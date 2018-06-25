HABER

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 19:39 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce geçici seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti

Muharrem İnce, seçimlerdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Temel Karamollaoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

CHP MYK YARIN TOPLANACAK

CHP MYK'nın seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere yarın toplanacağı öğrenildi.

Toplantı yarın saat 11.00'de başlayacak.

PARTNERTarantula istedi kertenkele buldu!Tarantula istedi kertenkele buldu!
İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması! Karar değiştirdiİYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması! Karar değiştirdi
İYİ Parti'den aday olan Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer milletvekili seçilemediİYİ Parti'den aday olan Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer milletvekili seçilemedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti

En Çok Okunan Haberler

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Okuyucu Yorumları 69 yorum
adamsın ince elbet bir gün BAŞARACAĞIZ..
Muharrem ince artı puan toplamaya devam ediyor
Her zaman yakışanı yapar sayın Muharrem İnce..Yolu Açık olsun
işte bu
mynet sende yandas medyasin yorumlarimi neden yayinlamiyorsun? akpliyim diyemi DEVAMMM
ben CHP liyim benimkini de yayinlamiyor.
@bezdikabi her haltı da siyasete bağlamayın be kardeşim. rüyanızda da siyaset mi görüyorsunuz anlamıyorum ki.. Çıkın şu siyasi hayattan. Doğrulara bakın, yaşama bakın, insan haklarına bakın, adalete, adaletsizliğe bakın sesinizi çıkarın birazda. Tapmışsınız bir adama sabah akşam o.
seçimi kaybettin ama gönülleri kazandın ince. umarım bu çizgini devam ettirirsin türk siyaseti düzgün bi adam kazandı bu seçimde...
kaybedİNCE tabi arayacak
adam oluyonuz helal olsun
tamam şimdi CHP'liler kudurur niye aradın diye sonrada ülkeyi kutuplastiriyorsunuz derler yinede tebrikler sayın ince
Adam gibi adam yolun yolumuz.
chp yeni genel başlanı ince olacaktır. Koyu bir akp seçmeni olarak tebrik ediyorum.İyi seçimdi
helal olsun yakışanda budur birlik beraberlik zamanı tebrik ederim muharem ince
işte bu yüzden seviniyorsunuz sayın ince ben inanıyorum ki kendi partinizi kursaniz veya CHP nin lideri siz olsanız ve bay Kemal'i partiden atsanız önümüzdeki seçimde kesin kazanırsınız CHP nin kazanamamasinin sebebi Kılıçdaroğlu yuzunden
her zaman dedim izlediği yol yanlış içerideki teröriste yanaşıp onu oradan çıkaracağım demekle projeleri iptal Edip sarayı satacam demekle hainlikle bu iş olmaz ve şimdi bitti bu iş BAŞKAN ERDOĞAN
ne yenilgisi ya bu nasıl bi başlık bu bi seçimdir bilek güreşi değil insanların %50 si Erdoğan %30 da İnce demiştir nasıl bir mantıkla başlık atıyosunuz anlamıyorum sizin bu zihniyetiniz yüzünden anlaşmazlıklar çıkıyo zaten
Bu muharrem ince gerçekten delikanlı adam helal olsun ağlayıp sızlamadan dik durdu yürür bu adam benden söylemesi..
tebrikler muharrem ince işte siyaset böyle olmalı bir akpartili olarak seni gerçekden kutluyorum
Yenilgiyi kabullenip gereğini yapmakta bir erdemdir kılıçdaroğlu muharrem ince'nin önünü aç istifa et daha fazla partiyi yıpratma.
Kılıçdaroğlu istifa İnce başkan.
Sen nasıl bir adamsın Türkiye ne kaybetti farkında değil
@mehtap_gezer_1985 turkiye kazandi aslinda.cok sahlam bir lider kzandi chp icin.bu adam simdi tebrik ediyorsa ileride işi bitirir rahat ol.çivi csjmadi rte bu dunyaya.akp secmeni zaten rte ye oy verio akp ye degil
helal sana muharremm :))
CENTİLMEN.ÇOK DEĞERLİ BİR İNSAN SANA DA BU YAKIŞTI.
