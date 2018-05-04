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Muharrem İnce, 1. Meclis'ten seslendi: 01:30'da mitinglerimiz olacak

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 15:04 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 1. Meclis'te halka hitap etti. İnce, "Gece 01.30’de mitinglerimiz olacak" dedi.

Muharrem İnce, 1. Meclis'ten seslendi: 01:30'da mitinglerimiz olacak

CHP'de grup kararı ile Cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Muharrem İnce, 1. Meclis'te vatandaşlara seslendi. İnce buradan seçim çalışmalarını başlatarak 51 günlük seferberlik ilan etti.

Bu milleti bir araya getirmeye geldim. Ben geleceğimizi geri almak istiyorum. ben bu milletin evlatlarına iş bulacağım aş bulacağım. Gençler ve kadınlar sizinle birlikte kazanacağım. 51 günlük seferberlik ilan ediyorum. Gece 01.30’de mitinglerimiz olacak. Uyumak, yorulmak yok. Sloganımız “mazeret yok marifet var”. Benim ustam sayın Deniz Baykal’ı hastanede ziyaret edeceğim oradan da babamın mezarını ziyaret edeceğim. Yarın Yalova’da ilk mitingi başlatıyorum. Yaşasın Cumhuriyet yaşasın Atatürk. Ver bakalım şuradan İzmir Marşı’nı…


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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince TBMM CHP

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
yolun açık olsun temiz adam
milleti uyutmuyacaksınız galiba ???? b.kunu çıkartmayın.
YOLUN AÇIK OLSUN SİZİN GİBİ DİK DURUŞLU VATAN EVLADINA İHTİYACI VAR ÜLKEMİN GÖNÜLDEN TEBRİKLER MUHARREM İNCE..
seferi olunca oruç yok onu ima etmiş.
Recep ayı bitti, Muharrem ayı başlıyor.
izmir marşınada chp ipotek koydu üzerine yapıştı duyunca nefret ediyorum.
Muharrem ince güzel oyuna geldi kılıçtaroğlu muharrem inceden kurtulma yolu olarak aday göşterdi kaybedeceğini biliyor kaybederse milletvekilliğide gidecek chp,de yanlızca parti ütesi olarak kalacak hiçbir söz hakkı kalmıyacak
Bla bla bla... KENDİ PARTİSİNİN DELEGELERİNDEN OY ALAMAYIP GENEL BAŞKAN DAHİ OLAMAYAN BU ADAMI KK ŞİMDİ CUMHURBAŞKANI ADAYI İLAN ETMİŞ YAHU ACINASI HALDESİNİZ! MUHARREM İNCE KENDİ PARTİSİNDEKİ DELEGELERİN OYUNU DAHİ ALAMADI BU MİLLET NESİNE OY VERECEK! KILIÇTAROĞLU ADAYIMIZ AK PARTİYİ ÇILDIRTACAK DİYORDU HAHA HARBİDEN DE ÇILDIRDIK! TÜRKİYE SİYASET TARİHİNDE KEMAL KILIÇTAROĞLU KADAR BECERİKSİZ BİR ADAM DAHA GELMEMİŞTİR! 8 SEÇİM KAYBETTİĞİ HALDE HALA KENDİSİNİ GENEL BAŞKAN OLARAK TUTAN KOYUNLARDA TÜRK SİYASİ TARİHİNİN EN ELİT SEÇMENİ OLSA GEREK :))
:))
SAYIN MUHARREM İNCE YAŞA TAKILAN EMEKLİLERİN SORUNU NU ÇÖZECEĞİNE SÖZ VER BİZDE SENİ CUMHURBAŞKANI SEÇTİRMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞALIM
geliyor geliyor
Mitinge birinci meclisten başlamış.Buda yeni bir Türkiue kuracağım demesin.))
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