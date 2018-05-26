MHP'nin seçim beyannamesi açıklanıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin seçim beyannmamesini açıklıyor.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Vicdanımız Türk, vatanımız Türk, milletimiz Türk, devletimiz Türk.

Hepinizi övgüyle, özlemle selamlıyorum. Ayırmadan farklı görmeden milletimizin bütün evlatlarını bağrıma basıyorum.

MHP olarak yarım asırlık onurlu mücadelemizde nice imtihanlarla sınandık. Nice badirelerden geçtik, nice belalarla karşılaştık. Kayanın içini imanla yarıp filiz filiz büyüyüp çınarlaşmayı bildik. Başaracağımıza inandık.

Ülkülerimizin yörüngesinden çıkmadık, çıkmayacağız. Davamızdan dönmedik. Hesabi değil, hasbi davrandık. Ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, ülkücü ölmeye de ant içtik. Karşımıza geçip zindan dediler, vatan sağolsun dedik. İdam dediler, Allah'ın takdiri, kabul ettik. Katran dökmüş gecelerde ayazları yenmekle kalmadık. Sükut kadar kimsesiz kaldık ama küsmedik, her zaman çığlık kadar hür olduk. Unutulsak da unutmadık, unutturmadık.

BEYANNAMENİN ANA BAŞLIKLARI



Partinin iki bölümden oluşan beyannamesinin ilk bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından halk oylamasına giden süreç ve bu çerçevede cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekçeleri ve neler getirdiği ile Cumhur İttifakı’nın hedefleri yer alacak.