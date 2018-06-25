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MHP'nin Konya'daki ilk kadın vekili Esin Kara'dan idam çıkışı

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 20:18 | Son Güncelleme

MHP'nin Konya'daki ilk kadın milletvekili Esin Kara, cinsel istismar suçlarına idam cezası getirilmesini istedi. Kara, ''Türk'ün töresinde, tecavüz suçunun cezası idamdır. İnşallah gelsin. Çünkü biz kadınlar bunu istiyoruz. Böyle bir şey olursa kamu vicdanı da, halkın vicdanı da, siyasetçinin vicdanı da rahat eder'' dedi.

MHP'nin Konya'daki ilk kadın vekili Esin Kara'dan idam çıkışı

MHP dün yapılan seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre, Konya'da aldığı 203 bin 294 oy ile 1 olan milletvekili sayısını 2'ye çıkardı. Bu sonuçla birlikte, ikinci sıradan milletvekilliğine seçilen evli ve 1 çocuk annesi mali müşavir Esin Kara (42) MHP'nin Konya'daki ilk kadın milletvekili seçildi.

ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

MHP'nin Konya'da ilk kadın milletvekili olma şansını yakalan Esin Kara, ülkücü bir aileden yetiştiğini ve çocukluğundan itibaren milletvekili olmak istediğini söyledi. Kara, şöyle konuştu:

''İlkokul öğretmenin bana ne olmayı düşündüğümü sorduğunda ben, 'Milletvekili olacağım' diyordum. Dün ilkokul öğretmenim beni arayıp tebrik etti. Çocukluğumdan beri olan bir idealimdi. Devlet Bey'in karşısına yeminli mali müşavir olup, hukuk fakültesini bitirip 3 diploma sahibi olarak çıkmak istiyordum. Seçimler erkene alınınca yeminli mali müşavir sınavlarına giremeden aday oldum.''

Kadınların Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri olduğunu anlatan Kara, dün 89 kadının milletvekili seçilmesinin de önemli olduğunu belirtti. Kadınlara ilk seçme ve seçilme hakkı verildiğinde, kadınları 1 milletvekilinin temsil ettiğini ifade eden Kara, bugün ulaşılan 89 rakamının da, kadınlar için önemli olduğunu kaydetti.

ÜLKÜ EVİ SAYESİNDE KADINLARA İŞ İMKANI

Kadınların ekonomik kazanç elde edebilmesi için 'Ülkü Evi' adı altında bir projesinin olduğunu ifade eden Kara, şunları söyledi:

''Ev hanımlarımızın boş zamanları olmakta ve bunu değerlendirmekte güçlük çekmektedir. Türkiye'nin her bir yerinde kendi imkanları doğrultusunda ürün yetiştiren kadınlarımız var. Ereğli'de beyaz kiraz üretiliyor, bunu kadın çiftçilerimiz üretip satıyor. Elazığ'da dutu kaynatıp içine ceviz koyarak orcik yapıp satıyorlar. Bunlar doğal besinlerdir. Kadınlarımız bunları kendi evlerinde 'Ülkü' markasıyla yapıp, 'Ülkü Evleri'nde ve internette satabilecekler. Böylelikle hem üretime katkıları olacak hem kendi ekonomik kazançlarını elde edecek. Konya'mızda ayakkabı üretilmektedir. Burada sayaçlık çok önemlidir, çünkü el işçiliği yapmaktadır. Bunu kadınlarımız rahatlıkla yapabilir. Ülkü Evleri'ne alınacak birkaç makineyle kadınlarımız üretim yapabilirler ve kendilerine gelir kaynağı olur. MHP olarak Türkiye genelinde bu projeyi geliştirip hayata geçirebiliriz.''

'TECAVÜZ SUÇUNA İDAM'

MHP'nin seçim beyannamesindeki 'af' vaadinde, çocuk ve kadınlara yönelik cinsel istismar, tecavüz ve şiddet olaylarının 'af' kapsamı dışında tutulacağının yer aldığını hatırlatan Kara, ''Kadınlara şiddet ve tecavüz suçlarına asla 'af' gelmeyecektir. Çünkü MHP olarak aday adaylığı sürecinde bile genel merkezimiz istihbarat çalışması yapıp, aday adayının kadına yönelik en küçük şiddetinin olup olmadığını araştırdı. Aday adaylığım söz konusu olmadan önce Adana'da 3 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edilmişti. Ben bir anne olarak gece yarası uyanıp ağladım. Ardından da başta Adana milletvekilimiz olmak üzere yöneticilerimiz elektronik postayla ile duyarlılığımı dile getirdim. Ben bu mesajı pazartesi göndermiştir. Salı günü genel başkanımız, meclisteki grup toplantısında çıktı, çocuk istismarında bulunanlara idam getirilmesini istedi. MHP olarak bizim affedemeyeceğimiz şeyler var. Türk'ün töresinde de bu var. Türk'ün töresinde, tecavüz suçunun cezası idamdır. İnşallah gelsin. Çünkü biz kadınlar bunu istiyoruz. Böyle bir şey olursa kamu vicdanı da, halkın vicdanı da, siyasetçinin vicdanı da rahat eder.'' diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
mantıklı buluyorum türk ve kürt e yakışmayacak suç destekliyorum
VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN..
helal abla vekilimize
sen idami terorist başı apoya uygulayacaktin birak simdi şovu
yıllarca hapis yatan daha sonra çıkarılıp pardon denilen askerlere idam cezası uygulansaydı, pardon deme imkanın olacakmıydı ?
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