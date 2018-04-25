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MHP'nin 24 Haziran seçim sloganı belli oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 25.04.2018 07:28 | Son Güncelleme

Türkiye, 24 Haziran’daki erken seçime odaklanırken, partiler seçim propagandasına ilişkin çalışmalarına hız verdi. MHP'de yaptığı çalışmalar sonucu sloganını AK Parti ile yaptığı 'Cumhur İttifakı' üzerine geliştirdi.

MHP, erken seçimde kullanacağı sloganları, seçim beyannamesi ve mitinglere ilişkin çalışmalarını olgunlaştırıyor. Buna göre AK Parti ile yapılacak ittifak için, 'Cumhur İttifakı, milletin aklı' sloganı geliştirildi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın aktardığına göre, MHP’nin erken seçim beyanamesi de önceki seçim beyannamelerinden farklı olarak detaylı olmayacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve devletin yeniden yapılanmasına beyannamede öncelik verilecek.

Beyannamede, temel vurgu, '2023 Türkiyesi'ne yönelik olacak. 'Güvenlik' başlığı ise ikinci sırada yer alıyor. Eğitim ve sağlığın da yer alacağı beyannamede, kadın ve gençlere yönelik projeler öne çıkarılacak.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
doğdum doğalı ülkücüyüm, ilk defa oyum sana değil bahçeli bey...
Sen bırak slogan mulogan üretmeyi. AKP ne diyorsa onu söyle. Zaten AKP'ye gelen eleştirilere ilk sen cevap vermiyormusun. Çakma kurt
Aslen şöyle olmalıydı; rte, Bahçeli 'nin aklını aldı!
Bence Ben ettim sen etme demeleri lazım
Aslen şöyle olmalıydı; rte, Bahçeli 'nin aklını aldı.
Silinmenin sloganı, yazık sana yazık...
mhp ye bak ya komik bir parti haline geldi
ülkem için.
"40 YAPAR" iyiydi aslında... :)
Bnlar mhp nin değil akp nin sloganları.Kuyuda en çürük ipe tutundular,adatılanlar inşallah sizi aldatmıştır boyunun olçüsünü alırsın
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