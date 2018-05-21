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Muharrem İnce adaylıktan çekilir mi? CHP'deki liste krizi için Fatih Portakal'dan flaş yorum

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 11:43 | Son Güncelleme

Fatih Portakal, CHP'de deprem etkisi yaratan milletvekili listeleriyle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portakal, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için "İster misin rest çekip, 'yariştan ayrılıyorum' desin! Her şey olabilir." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce adaylıktan çekilir mi? CHP'deki liste krizi için Fatih Portakal'dan flaş yorum

24 Haziran seçimleri için CHP'nin milletvekili aday listeleri basına sızdı. Kulislere yansıyan isimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakınlığıyla bilinen Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Bektaşoğlu, Mehmet Göker, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan tekrar aday yapılmadı. Aday olan isimler arasında sadece Tanju Özcan ve Yaşar Tüzün listelerde yer aldı. Listelerin açıklanmasının ardından Muharrem İnce'ye yakın isimlerde büyük rahatsızlık olduğu öğrenildi.

FATİH PORTAKAL: İSTER MİSN İNCE 'YARIŞTAN AYRILIYORUM' DESİN!

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, CHP'de yaşanan liste kriziyle ilgili kişserl sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "CHP’de Kılıçdaoğlu ile İnce arsında vekil sıkıntısı yaşaniyor gibi. 2 mitingin iptali ve ikili arasındaki görüşme bunun kanıtı adeta. İster misin #Muharremİnce rest çekip, “yariştan ayrılıyorum” desin! Her şey olabilir. Bir yarış öncesini de tartışmasız geçirseydin CHP" ifadelerini kullandı.

