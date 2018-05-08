Muharrem İnce, Anıtkabir'de Atatürk'e söz verdi!

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Anıtkabir Özel Defteri'ne "Bugün huzurunuza kurduğunuz ve sonsuza kadar yaşayacak olan cumhuriyetin Cumhurbaşkanı adayı olarak geldim. Cumhuriyetimizin 100. yılında sorunlarını çözmüş, halkı mutlu, geleceğe güvenle bakan bir ülke olacağımıza söz veriyorum. Ruhun şad olsun Atam. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Adayı." yazdığı öğrenildi.

İnce'nin bugünkü programında sendika ziyaretleri var. Önce Türk-İş'i, ardından DİSK'i ve son olarak da Hak-İş'i ziyaret edecek.



