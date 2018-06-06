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Muharrem İnce Aydın mitinginde zeybek oynadı!

SEÇİM HABERLERİ  | 06.06.2018 07:34 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri için mitinglerine devam ediyor. İnce'nin dünkü Aydın mitinginde zeybek sürprizi vardı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Aydın'da partisinin düzenlediği mitinge katıldı. İnce, miting sonrasında bir ilke imza atarak Aydınlılarla yöresel Zeybek halk oyununu oynadı.

ŞAL VE KASKET

İnce, boyuna sardığı Aydın yöresine ait şal ve başına taktığı kasketiyle mitinge gelen vatandaşların önünde Aydın ve Ege bölgesine ait yöresel bir halk oyunu olan Zeybek oyununu oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri Aydın muharrem ince

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bunlar tam şarlatan yaaaa
ne istedinde vermedik hocam dön artık vatanına diyen baş fetocu Ak Koyunlar Partisi genel başkanı recep ve avaneleri valileri paşaları müdürleri 25 hazirandan sonra fetoculuktan yargılanacak
önce yürümeyi öğren chp artığı
çiftetelli de oynasan kazanamazsın
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