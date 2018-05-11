Muharrem İnce: Böyle bir yetki verilemez!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, annesinin memleketi Rize’deki mitingi öncesinde Trabzon’da basın toplantısı düzenledi. İnce'nin konakladığı Zorlu Otel’deki toplantıya muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gazeteciler katıldı. İzmir Marşı’yla salona giren İnce büyük bir coşkuyla karşılandı. Cumhuriyet'ten Bülent Mumay'ın haberine göre, "Ülkemizi karanlıktan aydınlığa ulaştıracak Cumhurbaşkanı” anonsuyla kürsüye davet edilen İnce, şu ifadeleri kullandı. Soru: CHP'nin oyu yüzde 25. Meral Hanım'ın oyu belli değil. O çok iddialı ikinci tura dair. İkinci tura o kalırsa ne düşünürsünüz, Destek verir misiniz?



Beni yardımcısı yaparsa olurum. Öyle bir kompleksim yok benim. Hiç düşünmeden beni yardımcısı yaparsa otobüsün üstüne binerim. Onunla karış karış memleketi gezerim otobüsün üstüne çıkıp ona oy isterim. Bu iş koltuk değil memleket meselesi. Ama ben öyle bir ekiple yöneteceğim ki bu ülkeyi önce demokrasi gelecek. "MÜSLÜMANLAR İÇİN TEHLİKELİDİR"



Soru: Erdoğan, “Bana oy verip AKP’ye oy vermeyenler münafık” demişti. Nasıl değerlendiriyorsunuz?



Münafıklık kafirlikten sonra ikinci sıradadır. Müslümanlar için tehlikelidir. O zaman benim yurttaşlara önerim şu. Münafık olacağınıza ona da oy vermeyin kurtulun.

"İNTİKAM MI ALACAĞIZ, YOK ÖYLE BİR ŞEY"



Soru: Cumhurbaşkanlığı sisteminde yardımcılar da var. Yardımcılarınız belli mi ne zaman açıklayacaksınız?



Kafamdan geçen isimler var tabii ki. Ama şunu söyleyeyim. Öyle bir devasa hak verilmiş ki Cumhurbaşkanı'na. Kullanamam onları korkarım. Tek adam tek başına 81 milyonun bütçesini yapabilir. Böyle bir düzen olur mu? Referandumda 'evet' diyerek bu düzen o kişiye bu yetkiyi verdi. 'Yapmayın, etmeyin' dedim. Ben olduğumda bütçe hakkını tek başına kullanamam. Günahtır, vebali vardır. Meclis ile birlikte yapacağım. 600 vekil ile birlikte. Tayyip Erdoğan da tek başına yapmamalı ben de yapmamalıyım bütçeyi tek başıma. Tarihimizde hep Kanuni hep Fatih Sultan Mehmet yok. Deli İbrahim de var tarihimizde. Böyle bir yetki verilmez. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı olduğumda bu tür yetkileri millete anlatacağım. Toplumu kucaklayacak şekilde, kimseyi ayırmadan çalışacağım. AKP'’liler de bizim vatandaşımız. Onlardan intikam mı alacağız, yok öyle bir şey. Muhafazakar kardeşlerim, korkutuyorlar sizi. 'İnce seçilirse başörtüsüne el uzatır. Yahu benim kız kardeşim 40 yıldır başörtülü. İnsan kız kardeşinin başörtüsüne el uzatır mı?. İster sokakta tak, ister devlette, ister evinde tak. Nerede istersen tak. Siyasetin konusu değil bu artık.

