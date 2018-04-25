MHP'nin 24 Haziran seçim sloganı belli oldu

MHP, erken seçimde kullanacağı sloganları, seçim beyannamesi ve mitinglere ilişkin çalışmalarını olgunlaştırıyor. Buna göre AK Parti ile yapılacak ittifak için, 'Cumhur İttifakı, milletin aklı' sloganı geliştirildi.
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın aktardığına göre, MHP’nin erken seçim beyanamesi de önceki seçim beyannamelerinden farklı olarak detaylı olmayacak.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve devletin yeniden yapılanmasına beyannamede öncelik verilecek.
Beyannamede, temel vurgu, '2023 Türkiyesi'ne yönelik olacak. 'Güvenlik' başlığı ise ikinci sırada yer alıyor. Eğitim ve sağlığın da yer alacağı beyannamede, kadın ve gençlere yönelik projeler öne çıkarılacak.
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