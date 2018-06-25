Muharrem İnce 24 Haziran seçim sonuçlarına göre CHP'den 8.1 puan fazla oy aldı

CHP 24 Haziran’da beklediği oy oranını yakalayamadı. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 22 oranında oy alan CHP, daha önce birinci çıktığı 6 ilde oy kaybederken 31 ilde oylarını arttırdı. Meclis’te 2015 seçimlerinde 134 olan sandalye sayısını 147’ye çıkaran CHP’nin 50 ilde oyları düştü, 31 ilde ise yükseldi. CHP, 13 ilde ise yıllar sonra ilk kez milletvekili çıkardı. CHP, parlamento seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yüzde 8.1 oranında daha az oy aldı.
CHP, milletvekili seçimlerinde İzmir, Muğla, Aydın, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde birinci parti oldu. Ancak bu illerde de 1 Kasım 2015 seçimlerine göre oylarını düşürdü. CHP’nin, belediyesi olan kentlerde de oylarını düşürdüğü gözlendi.
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