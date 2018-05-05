HABER

Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü YSK'ya verildi! Millet ittifakı resmen kuruldu!

SEÇİM HABERLERİ  | 05.05.2018 15:43 | Son Güncelleme

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi arasında yapılan Milli İttifak protokolü Yüksek Seçim Kurulu’na verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin üçlü ittifak kurduğunu açıkladı. Demokrat Parti ise adaylarını İYİ Parti listesinden gösterecek. İttifakın adı da 'Millet İttifakı' oldu. Buna göre 3'lü ittifakın içerisinde bulunmayan Demokrat Parti, İYİ Parti'ye destek verecek.

Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü YSK'ya verildi! Millet ittifakı resmen kuruldu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin üçlü ittifak kurduğunu açıkladı. Tezcan, Demokrat Parti'nin de adaylarını İYİ Parti listesinden göstererek ittifaka destek verdiğini söyledi.

İŞTE İTTİFAK BİLDİRİSİ

İTTİ

Tezcan YSK'da yaptığı açıklamada “Bu partiler seçim iş birliği yapma konusunda ortak karar almışlardır. Demokrasinin önündeki engelleri kaldırmak için seçim iş birliği kararı almışlardır” dedi


Akşener'den Muharrem İnce açıklamasıAkşener'den Muharrem İnce açıklaması
Akşener: Vallahi gökyüzünü indiririm tepelerine!Akşener: Vallahi gökyüzünü indiririm tepelerine!
Şırnak'ta yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı varŞırnak'ta yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YSK CHP İYİ parti Saadet Partisi 24 haziran seçimleri 24 haziran seçimi Demokrat Parti Millet İttifakı

En Çok Okunan Haberler

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Vallahi gökyüzünü indiririm tepelerine!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Vallahi gökyüzünü indiririm tepelerine!

Muharrem İnce'den Yalova'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Yalova'da flaş açıklamalar

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi açıklaması: 2'nci tura kalacağım ve biz kazanacağız

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi açıklaması: 2'nci tura kalacağım ve biz kazanacağız

Metin Külünk: 15 Temmuz'un siyasi ayağı, muhalefetin kurduğu ittifaktır!

Metin Külünk: 15 Temmuz'un siyasi ayağı, muhalefetin kurduğu ittifaktır!

Son dakika! CHP, Muharrem İnce'nin adaylık başvurusunu yaptı

Son dakika! CHP, Muharrem İnce'nin adaylık başvurusunu yaptı

Bekir Bozdağ: Ya Kılıçdaroğlu ya da İnce veda edecek!

Bekir Bozdağ: Ya Kılıçdaroğlu ya da İnce veda edecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.