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İNCE'DEN MİTİNG KARARI

Öte yandan Muharrem İnce'nin Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal etmekten vazgeçtiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri Milletvekili CHP liste muharrem ince Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
Deniz Baykalda olduğu gibi Kılıçdaoğluda koltuk meraklısı. Yani RTE den bir farkları yok pardon var sadece yeniliyorlar daima
Kılıçdaroğlu koltuk sevdalısı olmadığını kanıtladı..
@r.etkar kıç korkusundan..sedcileceüini bilse bırakırmı?
@letoon09 kendine güvenemedi desek
@r.etkar Nasıl kanıtladı aday olmayarak mı ? Muharrem beyi tasfiye etmek için yapıan bir tercih. Chp parti yönetmeye layık görmediği birini nasıl olurda ülke yönetmeye layık görür anlamış değilim.
Konus bakalim Mason Locasinin Kuklasi.
Hemşerim (SAYIN PORTAKAL) ne istiyorsun adamdan? Bu seçim onun hakkı.
Felaket tellallığı yapmanın alemi yok.. Göreceksiniz bu tür rahatsızlıklar tüm partilerde olacaktır..
olmaz olmaz onlar koltuğa paraya tapıyor olmaz. güldürmeyin beni
Hep ne diyoruz Eger muhalefet isini yapsa rte boyle at kosturamaz Yine bir koltuk masali galiba
Koskoca CEHAPE cumhurbaşkanı adayının listelerinden haberi yok. Saman altından yürütmüşler listeleri. İncenin İpi çekildi haberi yok.
@adnan_polat_2018 hadi makarna yeme zamanın gelmiş git makarnanı ye
@onurich noldu zoruna mı gitti
kılıçdaroğlu Türkiye'yi değil sadece Chp'yi yönetmek istiyor bu kadar açık bu listeler bunu söylüyor anlayana.
Parti İçi Tamamen Mezhep Çatışması Güdüyor, Aleviler Ve Alevi Olmayanlar, Bunu Atatürkçüler Ve Atatürkçü Olmayanlar Olarak'da Algılayabilirsiniz, Hz ALİ'siz Alevilik Tarafları İle ATATÜRK'süz ATATÜRK'cüler Tarafları Birbirlerini Yemeye Yıllar Önce Başlamıştı, Bay Kemal'e Fırsat Doğdu, İnceyi Aday Yap Kaybetsin Nasıl Olsa Vekil Değil Önümüzde ki 5 Yılda Sana Rakip Olamaz, Olacak Olanlarda Kazan Kaldıracaklarda Partiden İhraç! Ediliyor, Ne Derdi Ramiz Dayı: Mesele Memleket Yönetmek Değil Kardeş, Asıl Mesele Yönetmek İsteyeni Engellemektir..
15yıllık chp olarak sölüyprum CHP BİTTİ! kılıç gidecek defolsun artık. ince gelsin
Chp'de artık susma sustukça sıra sana gelecek kılıçdaroğlu yakında herkesin sesini kesecek.
SAYIN İNCE OYUM SENİN HATIRINA CHP YE YOKSA KILIÇTAROĞLU VE BAYKAL GİTMEDEN CHP OY VERMEM BU SEÇİMDE VATAN İÇİN CHP SONRASINDA ALLAH KERİM
Kılıçdaroğlu 9 senedir o koltukta oturuyor 70 yaşına girdi 9yılda Chp oyunu 1 puan bile yükseltemedi ve rakibin her seçimde senin iki katın oy alıyor eleştirmiyelimmi yanı susalimmi Chp'nin eriyip gitmesine bakalimmi bu parti Atatürk'ün yadigarı bir kemal gider bin kemal gelir.
Parti İçi Tamamen Mezhep Çatışması Güdüyor, Aleviler Ve Alevi Olmayanlar, Bunu Atatürkçüler Ve Atatürkçü Olmayanlar Olarak'da Algılayabilirsiniz, Hz ALİ'siz Alevilik Tarafları İle ATATÜRK'süz ATATÜRK'cüler Tarafları Birbirlerini Yemeye Yıllar Önce Başlamıştı, Bay Kemal'e Fırsat Doğdu, İnceyi Aday Yap Kaybetsin Nasıl Olsa Vekil Değil Önümüzde ki 5 Yılda Sana Rakip Olamaz, Olacak Olanlarda Kazan Kaldıracaklarda Partiden İhraç! Ediliyor, Ne Derdi Ramiz Dayı: Mesele Memleket Yönetmek Değil Kardeş, Asıl Mesele Yönetmek İsteyeni Engellemektir...
kılıçdaroğlu Türkiye'yi değil sadece Chp'yi yönetmek istiyor bu kadar açık bu listeler bunu söylüyor anlayana.
beter olun beter DEVAM
Siyasi hayatı sona erer çekilirse.
O cesaret nerede gel bakalım nuharrem'de..............
Portakal ,Tam bir şarlatan..!
Adaylıktan çekilmesini gerektiren bir durum yok.
BETER OLSUNLARRR
bunlara bir de memleket emanet edilirse Allahım korku filmi gibi hayal bile etmek istemiyorum.
Kılıçdaroğlu 9 senedir o koltukta oturuyor 70 yaşına girdi 9yılda Chp oyunu 1 puan bile yükseltemedi ve rakibin her seçimde senin iki katın oy alıyor eleştirmiyelimmi yanı susalimmi Chp'nin eriyip gitmesine bakalimmi bu parti Atatürk'ün yadigarı bir kemal gider bin kemal gelir.
ne olur ilk defa Fatih Portakalın düşüncesi gerçek olsun ... Sayın İnce ricadır , gördüğünüz gibi harcandınız.... Reise rakip olamayacaksınız zaten hiç olamamıştınız .. hiç biriniz. Tarihe genel başkanını tarihe gömen vekil olarak geçin bence ..
Neden çekilsin yahu..neden çekilsin..Bu kadar emek bir anlık öfkeye kurban edilebilir mi???
Saçmalamışsın.
İnce demiyormuydu Biz bu kafa ile iktidar olamayız diye.
ADAM NEDEN İPTAL EDEBİLECEĞİNİ AÇIKLADI ZATEN DAHA HALA ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARIYOSUNUZ
Fatih bey, birak bu yaygarayida beyni yikanmislara esas problem sor. Soyleki: neden hicbir kitapta rusvet yemek namussuzluktur diye yazmiyor ? Neden bu kadar milletvekiline ihtiyac var ? Neden hicbir milletvekili harcirah odeneklerini aciklamiyor ? Olay devleti yagmalama yarisindan baska bir sey degil.
Sence C.B. adayı İnce o kadar sorumsuz ve sığ bir adam mı? Senin düşüncelerin sığ kalmış.
portakal öküz altında buzağı arama.
Maral ile kavuşma yani, danışıklı dövüş varsa bu olur yoksa Muharrem ince Tavuk beslemeye gitmez
komik şovmen, aldın yine reytingleri
Kema beyin planı artık gün gibi açığa çıktı,İnce yi asimile edip tek adamlığı chp ye getirmek.destekleyen vekiller olmayınca,CB lığınıda kaybetme ihtimalini düşününce ,herşey Kemal beyin istediği gibi olacak.
onlar cumhur yardımcısı olur yormayın kafanızı herkes adamını tanır..
mitingleri iptal ettikten sonra kemal tutuştu hemen cepten aradı tamam muharrem listeye sokacağım dedi sonra incede sesim düzeldi dedi sanki 2 saatte sesmi düzeliyor.bunlar makaracı .
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