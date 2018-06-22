Muharrem İnce çatıları gösterip böyle seslendi

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir'de dün düzenlediği mitingde halka hitap etti.
Yaklaşık 2.5 milyon kişinin Gündoğdu Meydanı’nda toplandığı mitingde vatandaşlar internet yok deyince İnce, “İnternet mi yok? Yani paraları çalıyorsun, sandıkta oyları çalıyorsun, sınavda soruları çalıyorsun, TRT'den hakkımı çalıyorsun, özel televizyonlara yayınlatmıyorsun, internet de yok, Allah belanızı versin ben size daha ne diyeyim!” dedi ve şunları söyledi:
“KAZANDIN DEMEKTİR”
“Eski bir siyasetçi dostum bana dedi ki; ‘Meydanlar doluysa iyi demektir, balkonlar doluysa daha iyi demektir, çatılar doluysa kazandın demektir.”
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