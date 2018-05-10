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MHP'nin seçim sloganı belli oldu!

SEÇİM HABERLERİ  | 10.05.2018 14:41 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sürecinde kullanacağı sloganları belirledi.

MHP'nin seçim sloganı belli oldu!

MHP'de 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri için yapılan hazırlıklar kapsamında, Genel Başkan Devlet Bahçeli ve parti yöneticilerinin çalışması devam ediyor. Seçim sürecinde kullanılacak müzik ve şarkıların ardından sloganlar da tespit edildi.

Seçim sürecinde kullanılacak sloganlar "Cumhur İttifakı Millet Aklı" çerçevesinde şekillendi. Bu süreçte "Cumhur İttifakı Millet Aklı Geleceğin Teminatı", "Cumhur İttifakı Millet Aklı Milli Bekanın Teminatı", "Cumhur İttifakı Millet Aklı Mutlu Kadın Huzurlu Türkiye'nin Teminatı" ve "Cumhur İttifakı Millet Aklı Bin Yıllık Kardeşliğin Teminatı" sloganları kullanılacak.

BİLBOARD VE AFİŞLERDE DE YER ALACAK

Sloganlar ayrıca billboard ve afişlerde de yer alacak.Bu arada partinin seçim otobüsleri de Genel Başkan Bahçeli'nin fotoğrafı ve "Cumhur İttifakı Millet Aklı" sloganıyla giydirildi.

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MHP 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
2018 in sagdan soldan sifiri at topla bol carp cikar 40 Yapar sloganiyla girsin dicemde secimede girmiyorlar.akp sigintisi olup ciktilar.
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