanıcı adıyla sosyal medya hesapları oluşturuldu. Facebook, Twitter ve Instagram'da açılan hesaplardan, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile seçim çalışmalarına ilişkin paylaşımlarda bulunulacak.


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
24 haziran seçimindeki en az heycan uyandıran partinin milleti çokta meraklandırdığı söylenemez.
Bu seçimin bu ülkeye maliyeti nedir kimden çıkacak bunlar
Bahçelinin de mhp den aday olamaması lazım, herif akpkk ya biat etti, mhp ile en ufak bir bağı kalmadı ki
teroristlerin siyasi uzantisini hapiste ziyarete giden mhpmi yoksa diger muhaliflermi ?
ince den ince den chpkk ittifaki da olmuyo degil hani. var bi gönül bağı. bu söz de bi kenarda kalsin. lazim olur ileride
@haptse61 PKK lideri Demirtaş'ın serbest kalmasını isteyen liderlerden birşeyler söylesene.
Mehape yazmaya gerek yok akp yazın yeter bir vasıfları kalmadı sarayın tasmalısı da olabilir.
o 89 fetocu oldugu icin listeye alinmayanlar noldu cezaevinde mi şuan bi de onu aciklasaydiniz ?
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