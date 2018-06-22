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Millet İttifakı'nda 'Parlamenter sistem' çatlağı! İYİ Parti'den açıklama geldi

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2018 13:40 | Son Güncelleme

CHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti tarafından imzalanan "Millet İttifakı Tutum Belgesi"nde parlamenter sistem vurgusu bulunmamasına ilişkin İYİ Parti'den açıklama yapıldı.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Millet İttifakı Tutum Belgesi'nde parlamenter sisteme dönüş vurgusu bulunmamasına ilişkin, "Bu konuda, süreci kararlılıkla başlatan cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener’in değil, konunun diğer muhataplarının bilgisine başvurulmasının daha doğru olacağını düşünmekteyiz." ifadelerini kullandı.

CHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti tarafından imzalanan "Millet İttifakı Tutum Belgesi" dün kamuoyuna açıklanmıştı.

İYİ Parti Sözcüsü Çıray, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonrası hazırlanacak yeni anayasanın takvimini belirlemek üzere toplanan komisyonca açıklanan "Millet İttifakı Tutum Belgesi"nde, "İyileştirilmiş Parlamenter Sistem" vurgusu yer almadığını, bu konuda partiye gelen sorular üzerine zorunlu bir açıklama yapma gereği duyulduğunu belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in "İyileştirilmiş Parlamenter Sistem"in gerçekleştirilmesi ve bir takvime bağlanması için Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarıyla görüşerek 24 Haziran öncesi, seçmene bir taahhütte bulunulması sürecini başlattığına işaret eden Çıray, şunları kaydetti:

"Ancak bu konuda çalışmak üzere kurulan komisyonca açıklanan metinde parlamenter sistem vurgusunun bulunmamasının, kamuoyunda ve seçmenlerimiz nezdinde kafa karışıklığına sebep olmaması için bu açıklamaya gerek duyulmuştur. Biz, İYİ Parti olarak ve cumhurbaşkanı adayımız ve Genel Başkanımız tarafından seçmenlerimize verdiğimiz sözün arkasında durmaktayız. 'İyileştirilmiş Parlamenter Sistem'e dönüş için kararlılığımız, bu süreçteki tüm kurumsal belgelerimizde partimizi bağlayıcı olarak bulunmaktadır. Komisyon görüşmelerinde de tavrımızı bu yönde koyduk.

Kamuoyuyla paylaşılan 'Millet İttifakı Tutum Belgesi'nde 'parlamenter sistem' vurgusunun bulunmaması konusu ile ilgili, süreci kararlılıkla başlatan cumhurbaşkanı adayımız Sayın Meral Akşener’in değil, konunun diğer muhataplarının bilgisine başvurulmasının daha doğru olacağını düşünmekteyiz."

AA

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti CHP Saadet Partisi Millet İttifakı Parlamenter sistem

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Zaten kazansalar bile çatlak olacaktı. Bu lkede koalisyonla kurulan hukumetlerin ömrü hep kısa olmuştur.
Millet ittifakı çatlamayıp infilak edecek.
ne çatlağı kardeşim
aman ne çatlak :) gerek yok böyle yalan haberlere
SAADET - İYİ PARTİ- CHP HER KONUDA ANLAŞMIŞTIR; ARADA CILIZ SESLER ÇOK TA KAYDA DEĞER DEĞİLDİR...
Daha başlamadan bitmişler..
ARAMIZA NİFAK SOKAMAZLAR BAYRAM AREFESİNDE...BUNA ASLA İZİN VERMEYİNİZ...ŞEYTANI SEVİNDİRMEYİNİZ...
GELİYORUZ...KORKMAKTA HAKLISINIZ ÇÜNKÜ SON GÜNLERİNİZ...
Balon !!!
valla ne yapin yapin en kisa zamanda parlementer sistemi onaylayin yoksa gene tayyip bi bes sene basta kalir
ÇATLAK MI:))ŞİMDİ AKP LİLER HAVALARA UCUYORDUR:)MERAK ETMEYİN MİLLET İTTİFAKİNİN TUM POLİTİKACILARI AKLI SELİM INSANLARDIR.
daha durr orta yerinizden catLayacaksiniz :)
chp-hdp parlementer sistem istemiyor ztn ip ve sp nin oyunu alıp onları bir kenara atacak...chp-hdp ülke yönetimini almanın derdinde....akşener ve temel i bir BASAMAK görüyorlar seçimi kazanmak için....samimi ve dürüstçe bir yaklaşım değil onların ki...
eee zaten hep dedikya 5benzemez ittifakıkimse diyebilirmi eğer bunlardan biri kazanasın külliyede devleti yönetmeyecek şimdiden başkan yardımcısı derdindeler buna kandırmaca millete yalan sahtekarlık denir
yahu nesi çatlak bunun ortak bir konuda mutabakat sağlamak adına atlanılmış olan alınmış bir karar var komik misiniz nesiniz sayın editör :-) başlığa aldanıp sandım partilerden biri bozdu ittifakı :-)
ha gayret az kaldı seçimden önce yiyin birbirinizi
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