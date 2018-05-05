Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü YSK'ya verildi! Millet ittifakı resmen kuruldu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin üçlü ittifak kurduğunu açıkladı. Tezcan, Demokrat Parti'nin de adaylarını İYİ Parti listesinden göstererek ittifaka destek verdiğini söyledi.
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Tezcan YSK'da yaptığı açıklamada “Bu partiler seçim iş birliği yapma konusunda ortak karar almışlardır. Demokrasinin önündeki engelleri kaldırmak için seçim iş birliği kararı almışlardır” dedi
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