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Muharrem İnce boyacı oldu, ayakkabıları boyadı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.05.2018 15:03 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul'da bir ayakkabı boyacısının yerine geçerek ayakkabı boyadı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına bugün İstanbul’da devam etti. İstanbullularla sohbet eden İnce, sokakta bir ayakkabı boyacısının yanına giderek yerine oturdu. Bir süre ayakkabı boyayan İnce’yi çevredekiler alkışladı.

Bu anlara ilişkin görüntüleri, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem Twitter hesabından “Milletin içinde, milletin emrinde bir Cumhurbaşkanı @vekilince” notuyla paylaştı.

ınce

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
BAZILARI AYAKKABI KUTULARINA PARA KOYAR BAZILARIDA GARİBAN HALKIN AYAKKABISINI BOYARRR BU OYUNU BOZARR... GELIYORUZ INCE INCE MUHARREM INCE
@sahin_taner_2016 yapılacak en güzel yorum tebrikler.
Emeklilikte Yaşa Takılanları unutma sayın İnce.
Muharrem ince halk adamı senaryosunu yutturmaya gerek yok kendin gibi ol. Bu millet bu numaraları yemiyor
güzel parlatma bir haber olmuş
sen kimin emrindesin , eren erdem onu söyle
Şov yapacağım diye ne yapacağını şaşırdı millet senden ayakkabılarını parlatmanı değil dürüst, namuslu ve gerçekten elinde ki projelerine, sana güvenmeyi bekliyor. Bırakın böyle saçma şeyleri.
“Milletin içinde, milletin emrinde bir Cumhurbaşkanı inanınki OLAMAZSIN sen çok çabuk parlayan sabrı dar birisin sen bu ülkenin yükünü taşıyamazsın
göstermelik işler bunlar.... boş adamısn muharrem ince... rte de boş sen de boşsun
bunlar komedi yaw, Biz yeni Türkiye diyoruz onlar eski usulleri deniyorlar, Millet uyandı bu numaraları artık yemiyor muharrem efendi, zaten paylaşını görünce yorumsuz demek geliyor içimden. :))
Valla bu adam bir başka güzel ama millet alışmışya tuhafina gidiyor böyle ince insanlar seninleyiz Muharrem İnce
Yalanda olsa reis den de bir foto bekleriz...
iyi adamsın ama parti yanlış sayın ince
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