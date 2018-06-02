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Muharrem İnce, Adıyaman mitinginde türkü söyledi

SEÇİM HABERLERİ  | 02.06.2018 19:22 | Son Güncelleme

Adıyaman'da vatandaşlara seslenen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kürsüye Adıyaman türküsü söyleyerek çıktı. Daha sonra mikrofonu alandakilere uzatan İnce, "Oy aman aman, burası Adıyaman" türküsünü birlikte söyledi.

Bir gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın miting yaptığı Adıyaman’da miting gerçekleştiren CHP Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, burada halka seslendi. Muharrem İnce, “Oy aman aman burası Adıyaman” türküsü ile mitinge başladı.

Türkünün sözlerini de değiştiren İnce "Oy aman aman aman aman, Burası Adıyaman, Alem düşman kesilmiş, Sizi sevdiğim zaman" dedi.

Daha sonra alandaki kalabalığa mikrofonu uzatan İnce, türküyü bir kez onlarla birlikte söyledi.

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Adıyaman’da 51. mitingine çıkan CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel’le ilgili "onun apoletlerini sökeceğim" sözlerini biraz daha sertleştirdi. İnce şöyle konuştu:

Hemşehrim Erdoğan, ‘Sen diyor generalin iftara katılmasına niye rahatsız oluyorsun.’ Erdoğan, dürüst ol. İftara katılmasından rahatsız değilim. Sen beni eleştiriyorsun, ordu komutanı da alkışlıyor. Disiplin Kanununun 20. maddesinde der ki ‘siyasete karışırsanız ihraç edilirsiniz.’ Ordu komutanın uyarıyorum. Balkanları nasıl kaybettiğimizi bilin. Ordu siyasete girdi Balkanları kaybetti. Sen AK Parti il başkanı değilsin. Beni eleştirirken sen alkışlayamazsın. Cumhurbaşkanı olunca o generalin apoletlerini sökeceğim. Erdoğan, emekli cumhurbaşkanı olacağına göre istiyorsa onun emir eri olabilir. Ordunun üçte biri, FETÖ’nün emrine girmiş, üçte biri bu hale gelmiş. Bu nasıl bir şeydir. Siyasete meraklıysanız üniformanızı çıkartır meydanlara gelirsiniz. O generale sesleniyorum, sen Erdoğan’ın generali değilsin milletin generalisin.

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