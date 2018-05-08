Millet İttifakı'na bir parti daha katılıyor!

Can Ataklı yazısında Haydar Baş ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin de ittifaka dahil olabileceği yönünde bilgiler aldığını ifade etti.

Ataklı'nın yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde:



CHP’de Haydar Baş sürprizi

"CHP-İYİ Parti- Saadet ve DP ittifakına Haydar Baş ve Büyük Türkiye Partisi’nin de katılabileceğini öğrendim.

BTP Başkanı Haydar Baş’ın CHP yöneticileriyle görüştüğü ve parti adına sadece Haydar Baş’ın listeye konabileceği belirtiliyor.

Konuştuğum bazı CHP’li yöneticiler genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu işbirliğine sıcak baktığını belirtirken parti içinde bazı tepkilerin olduğunu da dile getirdiler.

Konunun parti yönetiminde görüşüldüğü ve kısa süre sonra bir sonuca ulaşılacağı belirtiliyor.

Haydar Baş ve partisinin sayısal gücü çok fazla değil.

Ancak Haydar Baş’a bağlı partililer seçim dönemlerinde çok aktif olarak çalışıyorlar. Partiye yönelik yayın yapan başta birkaç televizyonun da propaganda döneminde etkili olabileceğine inanan bazı CHP’liler “Bu koşullar altında Haydar Baş’ın parti listelerine alınmasında çok da sakınca yok” diyorlar."

