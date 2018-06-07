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Muharrem İnce, 'bugün neşeli günümdeyim' dedi, Erdoğan'a görüntülü tepki gösterdi

SEÇİM HABERLERİ  | 07.06.2018 14:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kütahya mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine görüntülü olarak tepki gösterdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kütahya mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'prompter' polemiğiyle ilgili olarak 'Ben onun da paşasıyım' sözlerine, görüntülü tepki gösterdi.

İnce, Erdoğan'ın 'Buzdolabı var, daha ne istiyorsunuz' dediğini söyleyerek, ekrandan bir görüntü ile Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.

İnce'nin açıklamaları:

"BEN MAKARAMI YAPARIM"

Kavga etmeyeceğim ama makaramı yaparım. Geçen gün diyor ki, herkersin evinde buzdolabı var, daha ne istiyorsunuz diyor. Ben 54 yaşındayım, sıradan bir köylü ailenin çocuğuyum 40 sene önce bizim evde bozdolabı vardı. Sanki Erdoğan'dan önce biz ağaç kovuklarında yiyecek saklıyorduk. Ateş yakıyor, avcılık yapıyorduk.

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(Miting sırasında yukarıdaki görsel paylaşıldı)

"BAKIN DIŞ MİHRAKLAR VİDEOSU"

Bunlarla makara yapacağım ben, siz hiç merak etmeyin. Dolar yükseliyor dış mihraklar diyor. Size bir dış mihraklar videosu seyrettireyim. Bunun neşeli günümdeyim. Bunları ben uydurmuyorum, bakın dış mihraklar videosu.

Sevgili hemşehrim Erdoğan, eğer bilgin, yüreğin varsa, benim karşıma televizyonda çık, bir ekonomi tartışalım. Sizce gelir mi? Gelsin mi? Bence gelecek. Bakayım biraz sıkıştırayım belki gelir. Bekliyorum.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Kütahya Recep Tayyip Erdoğan

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