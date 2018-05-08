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Millet İttifakı'na itiraz edildi!

SEÇİM HABERLERİ  | 08.05.2018 07:13 | Son Güncelleme

Millet Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak CHP, SP, İYİ Parti ve DP olmak üzere 4 partiden oluşan ‘Millet İttifakı’na itirazda bulundu.

Millet İttifakı'na itiraz edildi!

İttifakta geçen ‘millet’ ifadesinin kendi partilerinin adı olduğunu belirten Millet Partisi, Siyasi Partiler Yasası’na göre bu adın ittifak unvanı olarak kullanılamayacağını ileri sürdü.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, YSK, Millet Partisi’nin itirazını önümüzdeki günlerde değerlendirerek karara bağlayacak. Siyasi Partiler Yasası’nın "kullanılamayacak parti adları ve işaretler" başlıklı 96. maddesi, "Anayasa Mahkemesi’nce temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi partice kullanılamayacağı gibi daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılamaz. Komünist, anaşist, faşist, teokratik, nasyonal sosyalist, din, dil, ırk, mezhep ve bölge adlarıyla veya aynı anlama gelen adlarla da siyasi parti kurulamaz veya parti adında bu kelimeler kullanılamaz” hükmünü içeriyor.

YSK’nin ittifaklarla ilgili 26 Nisan tarihli kararında, “İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, ittifak protokolünde, oy pusulasında kullanılacak ittifak unvanını belirleyebilirler. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre kullanılamayacak unvanlar ittifak adının belirlenmesinde de kullanılamaz. İttifak unvanı dışında işaret, amblem ve logo belirlenemez" ifadesi yer alıyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
HÜKÜMET BÖYLESİ AYAK OYUNLARINA GİRMEMELİDİR. ADI MİLLETTE OLSA BUNLAR YOK HÜKMÜNDEDİR ŞU AN TÜRKİYEDE. ARKALARINA RÜZGARI ALABİLİRMİYİZ PEŞİNDELER SADECE. YANİ KÜÇÜK HESAPLARLA SAYIN CUMHURBAŞKANINI KİMSE GÖZDEN DÜŞÜRME GİRİŞİMİNE KALKMASINLAR. SON 16 YIL GÖSTERDİKİ DIŞ GÜÇLER TÜRKİYEDE İSTEDİKLERİ GİBİ AT OYNATAMAYACAKLAR ASLA.TÜRKİYE KENDİNE YENİ BİR TERND YAKALADI ŞU AN.ÖNÜNE DURMAYA KALKANLARI MİLLET EZİP GEÇECEK. SAYIN ERDOĞAN BÜYÜK TÜRKİYE PROJELERİNE DÖNMELİ MUTLAKA YENİDEN.ÜLKEYE BİR ÇİVİSİ OLAMAYAN BİR İŞ YAPAMAZLAR.
at yarışlarında bazen yarışa itiraz edilir..komiserler kurulu denen heyet(yarışın hakemleri)de kabul ya da reddeder.bu yarışta faul yok..saçma bir itiraz.sanki birileri çok korkuyorda itiraz ettiriyor hissi hasıl oldu.size de çok garip ve yersiz bir itiraz gibi gelmedi mi?
Günaydın süpersiniz öyle bir başlık atıyorsunuz ki tam bir algı yönetimi..Attığınız başlık ile içeriğin ne alakası var.
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