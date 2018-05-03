Muharrem İnce CHP'nin adayı mı? Doğum gününde düğmeye basıyor

Günlerdir merakla beklenen “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” sorusu yarın yanıtını buluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da yarın saat 10’da düzenlenecek tören ile CHP’nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacak.
MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
CHP koridorlarında konuşulara göre ise bu isim Yalova Milletvekili Muharrem İnce. İsmi CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında yer alan Muharrem İnce, parti grup toplantısına gelişinde CHP'li TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün tarafından kapıda karşıladı. Burada gazetecilere kısa bir açıklama yapan İnce “Yarını bekleyin her şey çok güzel olacak” dedi.
Yalova milletvekili Muharrem İnce gazetecilerin “Hayırlı olsun diyelim mi?” sözlerine ise gülümseyerek “Sizce…” diye yanıtladı.
"ADAYIMIZ MUHARREM İNCE"
CHP grup toplantısında gazetecilerle konuşan İlhan Kesici de “Adayımız Muharrem İnce. Parti yetkilileri kendisiyle konuştu” dedi. CHP kulislerinde de İnce'den başka bir ismin telaffuz edilmemesi dikkat çekti. CHP koridorlarında konuşulanlara göre İnce'den posterleri için fotoğraf da istendi.
HACI BAYRAM’DA CUMA NAMAZI
Sözcü’de yer alan habere göre; İnce, ismi açıklandıktan sonra cuma namazı için Hacıbayram Camisi’ne giderek burada cuma namazını kılacak. Burada namaz kıldıktan sonra cumhuriyetin temellerinin atıldğı 1. Meclis binasına yürüyecek olan İnce, ikinci günü ise memleketi Yalova’da geçirecek. Yalova milletvekili olarak siyasette yer alan İnce, ilk mitingini de burada yapacak. İnce önce babasının mezarını ziyaret edip dua edecek dada sonra annesinin elin öpüp duasını alacak.
MUHARREM İNCE KİMDİR?
4 Mayıs 1964'te Yalova Elmalık köyünde doğdu. Baba adı Şerif, anne adı Zekiye'dir. Fizik Öğretmeni olan İnce, Uludağ Üniversitesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. Çeşitli lise ve dershanelerde fizik öğretmenliği ve müdürlük yaptı. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı, Yalovaspor Kulübü Basın Sözcülüğü, CHP Yalova İl Başkanlığı ve CHP Parti Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu. ''Tatanka, Bu Kaçıncı Kirlenişin Beyaz, 1 İleri 5 Geri ve Buyurun Sayın İnce/Siz Yokken Meclis Sonuna Kadar Çalışıyordu'' adlı 4 kitabı vardır.
22, 23 ve 24. Dönemde Yalova Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği, 23 ve 24. Dönemde CHP Grup Başkanvekilliği ve TÜRKPA Üyeliği görevlerinde bulundu. İnce, evli ve 1 çocuk babasıdır.
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