Muharrem İnce adaylıktan çekilir mi? CHP'deki liste krizi için Fatih Portakal'dan flaş yorum

24 Haziran seçimleri için CHP'nin milletvekili aday listeleri basına sızdı. Kulislere yansıyan isimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakınlığıyla bilinen Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Bektaşoğlu, Mehmet Göker, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan tekrar aday yapılmadı. Aday olan isimler arasında sadece Tanju Özcan ve Yaşar Tüzün listelerde yer aldı. Listelerin açıklanmasının ardından Muharrem İnce'ye yakın isimlerde büyük rahatsızlık olduğu öğrenildi.
FATİH PORTAKAL: İSTER MİSN İNCE 'YARIŞTAN AYRILIYORUM' DESİN!
FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, CHP'de yaşanan liste kriziyle ilgili kişserl sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "CHP’de Kılıçdaoğlu ile İnce arsında vekil sıkıntısı yaşaniyor gibi. 2 mitingin iptali ve ikili arasındaki görüşme bunun kanıtı adeta. İster misin #Muharremİnce rest çekip, “yariştan ayrılıyorum” desin! Her şey olabilir. Bir yarış öncesini de tartışmasız geçirseydin CHP" ifadelerini kullandı.
İNCE'DEN MİTİNG KARARI
Öte yandan Muharrem İnce'nin Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal etmekten vazgeçtiği öğrenildi.
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