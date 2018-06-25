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Muharrem İnce 24 Haziran seçim sonuçlarına göre CHP'den 8.1 puan fazla oy aldı

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 08:52 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçlarına göre CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçimde yüzde 30.8 oy aldı. Bu oran partisinin yüzde 22.7’lik oyundan 8.1 puan fazla. İnce, dün basının karşısına çıkıp konuşmadı. Bugün 12.00’de CHP Genel Merkezi’nde açıklama yapacak.

Muharrem İnce 24 Haziran seçim sonuçlarına göre CHP'den 8.1 puan fazla oy aldı

CHP 24 Haziran’da beklediği oy oranını yakalayamadı. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 22 oranında oy alan CHP, daha önce birinci çıktığı 6 ilde oy kaybederken 31 ilde oylarını arttırdı. Meclis’te 2015 seçimlerinde 134 olan sandalye sayısını 147’ye çıkaran CHP’nin 50 ilde oyları düştü, 31 ilde ise yükseldi. CHP, 13 ilde ise yıllar sonra ilk kez milletvekili çıkardı. CHP, parlamento seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yüzde 8.1 oranında daha az oy aldı.

CHP, milletvekili seçimlerinde İzmir, Muğla, Aydın, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde birinci parti oldu. Ancak bu illerde de 1 Kasım 2015 seçimlerine göre oylarını düşürdü. CHP’nin, belediyesi olan kentlerde de oylarını düşürdüğü gözlendi.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
tarihe not düşün; pkk uzantısı olan bir parti; yine sol seçmeninin kini ve nefreti yüzünden aziz ve gazi meclisimize girdi, bu utanç sizlere yeter diycem ama o yüz de siz de yok ki!!
8.1 fazla oy aldı ama hdp de pkk dan aldı
hdp ile kol kola girmeseler belki daha fazla oy alacaktı hemde bu oylar gerçekçi oylar olacaktı HDP den almayı hedeflediği yapay oylardan olmayacaktı şimdi merak edilen Chp de koltuk kavgasımı verecek yoksa paşa paşa tavuk çifliğine mi dönecek RTE Kaybedersen siyaseti bırakacakmısın diyordu bırakırım demedi demek ki Kemal bey ile koltuk kavgası başlayacak hadi hayırlısı..
herzaman yanındayız sayın MUHARREM İNCE
Fazla olması ne far keder ki , neticede Kıl ıçtaroğlu kazandı.
Muharrem İNCE cehaleti gene yenemedik çok üzüldüm ama olsun seni kazandırdı ucuz türk siyasetine. Sakın pes etme bu sadece bir başlangıç birde şöyle düşünelim 2 ayda %8.1 etkilemiş daha ne olsun.
Solcusuyla sağcısıyla bütün milletimizi seçim 2018 sonuçları için kutlar ülkemize hayırlı olmasını dilerim,İnsanları sağcı solcu gibi söylemler ile ayrıştıranlarında Allahtan belalarını bulmasını diler, Bir chp seçmeni olaraktan Muharrem İnce nin Chp genel başkanlığına laik olduğunu, inşallah partinin başında onu göreceğimizi umut ederek tekrardan AKP,CHP,MHP,İYİ partili ayrımcı olmayan insan olan kardeşlerimizi kutlarım,
Sayın ince hemen chp nin başına yola devammm
chp 'nin yeni genel başkanı ince olmalı
Harcanıyor bu adam, biz kemali eleştirirken beğenmeme yağmuru geliyor. Koltuğu sağlama almak için harcandı. CHP bundan iyi lider şuan bulamaz. İlk iş vatanseverlerin CHP ye tekrar ince ile geri dönmesinin sağlanması. Akp li olarak söylüyorum bunu. Kemalden bir cacık olmazzzz anlayın artık olmazz.
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