"SARAYDA DEĞİL EVİMDE OTURACAĞIM"



Muharrem İnce, konuşmasının ardından, salondaki STK temsilcilerinden sorular almaya başladı. Saray'da kalıp kalmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Anam beni saraylarda değil tütün tarlalarında doğurdu. Sarayda değil evimde oturacağım. Orayı eğitim yuvası yapacağım..." Osmanlı matbaayı 250 sene geç aldı. 2011'de Almanya'da başlayan 4.0 endüstri devrimi başladı. Önümüzdeki 5 yılda bunu kavrayamazsak gelecek 100 yıl köle olacağız. Önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye'nin gençleri barışmazsa, geleceği okuyamazsa, 100 yıl geri kalacağız. Bu ülkenin gençlerini her yıl 10 bin gencini yurtdışına göndereceğim. Atatürk'ün yaptığı gibi. O yıllarda bin kişiydi. Her yıl 10 bin kişi yapacağım ben. Kindar nesil değil uzman gençler yetiştireceğiz. Enerjimizi nükleerden değil doğamızdan güneşimizden kullanarak Türkiye'nin geleceğini temin edeceğiz. Damga vergisi var. Neye damga basıyorsunuz? Çocuk sınava giriyor 300-400 lira masraf ödüyor. Koca Türkiye bu sınavları bedava yapamıyorsa yazıklar olsun. Her eve iş, her aileye bir ev. Sloganımız bu.

Malvarlığımı açıkladım. Buyum var dedim. Önce sen zenginleşeceksin sonra ben sevgili vatandaş. Senden önce zenginleşirsem hesap sor. Her yıl açıklayacağım. Siyasetçi bunu yapmalı. Siyasetçilere utanma duygusunu yeniden hatırlatacağız. Hukuk devleti kuracağız, 2 öngörülebilir ve güvenilir yatırım ortamı yaratacağız. 3. ekonomiye yön veren kurum ve kurulların bağımsızlığını sağlayacağız. 4. ideolojik saplantılarımızdan uzak olacağız. Liyakatı esas alacağız. Bankacılık, ekonomiyle ilgili bürokratı atarken CHP'li mi diye bakmayacağız. İşinin ehli mi değil mi ona bakacağız. Sadakati değil liyakatı esas alacağız. 5. üretim ekonomisini yaratacağız. İsraf değil insaf diyeceğiz. Mazeret değil marifet diyeceğiz. Gemi batıyor hala ampulden vazgeçmiyorsunuz. Bu doktor sizi hasta yaptı. Bu doktoru hep birlikte değiştirelim! "ABİ BANA GAZ VERME"



Salondakilerden biri "Hırsızdan milli olur mu?" dedi. İnce de gülerek şöyle yanıt verdi: Abi bana gaz verme. Zaten yeterince gaz var zaten başımda çok dava var. Rahmetli Ecevit'inki gibi, 70’lerdeki gibi bir rüzgar esiyor."

"MAALESEF HİÇBİRİ OLMUYOR"



"16 senedir aynı doktor var. Şekeri tansiyonu düzeltemedi. Bu doktoru değiştireceğiz yoksa hasta ölecek! Ekonomi düzgünse, işler iyiye gidiyorsa, çocuklarımızın iş bulması gerekmez mi? Daha rahat geçinmemiz gerekmez mi? Maalesef hiçbiri olmuyor. Büyüme 7.4 diye açıkladılar. 2012’den beri yüzde 2’lerde gezen büyüme nasıl oldu da büyüme 7’ye çıktı? Bir tek sebebi var. Ekonomiye doping yapıldı. Doping nedir? Doğal olmayan bir şeydir. Ata yaptığınızda atın yarışı iptal edilir. Futbolcuya yapılırsa o yarışı kazansa dahi yarış iptal edilir. Doping doğal olmayandır zaralıdır yan etkileri vardır. Bir an için başarıya götürüyor gibi olsa da sağlığınızı bozar. Kredi Garanti Fonu dopingin kendisi. Bazı mallarda öte indirimi yaptılar. İnşaat yatırımlarını pompaladılar. Ama dopingin yan etkileri başladı enflasyon, cari açık, kurlar bozuldu. Artan bütçe açığı oluştu. Büyümeyi 7 yapacağız diye doktor hastaya doping ilaçlarını verdi ama kalp krizi kapıda bekliyor. Hastayı kalp krizi, ekonomimizi de kriz kapıda bekliyor. Böyle yönetim olmaz. Çağdaş ülkeler gibi yöneteceğiz."