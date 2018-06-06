Muharrem İnce Aydın mitinginde zeybek oynadı!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Aydın'da partisinin düzenlediği mitinge katıldı. İnce, miting sonrasında bir ilke imza atarak Aydınlılarla yöresel Zeybek halk oyununu oynadı.
ŞAL VE KASKET
İnce, boyuna sardığı Aydın yöresine ait şal ve başına taktığı kasketiyle mitinge gelen vatandaşların önünde Aydın ve Ege bölgesine ait yöresel bir halk oyunu olan Zeybek oyununu oynadı.
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