Milliyetçi Hareket Partisi'nin listesinde dikkat çeken detay!

Bahçeli'nin 'vefa listesi' olarak adlandırılan listede şu meslek grupları ön plana çıktı.
MHP'nin listesinde en çok işadamları yer aldı. 93 işadamının yer aldığı listede ikinci sırayı hukukçular takip etti. 57 avukat çeşitli illerden aday olmayı başardı. 40 mühendis milletvekili adayı olarak listede yer alırken, 27 öğretmen, 26 serbest meslek, 24 yönetici, 20 doktor, 8 eczacı, 25 esnaf, 16 akademisyen ve 19 mali müşavir milletvekili adayı oldu.
MHP listesinde 411 aday üniversite mezunu olurken, 136 aday lise, 33 aday ortaokul, 20 aday da ilkokul mezunu. MHP listesinde genç isimlere de yer verildi. Toplamda 10 öğrenci milletvekili adayı olarak gösterildi. Öte yandan MHP’de kadın aday patlaması yaşandı. Aydın Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Kadın Kolları Koordinatörü Nevin Taşlıçay ile birlikte eski kadın kolları başkanlarının da aralarında olduğu 79 kadın listede yer aldı. 79 kişilik listede ev kadınları da kendisine yer bulurken öğretmen, avukatların da olduğu çok sayıda meslekten kadın bulunuyor.
(Yenişafak)
Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü
Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti
Zonguldak'ta hamile eşinin yanında tekme tokat dövdüler!
Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! İkiye bölünen araç 3 kadına mezar oldu!
Ünlü Fransız restoranında ırkçılık skandalı: Başörtülüler, Müslümanlar ve Afrikalılar giremez
Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!
Dünyanın en utanç verici kareleri
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
Okuyucu Yorumları 0 yorum