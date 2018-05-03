Muharrem İnce CHP'nin adayı mı? Doğum gününde düğmeye basıyor

Günlerdir merakla beklenen “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” sorusu yarın yanıtını buluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da yarın saat 10’da düzenlenecek tören ile CHP’nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacak.

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR



CHP koridorlarında konuşulara göre ise bu isim Yalova Milletvekili Muharrem İnce. İsmi CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında yer alan Muharrem İnce, parti grup toplantısına gelişinde CHP'li TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün tarafından kapıda karşıladı. Burada gazetecilere kısa bir açıklama yapan İnce “Yarını bekleyin her şey çok güzel olacak” dedi.

Yalova milletvekili Muharrem İnce gazetecilerin “Hayırlı olsun diyelim mi?” sözlerine ise gülümseyerek “Sizce…” diye yanıtladı.

"ADAYIMIZ MUHARREM İNCE"



CHP grup toplantısında gazetecilerle konuşan İlhan Kesici de “Adayımız Muharrem İnce. Parti yetkilileri kendisiyle konuştu” dedi. CHP kulislerinde de İnce'den başka bir ismin telaffuz edilmemesi dikkat çekti. CHP koridorlarında konuşulanlara göre İnce'den posterleri için fotoğraf da istendi.