Muharrem İnce: Babam beni tokatladı

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hürriyet gazetesinden İpek Özbey'e verdiği röportajda, bir çocukluk anısını anlattı.

Aileisinin Demokrat Partili olduğunu söyleyen İnce, "Köyde de farklıydım. Onlar gibi düşünmüyordum. Bu konuda çok azar işittim, tokat da yedim. 1979 ara seçimleriydi. Bir gece köyü boyadık. Adalet Partili birisi babama söylemiş. Babam da beni tokatladı." dedi.

"SÜLEYMAN DEMİREL'E ANLATTIM"



Süleyman Demirel'e bu anısını anlattığını söyleyen İnce, "Bunu rahmetli Demirel’e anlattım. “Ben Ecevitçiydim, babam Demirelci. Sizin yüzünüzden bana tokat attı” dedim. Rahmetli babamın adı Şerif’ti, Demirel, “Şerif, neden öyle yaptı ki” dedi. (Demirel’in sesiyle anlatıyor bunu)" diye konuştu.

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