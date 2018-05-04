Muharrem İnce, 1. Meclis'ten seslendi: 01:30'da mitinglerimiz olacak

CHP'de grup kararı ile Cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Muharrem İnce, 1. Meclis'te vatandaşlara seslendi. İnce buradan seçim çalışmalarını başlatarak 51 günlük seferberlik ilan etti.

Bu milleti bir araya getirmeye geldim. Ben geleceğimizi geri almak istiyorum. ben bu milletin evlatlarına iş bulacağım aş bulacağım. Gençler ve kadınlar sizinle birlikte kazanacağım. 51 günlük seferberlik ilan ediyorum. Gece 01.30’de mitinglerimiz olacak. Uyumak, yorulmak yok. Sloganımız “mazeret yok marifet var”. Benim ustam sayın Deniz Baykal’ı hastanede ziyaret edeceğim oradan da babamın mezarını ziyaret edeceğim. Yarın Yalova’da ilk mitingi başlatıyorum. Yaşasın Cumhuriyet yaşasın Atatürk. Ver bakalım şuradan İzmir Marşı’nı…



