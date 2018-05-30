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Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

SEÇİM HABERLERİ  | 30.05.2018 12:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırşehir mitinginde vatandaşlara seslendi. İnce, miting meydanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına izlettiği görüntülerle yanıt verdi.

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırşehir mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Fetullah Gülen iddiası hakkında açıklamalarda bulundu. İnce, Erdoğan'ın Gülen ile görüşmesini, eski TRT Daire Başkanı'nın kitabında yazdığını söyledi.

İnce, ayrıca, kürsüden vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini dinletti. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ ile ilgili olarak 'Aldatıldık' açıklamaları yer aldı.

Ayrıca, Erdoğan ile Bahçeli arasındaki polemiklere ilişkin videolar da görüntülerde yer aldı.

İnce'nin açıklamaları:

'DÜN VİDEO İZLETTİRİYOR MEYDANDA...'

Dün video izlettiriyor meydanda. Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkmışım. Ben söylediklerimin arkasındayım. Sen de söylediklerinin arkasında mısın?
Hep aldatılmış. Peki devam edelim. Bana diyor ki; 'Sen kurultayda genel başkanını eleştirdin' diyor. Eleştirdim. Sana mı soracağım. Muharrem İnce ne dediyse o, söylediğim lafın arkasındayım.
Ben genel başkanıma 'hırsız', 'siyonist' demedim, bak senin genel başkanın Erbakan sana ne diyor?

'SEÇİMLERİN İPTALİ' İDDİASI

Son günlerde bir şey daha başladı. Bu seçimi iptal edebilir miyiz? Sakın ha, deneme. Kaçma mindere gel. Seçimin tarihini kim belirledi? Erdoğan. Hilelerini Erdoğan kurdu. Kurallarını Erdoğan belirledi, niye kaçıyorsun?

'BİRİNCİDE OLDU BU İŞ'

49'uncu mitingde gördüm ki, ikinci tura gerek yok, birincide oldu bu iş.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Recep Tayyip Erdoğan FETÖ

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
salla bakalim muaarrem
MİLLET ADAM GÖRSÜN İSTEMİŞ. ADAM GİBİ ADAM RECEP TAYYİP ERDOĞAN.
Rolünü iyi oynuyor..böyle devam..
BİZ NE ALDANAN OLDU NE ALDATILAN HAHAHAHAHAHAHAH R.T.E
Artık siyasetin seviyesi çok düştü. Hakaret, belden aşağı küfürler aşağılamalar. Oysa millet için ne yapacaklarını nasıl yapacaklarını kaynaklarını nereden bulacakları projeler anlatsalar iyi olur.
COK SEVİYESİSLEŞDİN MUHO BU ÜLKEDE BİR DÖNEM SİYASİLER BİRLEŞDİBİRLERİNE AĞZA ALINMIYACAK SÖZLER SÖYLERDİLER AMAAA GÜN GELDİ SAĞCISI SOLCUSU BİRLEŞDİ HÜKÜMET KURDULAR YANİ ÜCLÜ KOALİSYON ŞİMDİİSE SEN NAPIYON HDP SP İYİ CHP FETOSUHEPİNİZ BİR ARIYA GELDİNİZ NİYE BU ÜLKEYE VE MÜSLÜMANLARA HİZMET EDEN BİR DÜNYA LİDERİNİ ALAŞAĞI ETMEK DİYELİMKİ İNDİRDİNİZ PEKİ SİZ NAPACAKSINIZ BU ADAMIN BÜTÜN YAPTIĞI HİZMETLERİ YIKACAKSINIZ VE BÜTÜN POROJELERİNİ RAFA KALDIRACAKSINIZ SİZE VARYA BIRAKIN İNSANLARI CEVİZ AĞACINDAKİ KARGALAR DAHİ GÜLÜYOR NAPARSANIZ YAPIN SİZDEN BİR CACIK OLMAZ BOŞA UĞRAŞMAYIN KÖYÜNE GİT
16 senedir ülkenin başına gelmeyen kalmadı.seninleyiz Muharrem kardeş.
Şimdi AKeP'yi destekleyen birisine deseniz ki: Sen siyonizme hizmet ediyorsun. Şaşırır, ne diyorsun, ben hiç siyonizme hizmet eder miyim der. Ama AKeP siyonizme hizmet ediyor" "Siyonizm AKeP için medyayı satın aldı, karşı bir şey yazamazlar." Erbakan Aralık 2010 akepeye verilen oy, siyonizme hizmettir, müslüman adam siyonist partiye oy vermez.
DE BUDUR GERCEKLERE YAKLASİLDİKCA GERCEKLER ONEMİNİ KAYBEDER !! YOLUN BAHTİN ACİK OLSUN İNCEE...
Vurdu ve comboooo olduu
ildefa böyle bir şey gordum super strateji
sadece biraz geriye gidip ülkenin bu iktidar zamanında neler yaşadığına bakmak akp ye oy vermemek için yeterlidir.
Başarılı bir mitingdi bravo İnce. Önceki yıllarda şahit olduğumuz görüntülerede bu şimdi montaj der öyle bişey söylemedim der.
DE BUDUR GERCEKLERE YAKLASİLDİKCA GERCEKLER ONEMİNİ KAYBEDER !! YOLUN BAHTİN ACİK OLSUN İNCEE.!
hahahaaaa
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