MHP'nin Konya'daki ilk kadın vekili Esin Kara'dan idam çıkışı

MHP dün yapılan seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre, Konya'da aldığı 203 bin 294 oy ile 1 olan milletvekili sayısını 2'ye çıkardı. Bu sonuçla birlikte, ikinci sıradan milletvekilliğine seçilen evli ve 1 çocuk annesi mali müşavir Esin Kara (42) MHP'nin Konya'daki ilk kadın milletvekili seçildi.

ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

MHP'nin Konya'da ilk kadın milletvekili olma şansını yakalan Esin Kara, ülkücü bir aileden yetiştiğini ve çocukluğundan itibaren milletvekili olmak istediğini söyledi. Kara, şöyle konuştu:

''İlkokul öğretmenin bana ne olmayı düşündüğümü sorduğunda ben, 'Milletvekili olacağım' diyordum. Dün ilkokul öğretmenim beni arayıp tebrik etti. Çocukluğumdan beri olan bir idealimdi. Devlet Bey'in karşısına yeminli mali müşavir olup, hukuk fakültesini bitirip 3 diploma sahibi olarak çıkmak istiyordum. Seçimler erkene alınınca yeminli mali müşavir sınavlarına giremeden aday oldum.''

Kadınların Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri olduğunu anlatan Kara, dün 89 kadının milletvekili seçilmesinin de önemli olduğunu belirtti. Kadınlara ilk seçme ve seçilme hakkı verildiğinde, kadınları 1 milletvekilinin temsil ettiğini ifade eden Kara, bugün ulaşılan 89 rakamının da, kadınlar için önemli olduğunu kaydetti.