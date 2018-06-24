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Muharrem İnce: Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, sandıkları terk etmeyin

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 19:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, son dakika açıklamasında, 'Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, Erdoğan'ın yüksek oy aldığı yerlerin sonuçlarını öncelikli veriyor' dedi.

Muharrem İnce: Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, sandıkları terk etmeyin

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ilk seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, Erdoğan'ın yüksek oy aldığı yerlerin sonuçlarını öncelikli veriyor. Sandık görevlilerimize sesleniyorum. Moralinizi bozup asla sandıkları terk etmeyin." dedi.

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AA

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