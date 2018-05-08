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Millet İttifakı'na bir parti daha katılıyor!

SEÇİM HABERLERİ  | 08.05.2018 15:35 | Son Güncelleme

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı köşesinde CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti arasında kurulan Millet İttifakı'na ilişkin bir iddiada bulundu.

Millet İttifakı'na bir parti daha katılıyor!

Can Ataklı yazısında Haydar Baş ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin de ittifaka dahil olabileceği yönünde bilgiler aldığını ifade etti.

Ataklı'nın yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde:

CHP’de Haydar Baş sürprizi

"CHP-İYİ Parti- Saadet ve DP ittifakına Haydar Baş ve Büyük Türkiye Partisi’nin de katılabileceğini öğrendim.

BTP Başkanı Haydar Baş’ın CHP yöneticileriyle görüştüğü ve parti adına sadece Haydar Baş’ın listeye konabileceği belirtiliyor.

Konuştuğum bazı CHP’li yöneticiler genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu işbirliğine sıcak baktığını belirtirken parti içinde bazı tepkilerin olduğunu da dile getirdiler.

Konunun parti yönetiminde görüşüldüğü ve kısa süre sonra bir sonuca ulaşılacağı belirtiliyor.

Haydar Baş ve partisinin sayısal gücü çok fazla değil.

Ancak Haydar Baş’a bağlı partililer seçim dönemlerinde çok aktif olarak çalışıyorlar. Partiye yönelik yayın yapan başta birkaç televizyonun da propaganda döneminde etkili olabileceğine inanan bazı CHP’liler “Bu koşullar altında Haydar Baş’ın parti listelerine alınmasında çok da sakınca yok” diyorlar."

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CHP Saadet Partisi Millet İttifakı İYİ parti Demokrat Parti 24 haziran seçimleri 24 haziran seçimi Bağımsız Türkiye Partisi Haydar Baş

