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MHP'nin seçim şarkıları belli oldu!

SEÇİM HABERLERİ  | 08.05.2018 15:50 | Son Güncelleme

24 Haziran'da gerçekleşecek cumhurbaşkanı ve milletvekili için partiler hazırlıklarını sürdürüyor. Son gelen bilgilere göre, MHP'nin seçime 8 şarkı ve 1 marşla gireceği öğrenildi.

MHP'nin 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde kullanacağı müzikler belirlendi. Alınan bilgiye göre, partinin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilleri Genel Seçimleri çalışmalarında kullanılacağı müzikler toplam 9 parçadan oluşuyor.

Seçim müzikleri arasında Ege'den Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar Türkiye'nin bütün bölgelerinden ezgiler yer alıyor.

"CUMHUR İTTİFAKI" ŞARKI OLDU

Eserler arasında sözleri Canfer Balçık'a, müziği Burak Sönmez'e ait "Cumhur İttifakı" isimli parça dikkati çekiyor.

Listede, yine sözlerini Balçık'ın yazdığı "Duysunlar MHP'nin sesini", "Bütün oyunları bozun uşaklar", "Üç hilal ezeli ebede bağlar", "MHP umuttur gönülde taçtır" ve "MHP var oyunu bozar" ile sözleri Hüseyin Şahin'e ait "Tekbir diyek, hak bir diyek marşı" adlı şarkılar yer alıyor.

MHP tarafından ayrıca "Ankara'nın Bağları" olarak bilinen şarkı "MHP var geçit yoktur hiçbir kirli yapıya" adıyla, Trabzon'un ünlü kolbastı müziği de "Vatan tekdir" adıyla uyarlanarak seçimde kullanılacak.

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MHP Devlet Bahçeli 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Devlet bey Devletinin ve Milletinin yanındadır. TŞK gerçek MHP liler
@efe_efem_1976 Siz kimlerdensiniz? :)
Seçim şarkısı 1 MHP niye var Seçim şarkısı 2 Benden ne cuhurbaşkanı olur ne başbakan. Seçim şarkısı 3 Ben ülkeyi yönetecek adam değilim.
Sen hala şarkılarla uğraş AKP ye sırtını dayamışsın senden kralı varmı dünyada
mhp seçimemi giriyormuş
Bence bu şarkı,hım hım yar olsun.
SENİ DAVUL ZURNAYLA UĞURLAYACAK ÜLKÜÇÜLER BAŞÇALI AZ KALDI
MHP nin secim şarkısı recep tayyip erdoğan olmalı
Şarkıyla mı oy alacak ?
Siz şarkı yerine,ağıt yakın halinize,düşmanın gölgesi altında varlık göster Meye çalışan sözde vatansever sözde ülkücüler sandıkta hesaplaşacağız sizşinle sandıkta...
1000 şarkı da olsa Bahçeli sana güle güle...
Erdoğana ithafen Tarkandan "ölürüm sana" şarkısınıda ekle Bahçeli. Cuk oturur.
tükürdüğünü yalayan gerçek milliyetçi değildir.
Ülkeyi şarkılarla mı yöneteceksin?
Vay Canına..! Gürültü kirliliği yapacaksınız demektir... Sokaklarda Bangır Bangır Kafamızı Gereksiz şeylerle şişirmeyin. Vatandaş Kime ne vereceğini biliyor... Size KIRMIZI KART
keh keh
Nafile ve bos bir ugras..
8 şarkı 1 marş yanyana koy 81. bir sene sonra olmayacaksın çıkar 80. Aha da Osmaniye bu bir şifre...
bu işler şarkı türkü ile olsaydı ooooo neler olurdu neler
Tamam bahceli sanada tamam
pili biten bir parti son çırpınışlar
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