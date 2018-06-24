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Millet İttifakı içinde yer alan İYİ Parti de yüzde 10'u aştı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 21:49 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı verilerine göre; Millet İttifakı içinde yer alan İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 10'nu aştı.

Millet İttifakı içinde yer alan İYİ Parti de yüzde 10'u aştı

Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) ayrılan Meral Akşener’in liderliğinde ilk kez seçimlere katılan ve Millet İttifakı içinde yer alan İYİ Parti yüzde 10 barajını aştı.

İTTİFAK İÇİNDE YER ALDIĞINDAN BARAJ SORUNU YOKTU

Anadolu Ajansı verilerine göre; sandıkların yüzde 90’ı açıldığında İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 10’u aştı. İYİ Parti ittifak içinde yer aldığı için baraj sorunu yoktu.


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Anadolu Ajansı İYİ parti Millet İttifakı seçim sonucu

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