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
topunuzu toplasan reisin tırnağı dahi etmezsiniz
alayınız gelin
@cakirfth sizde
pkk dhkpc de bunlara katılırsa kadro tamam olacak
@albayrakmuratonlar zaten akpde
@albayrakmurat atatürkçü düşünce olarak asla kabul etmeyiz ayıklarız onları ama sizler halen beraber yola çıktıklarınızı temizleyemiyorsunuz böcek gibi sarmış bütün yurdu fışkırıyorlar hala
şer toplasın dışarıda kimse kalmasın hak ile batılı bilmek adına
TAMAAAAAAMM.BAŞ TA 5000 LİRA VERİYORDU...
Çer çöp bir araya gelecekler....Bunlardan bir cacık olmaz.Seçim sonrası mecliste paramparça olacaklar...
iş aş haydar baş. binde 1 bile katkısı olsa yeterli. bence dahil edilmeli. madem milletiz tüm milleti küçümsemeden kabul etmeliyiz.
KÜSURATLAR İTTİFAKI DESEYDİNİZ, DAHA ANLAMLI OLURDU.
Katılması gerekli. Olumlu bir gelişme
Ben bu partileri yeni duydum, sahi bunlar varmıydı? hepsi camii hocası gibi!...
ULA TAYYİP KAZANACAK NE YAPSANIZ BOŞ 9 KATLI GOFRET YER GİBİ YİYECEK HEPİNİZİ..
Bu ne laa camii derneği gibi partilere baak..!
İYİ olur hem de çok İYİ.TÜRKİYE iyi olucak.yeter ki İYİ insanlar sandığa gitsinler ve İYİ partiyi desteklesinler.Allah İYİ'liğinizi versin.İYİ günler.
brucee lee ile mıke taysını da alın aranıza
Katılması İYİ olur. Neticede bu seçimde İYİler tarafı kötülere karşı mücadele verecek. Tarafı belli olsun.
ülkeye kurtarma peşinde bu insanlar.
Topunuz gelinnnn.
bu gibi insanlar meclise girmesi lazım haydar baş saadettin tantan bunlar boş insanlar değil ve bunlara oy veren binlerce insanın oyu boşa gidiyor daha doğrusu akp ye yarıyor inşallah bu seçimde milletimiz sandığa küsmeyecekler artık bu lüks ortadan kalkmıştır yok o lider şöyleydi yok tatile gidecem yok oy vermeyeceğim herkes evladını seven torununa güvenli bir yarın ve vatan bırakmak isteyenler sandık başına 16 yıldır sahte rakamlarla bu milleti kandıran her seçimde katrilyonlarca rüşvet dagıtıp kömür makarna kolileri dagıtıp kişileri satın alan bu akp nin son kullanım tarihi 24 hazirandır
bence katılmalı
kapakta geldi tencere tamam oldu, haydi buyurun cenaze namazına...
akıllı olun ya şu anki Cumhurbaşkanı erdoğan'ın son seçimi %52 ile tek başına almadı mı eeeee şimdi mhp de var kimse kusra bakmasın %50 nın üstünde oyla rahat alır ve erdoğan boş tahtaya basmaz garanti ki ondan girdiler ve en güçlü aday muharrem ınce ve bu CHP'nin genel başkanı dahi seçilememiş birisi kendimizi kandırmayalım ilk turda bu iş biter
ince Apo yu ne zaman ziyaret edecek
dışardan'da destek alın haçlı siyonist kuruluşları, mason locaları, amerikan senatosu, avrupa birliği nato ne kadar memleket ülke düşmanları varsa onlarla'da ortaklık ittifak yapın çekinmeyin
Bütün partiler birleşti TAYİP ERDOĞAN ı devirmek için..artık zihniyet veya irade veya siyasi görüş diye birşey demesinler..zamanında siyasi görüş olarak birbirine zıt partiler sırf bir partiyi devirmek için farklı farklı zihniyetlerle biraraya gelip ortak karar alıyorsa ben bundan şu görüşü çıkararırım DÜŞMANIMIN DÜŞMANI DOSTUMDUR..Bu görüşlemi devlet yönetecekler..HAYDAR BAŞ sürekli iktidara gelirsem askeri ücret 5000 tl olacak diye vaad veriyordu..şimdi bunun olmayacağını bile bile insanlarımız oymu vericek bu ittifaka..
topunuz gelin
Alayınız gelsin farketmez..
Chp tebrik ediyorum. Btp ni dahil etmekle cumhuriyet in ne olduğunu gösterdi
kadro tamamlandı :))))
25 haziranda hepsi el ele kol kola inceden yar inceden diye diye gidecekler birakin 4 yilda bir heveslensinler.
HAYDAR BAŞ KATILSA NE YAZAR KATILMASA NE YAZAR????HİÇ BİR SORUN YOK YAMALI BOHÇANIN HER TARAFINI SIKIŞTIRSAN NE OLUR Kİ??? YANİ MİLLETV GİDİP DE HAYDAR BAŞ VEYA TEMEL ORADA DİYE ONLARA OY VERECEĞİNİ Mİ SANIYORSUNUZ? BAZILARININ BU İTTİFAKA KATILMALARI İNSANLARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNE İTİCİ GELİYOR VE OY ORANINI DÜŞÜRÜR.BEKLEYİN GÖRÜN.nicelik değil insanların aradığı nitelik.millet daha önce kemalin söylediği gibi koyun değil
Haydar Baş Atatürkçü Cumhuriyetçi ve ekonomi sistemi de vardı sanırsam yararlı olur bizim için
HAYDAR BAŞ İNCE NAİF İYİ İNSANDIR; MİLLET İTTİFAKINDA OLMALIDIR
şimdi adam görün. akpartili koyunlar bu iş olursa kaçacak delik arayacaksınız. gerçek vatan evladini göreceksiniz . bu adam ak koyunların kökünü kazir
yorumlarımız neden çıkmıyor herkez işini bilecek boşuna yazdırmayın bizi kim ilgileniyorsa ayrım yapayın yaaaaaaa
1-chp 2-sadet 3-ip 4-ap 5- yeni katıldı BAŞ bey 6-sırada bekleyen ........
Bu millet bağımsızlığından taviz verip mandacı oluşuma pirim vermez....
Bu adamla , Perinçek ittifaka girerse hiç sansi olmaz millet ittifakının..
Yakışı inşallah olur. BTP.nin her fikri güzel ama dini konularda dünyayı ötelemesi ayrıca demokrasi konusunda şüpheli fikirler öne sürmesi (sendikacılığa karşı olması gibi) Bu tip konularda biraz daha kapsayıcı olması iktidar olmalarının önünü açabilir.
siz hepiniz Reis Tek
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