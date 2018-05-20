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Milliyetçi Hareket Partisi'nin listesinde dikkat çeken detay!

SEÇİM HABERLERİ  | 20.05.2018 06:21 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listesinde kongre tartışmalarında yanında yer alan isimlere vefa göstererek yola devam kararı aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin listesinde dikkat çeken detay!

Bahçeli'nin 'vefa listesi' olarak adlandırılan listede şu meslek grupları ön plana çıktı.

LİSTEDE İŞADAMLARI AĞIRLIKLI

MHP'nin listesinde en çok işadamları yer aldı. 93 işadamının yer aldığı listede ikinci sırayı hukukçular takip etti. 57 avukat çeşitli illerden aday olmayı başardı. 40 mühendis milletvekili adayı olarak listede yer alırken, 27 öğretmen, 26 serbest meslek, 24 yönetici, 20 doktor, 8 eczacı, 25 esnaf, 16 akademisyen ve 19 mali müşavir milletvekili adayı oldu.

411 ÜNİVERSİTE MEZUNU

MHP listesinde 411 aday üniversite mezunu olurken, 136 aday lise, 33 aday ortaokul, 20 aday da ilkokul mezunu. MHP listesinde genç isimlere de yer verildi. Toplamda 10 öğrenci milletvekili adayı olarak gösterildi. Öte yandan MHP’de kadın aday patlaması yaşandı. Aydın Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Kadın Kolları Koordinatörü Nevin Taşlıçay ile birlikte eski kadın kolları başkanlarının da aralarında olduğu 79 kadın listede yer aldı. 79 kişilik listede ev kadınları da kendisine yer bulurken öğretmen, avukatların da olduğu çok sayıda meslekten kadın bulunuyor.

(Yenişafak)

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Anahtar Kelimeler:
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Devlet Bahçeli işadamı

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