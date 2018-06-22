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Muharrem İnce çatıları gösterip böyle seslendi

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2018 09:54 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala, İzmir'de milyonlarca kişinin katıldığı mitingde vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, çatıları göstererek "Meydanlar doluysa iyi demektir, balkonlar doluysa daha iyi demektir, çatılar doluysa kazandın demektir.” dedi

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir'de dün düzenlediği mitingde halka hitap etti.

Yaklaşık 2.5 milyon kişinin Gündoğdu Meydanı’nda toplandığı mitingde vatandaşlar internet yok deyince İnce, “İnternet mi yok? Yani paraları çalıyorsun, sandıkta oyları çalıyorsun, sınavda soruları çalıyorsun, TRT'den hakkımı çalıyorsun, özel televizyonlara yayınlatmıyorsun, internet de yok, Allah belanızı versin ben size daha ne diyeyim!” dedi ve şunları söyledi:

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“KAZANDIN DEMEKTİR”

“Eski bir siyasetçi dostum bana dedi ki; ‘Meydanlar doluysa iyi demektir, balkonlar doluysa daha iyi demektir, çatılar doluysa kazandın demektir.”

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
yigidim senin sırtın yere gelmiyecek sen dogru yoldasın allah yolunu açık etsin
ALLAH SİZİN AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN ÇOK SEVİYORUM SİZİ SAYIN BAŞKAN..
Allahın izniyle seni başkan yapacağız.
ne oldu mynet bu haberi şimdi mi görüp yayınladın yoksa yukarıdan izin alman mı zor oldu, yada 3 maymunlarımı oynuyorsun yoksa korkuyormusun.
Koltuk ve makamları babalarının malı gibi görüyorlar, halk sizi ordsn indirmesini de bilir.
:))))24 hazıranda senın suratını o kadar merak edıyorum kı R.T.E oldugu surece senın kazanma şansın yok ince.hadı bakalım
Çatılara çıkanların çoğu paralı adamlarmis bilerek o bölge seçilmiş:::)))
kendini darı ambarında gör bakalım 2 gün kaldı
İnşallah Tamam
İNCE AKŞENER FİNALİ DİYORUM ISRARLA....
habere bakarmısın ya. 2.5 milyon kişiymiş. o kadar kalabalığın toplanacağı meydanmı var izmirde. doğru haberler yapın lütfen
pazar günü göreceksin o dostununda yalancı olduğunu. senin gibi :)
sayın inceye başkanlık hayırlı olsun bu iş TAMAM
VATANDAŞINA 18 LİRAYA KİMLİK SATANLARDAN HESAP SORACAĞIZ SANDIKTA
kemal kadar aklın yok mareeem son iki gün sevinmeye devam et sana oynan oyunu oyun dışı kalınca mustafa gül gibi anlayacaksın
İNCE, SEÇİMİ İZMİR'DE KAZANMIŞ GÖRÜNÜYOR. İZMİRLİ BİR DOSTUM " İZMİRDEKİ HER PARTİNİN BUGÜNE KADARKİ MİTİNGLERİNE GİDERİM. BÖYLE COŞKULU VE BÖYLESİNE BİR KALABALIK YOKTU" DEDİ...
Kelleye bakma daneya bak...yinede taciz edecek kadar oy alırsın...
aç tavuk kendini darı ambarında sanarmış
seçimler adil olursa sonuç İnce, hırsızlık olursa değişir, hırsız varmı?
izmirle kazanılayorsa siz yüz yıldır iktidarsınız
Türkiye IYI Olacak
İzmir candır,İzmir medeniyettir,çünkü İzmir laiktir.
Sayin Muharrem İNCE,oncelikle secimlerde size ve rakiplarinize basarilar diliyorum.Cok guzel vaadler veriyorsunuz insallah hepsini gerceklestirirsiniz ama partiniz bunyesinde ki belediyelerin hizmetlerini de bi denetleyin bi zahmet.
Meydanlar doluysa iyi demektir, balkonlar doluysa daha iyi demektir, çatılar doluysa kazandın demektir. #TAMAM dır.
valla hic kimse konusmuyo sizden baska iste buda son olur iki gun sonra
Yaa çatılar doldu diye kazaniverecektin seçimi
yav hebele hübele he he. sen gittin hdpkk ile ortak oldun bunun izahı yok yazık yazık
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