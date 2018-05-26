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MHP'nin seçim beyannamesi açıklanıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 26.05.2018 13:58 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin 24 Haziran seçimleri öncesi beyannamesini açıklıyor.

MHP'nin seçim beyannamesi açıklanıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin seçim beyannmamesini açıklıyor.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Vicdanımız Türk, vatanımız Türk, milletimiz Türk, devletimiz Türk.

Hepinizi övgüyle, özlemle selamlıyorum. Ayırmadan farklı görmeden milletimizin bütün evlatlarını bağrıma basıyorum.

MHP olarak yarım asırlık onurlu mücadelemizde nice imtihanlarla sınandık. Nice badirelerden geçtik, nice belalarla karşılaştık. Kayanın içini imanla yarıp filiz filiz büyüyüp çınarlaşmayı bildik. Başaracağımıza inandık.

Ülkülerimizin yörüngesinden çıkmadık, çıkmayacağız. Davamızdan dönmedik. Hesabi değil, hasbi davrandık. Ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, ülkücü ölmeye de ant içtik. Karşımıza geçip zindan dediler, vatan sağolsun dedik. İdam dediler, Allah'ın takdiri, kabul ettik. Katran dökmüş gecelerde ayazları yenmekle kalmadık. Sükut kadar kimsesiz kaldık ama küsmedik, her zaman çığlık kadar hür olduk. Unutulsak da unutmadık, unutturmadık.

BEYANNAMENİN ANA BAŞLIKLARI

Partinin iki bölümden oluşan beyannamesinin ilk bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından halk oylamasına giden süreç ve bu çerçevede cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekçeleri ve neler getirdiği ile Cumhur İttifakı’nın hedefleri yer alacak.

"KADER MAHKUMLARINA AF"

MHP’nin seçim beyannamesinin ikinci bölümünde ise ekonomiden sağlığa, eğitimden af konusuna kadar vaadlerde bulunuluyor.Beyannamede, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcunun yapılandırılması ve kader mahkumlarına af dikkat çekiyor.Eğitim alanında da sınava ihtiyaç kalmayacak bir sistem hedefi çerçevesinde sınavsız üniversite ile sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı vaadi yer alıyor.Beyannamede, ekonomide ihtiyaç duyulan yapısal reformların hızla hayata geçirileceği ve bu kapsamda vergi kanunlarının da sadeleştirileceği vaadinde de bulunuluyor.

"HİLALE YILDIZ OL"

Bu arada MHP, seçim kampanyasında kullanacağı ve “Cumhur İttifakı” ana ekseninde belirlenen sloganlarının yanında “Hilale yıldız ol” sloganı da kullanılacak.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
vaatlerinde bile hayır yok. anladı %3 alcağını hapistekilere sardı oy için, tamamen basit sokaktaki insanın yapacağı beyanlar hedefler mhp bitmiştir
devlet adamliginin ne oldugunu butun hainlere gosterdin koca reis tum ser odaklarina karsi ne mutlu Türküm diyene
ne yuzde 3 u ya
YAV MORUK Bİ GİT ARTIK TORUN SEV DİYECEMDE SENDE O AİLE KAVRAMI YOK
seçim beyannamesi değilde sanki kırk haramiler bildirgesi okuyor gibi. mhp hep aynı zihniyet mafyalıkla devlet yönetilmez bi öğrenemediler gitti
VAY BENİM HEYBETLİ MHP İM SENİ NE HALE GETİTDİLER AKP NİN YANİNDA MARABA GİBİ ÜZGÜNÜZ
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