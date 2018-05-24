Muharrem İnce boyacı oldu, ayakkabıları boyadı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına bugün İstanbul’da devam etti. İstanbullularla sohbet eden İnce, sokakta bir ayakkabı boyacısının yanına giderek yerine oturdu. Bir süre ayakkabı boyayan İnce’yi çevredekiler alkışladı.
Bu anlara ilişkin görüntüleri, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem Twitter hesabından “Milletin içinde, milletin emrinde bir Cumhurbaşkanı @vekilince” notuyla paylaştı.
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