Siyaset böyledir işte.Sevdiklerinizi arkadaşlarınızı kırmayın.Bunlar barışır siz yıllar süren bir düşmanlık yaparsınız.
olması gereken bı durum.. vatan hepimizin zaman birlik olma vakti..
sana helal olsun görülmemiş bişi yapyın tebrikler
Sen aşksın,adamsın adam sen bitanesin...
chpnin başına böyle bir lider lazım amaaa nerdeeee
Ben kendi adıma Sn. Muharrem İnce'nin bu Asil ve Erdemli davranış için onu yürekten kutluyorum. Lider olan kucaklamasını, saymasını sevmesini bilendir. Türkiye yeni, pırıl pırıl bir lider kazanmıştır ve artık yeni bir sayfa açıp umutları devam ettirmek gerekir. Bu arada bende Sn. Muharrem İnce'ye oy vermiş emekli bir vatandaş olarak hem Cumhurbaşkanımızı hem Ak Patili Kardeşlerimizi tebrik ediyorum.
helal olsun
Hiç bir egosu olmadan çıkıp gerçekleri köhnemiş CHP yönetiminin yüzüne haykıran karakterli başkan İnce genel başkanlığı fazlasıyla hak ediyor.
Helal olsun...Tayyip aynısını yapar miydi acaba ???
Ha şöyle yahu,sonuçta herkez bu vatanın iyiliği ve bu devletın bekası için çalışıyor,hepimiz bu gemideyiz,birbirimizi eleştirelim,ama farkındalıklarımızın farkına varalım.birbirimizi sevmeyebiliriz,zorundada değiliz.fakat saygı duymalıyız.herşey türkiye için.
ince el etek öpecek sizlerde alışın bu duruma biat edin
bu gidişle kendiside akp li olacak zemin hazırlıyor galiba
yok şu kaçırılmış yok kim baskı yaptı, bu bazı chp zihniyetliler hangi alemde yaşıyor , hukuk devletinde olduklarını ne zaman idrak edecekler, aihm e kadar bir sürü mahkeme var, o yüzden yok birileri baskı yapmış yok adalet yokmuş masallarını bırakın, adamlar korkutuyor beni , fatih portakal bile sonunda şaşıp kaldı bu zihniyetin yazdığı mesajlara
yinede tebrik ediyorum seni bay muharrem...
marremin istediği zaten buydu...gazeteciye mesaj atıp adam kazandı derken kendi isteğini dile getiriyordu...
@ozgurtura ADAMIN ATTIĞI BİLE MEÇHUL O MESAJI KİM BİLİR KİM ATTI YA DA ATTIRDI. BURASI TÜRKİYE DEĞİL RECEPİSTANCUMHURİYETİ ...
SAYIN MUHARREM İNCEYİ TEBRİK EDERİM.. CHP GENEL BAŞKANLIĞIN HAYIRLI OLSUN.
BANA 60 YAŞIMDAN SONRA SİYASİ DÜŞÜNCEMİ DEĞİŞTİRECEKSİN SANA TEKRAR TEKRAR SÖZ CHP NİN BAŞINA GEÇERSEN CHP YE ÜYE OLMAYA ANKARAYA GELECEĞİM SIRF CENTİLMENLİĞİNDEN DOLAYI DEĞİL AYNI ZAMANDA DOĞRU SÖZLÜ OLMANDAN DOLAYI SÖZÜNDE VAR 2 SEÇİM KAYBEDERSEN GENEL BAŞKANLIKTAN AYRILACAKSIN
helal olsun savaşa gitmedik seçime gittik kazanan kaybeden olacak önemli olan insanlıkdan haysiyetten ödün vermemek tebrik ederekde ne kadar samimi oldugunu gördük helal olsun ince başkan
Diğer Haberler
Muharrem İnce'nin İstanbul ve İzmir'den aldığı oy sayısı ile mitinglerine katılan kişi sayısı arasında dikkat çeken fark

Muharrem İnce'nin İstanbul ve İzmir'den aldığı oy sayısı ile mitinglerine katılan kişi sayısı arasında dikkat çeken fark

MHP'nin Konya'daki ilk kadın vekili Esin Kara'dan idam çıkışı

MHP'nin Konya'daki ilk kadın vekili Esin Kara'dan idam çıkışı

İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması! Karar değiştirdi

İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması! Karar değiştirdi

İYİ Parti'den aday olan Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer milletvekili seçilemedi

İYİ Parti'den aday olan Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer milletvekili seçilemedi

CHP'li vekil Gürsel Erol'dan 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu ve merkez yönetime istifa çağrısı

CHP'li vekil Gürsel Erol'dan 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu ve merkez yönetime istifa çağrısı

CHP Denizli Beyağaç İlçe Başkanlığı'nda 24 Haziran seçim sonucunun ardından istifa depremi

CHP Denizli Beyağaç İlçe Başkanlığı'nda 24 Haziran seçim sonucunun ardından istifa depremi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.