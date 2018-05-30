Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırşehir mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Fetullah Gülen iddiası hakkında açıklamalarda bulundu. İnce, Erdoğan'ın Gülen ile görüşmesini, eski TRT Daire Başkanı'nın kitabında yazdığını söyledi.

İnce, ayrıca, kürsüden vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini dinletti. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ ile ilgili olarak 'Aldatıldık' açıklamaları yer aldı.

Ayrıca, Erdoğan ile Bahçeli arasındaki polemiklere ilişkin videolar da görüntülerde yer aldı.

İnce'nin açıklamaları:

'DÜN VİDEO İZLETTİRİYOR MEYDANDA...'



Dün video izlettiriyor meydanda. Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkmışım. Ben söylediklerimin arkasındayım. Sen de söylediklerinin arkasında mısın?

Hep aldatılmış. Peki devam edelim. Bana diyor ki; 'Sen kurultayda genel başkanını eleştirdin' diyor. Eleştirdim. Sana mı soracağım. Muharrem İnce ne dediyse o, söylediğim lafın arkasındayım.

Ben genel başkanıma 'hırsız', 'siyonist' demedim, bak senin genel başkanın Erbakan sana ne diyor?

'SEÇİMLERİN İPTALİ' İDDİASI



Son günlerde bir şey daha başladı. Bu seçimi iptal edebilir miyiz? Sakın ha, deneme. Kaçma mindere gel. Seçimin tarihini kim belirledi? Erdoğan. Hilelerini Erdoğan kurdu. Kurallarını Erdoğan belirledi, niye kaçıyorsun?

'BİRİNCİDE OLDU BU İŞ'



49'uncu mitingde gördüm ki, ikinci tura gerek yok, birincide oldu bu iş.



