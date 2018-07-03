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Muharrem İnce, cumhurbaşkanı olmuş gibi davranıyorlar! Sosyal medya bu grubu tartışıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 03.07.2018 16:32 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yenilgisini kabullenemeyen sosyal medya kullanıcıları, Facebook'ta kurdukları 'Bu grupta Muharrem İnce kazanmış gibi davranıyoruz' grubunda yaptıkları sıra dışı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yenilgisinin ardından kurulan 'Bu grupta Muharrem İnce kazanmış gibi davranıyoruz' grubu sosyal medayı salladı.
İşte o grupta yapılan paylaşımlar...

Muharrem İnce cumhurbaşkanı olmuş gibi davranıyorlar!

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bonzai içİNCE demek ki böyle oluyor insanlar. kyk bursuyla boğazda yalı bakıyormuş.
Aç tavuk darı ambarı misali. Bunları 2071 den sonra yazarsınız.
bunlar gerçek beyinizmiş ama olsun avunsunlar garipler gödükleri görecekleri iktidar da zaten ançak hayalerinde olur
Ne diyelim Allah hepsine akıl fikir versin..
tımarhanedekiler bunların yanında bilim adam sayılır hayalleri bu kadar sadece hayal işte..
Perinçek ne diyor; Bonzaiyi içtiler hdp ye oy verdiler ..durum bu kadar vahim demekki.
siz beni güldürdünüz Allah ta sizi güldürür umarım ... aslında hiçte fena olmaz artık gına geldi 20 senedir balkon konuşmaları falan .. sabaha kadar ayakta bekliyozz .. yoruyo artık beee..
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