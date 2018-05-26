MHP'nin seçim beyannamesi açıklanıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin seçim beyannmamesini açıklıyor.
Bahçeli'nin açıklamaları:
Vicdanımız Türk, vatanımız Türk, milletimiz Türk, devletimiz Türk.
Hepinizi övgüyle, özlemle selamlıyorum. Ayırmadan farklı görmeden milletimizin bütün evlatlarını bağrıma basıyorum.
MHP olarak yarım asırlık onurlu mücadelemizde nice imtihanlarla sınandık. Nice badirelerden geçtik, nice belalarla karşılaştık. Kayanın içini imanla yarıp filiz filiz büyüyüp çınarlaşmayı bildik. Başaracağımıza inandık.
Ülkülerimizin yörüngesinden çıkmadık, çıkmayacağız. Davamızdan dönmedik. Hesabi değil, hasbi davrandık. Ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, ülkücü ölmeye de ant içtik. Karşımıza geçip zindan dediler, vatan sağolsun dedik. İdam dediler, Allah'ın takdiri, kabul ettik. Katran dökmüş gecelerde ayazları yenmekle kalmadık. Sükut kadar kimsesiz kaldık ama küsmedik, her zaman çığlık kadar hür olduk. Unutulsak da unutmadık, unutturmadık.
BEYANNAMENİN ANA BAŞLIKLARI
Partinin iki bölümden oluşan beyannamesinin ilk bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından halk oylamasına giden süreç ve bu çerçevede cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekçeleri ve neler getirdiği ile Cumhur İttifakı’nın hedefleri yer alacak.
"KADER MAHKUMLARINA AF"
MHP’nin seçim beyannamesinin ikinci bölümünde ise ekonomiden sağlığa, eğitimden af konusuna kadar vaadlerde bulunuluyor.Beyannamede, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcunun yapılandırılması ve kader mahkumlarına af dikkat çekiyor.Eğitim alanında da sınava ihtiyaç kalmayacak bir sistem hedefi çerçevesinde sınavsız üniversite ile sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı vaadi yer alıyor.Beyannamede, ekonomide ihtiyaç duyulan yapısal reformların hızla hayata geçirileceği ve bu kapsamda vergi kanunlarının da sadeleştirileceği vaadinde de bulunuluyor.
"HİLALE YILDIZ OL"
Bu arada MHP, seçim kampanyasında kullanacağı ve “Cumhur İttifakı” ana ekseninde belirlenen sloganlarının yanında “Hilale yıldız ol” sloganı da kullanılacak.
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