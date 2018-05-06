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Muharrem İnce 'danışmanlarım beni uyarıyor' dedi, o sözlerine açıklık getirdi

SEÇİM HABERLERİ  | 06.05.2018 12:23 | Son Güncelleme

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "veterinerden TÜBİTAK başkanı" olmaz sözünden dolayı danışmanlarının kendisini uyardığını söyledi. İnce, Erdoğan'a yönelik söylediği cinsiyetçilikle suçlanan "Gel karşıma erkekçe dövüşelim" sözlerine de açıklık getirdi. İnce, "Dil sürçmesiydi. Onu 'yiğitçe dövüşelim, mertçe dövüşelim' diyecektim ama olayın stresiyle öyle çıktı ağzımdan. Kadınlar kızmakta haklıdırlar." dedi.

Muharrem İnce 'danışmanlarım beni uyarıyor' dedi, o sözlerine açıklık getirdi

BBC Türkçe'nin canlı yayınına katılan CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, aday oluş süreci ve seçim vaatleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İnce'nin programda yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk olarak yargıyı değiştireceğim. Yargı bağımsızlığını sağlamamız lazım. Beni gördüklerinde ayağa kalkmayacak bir yargıya ihtiyacağımız var. Yargı beni de, Sayın Erdoğan'ı da yargılayabilmelidir. Yargıçların ideolojik kimliklerinin bilinir olması ayıptır. Cumhurbaşkanı 'tezek' dememeli, küfür etmemeli. Cumhurbaşkanı toplumun tümüne güven verilmeli. Cumhurbaşkanı tıpkı bayrak gibi tektir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıyım. Seçilene kadar başka bir şey, seçildikten sonra başka bir şey. Bu saklanacak bir şey değil. CHP'nin vaatleri bağlar.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI

Önümüzdeki süreçte cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarını açıklayacağım.

Dışarıdan bakıldığında yabancı yatırımcılar Türkiye'ye güven duymuyor. Çünkü bakıyorlar Türkiye'de bir diktatör var. Ordu onun elinde, yargı onun elinde, herkesi susturmuş...

Türkiye'de hastane yapıyorlar, hasta garantili, yol yapıyorlar araç geçiş garantili... Cumhurbaşkanı orkestra yönetmeli.

"AHLAKSIZ BİR SİYASET ANLAYIŞI VAR"

Cumhurbaşkanı sözünün eri olmalı, sözünün ardında olmalı. Türkiye'de ahlaksız bir siyaset anlayışı var. Türkiye'deki siyasetçiler Diyarbakır'a gidip farklı konuşuyor, Edirne'ye gidip başka bir şey söylüyor. Ben her yerde aynı konuşurum. Edirne'de de Kürt sorununu anlatırım. Kürt sorunu ekonomik bir sorundur, kültürel bir sorundur. Bütün bunlar tamam ama Kürt sorunu ahlaki bir sorundur da. Kandırdılar hep insanları. Farklı farklı konuştular. Bunu yapmayacağım ben.

Veteriner'den TÜBİTAK başkanı olmaz dedim. Danışman arkadaşlarım "veterinerler kızıyor" diye uyardı. Veterinerden Cumhurbaşkanı olur. Ben fizik öğretmeniyim. Fizik öğretmeninden de TÜBİTAK başkanı olmaz. Düşündüğümü söylemeye devam edeceğim. Doğruyu söylemek lazım. Bazıları kızacak. Kızarsa kızsın. Ben kendimi 80 milyona karşı sorumlu hissediyorum. Hatalı olabilirim ama asla yalan söylemeyeceğim.

"DİL SÜRÇMESİYDİ"

İnce, Yalova'da dünkü konuşmasında Erdoğan'a yönelik, "Gel karşıma erkekçe dövüşelim" sözlerine açıklık getirdi. İnce "Dil sürçmesiydi. Onu 'yiğitçe dövüşelim, mertçe dövüşelim' diyecektim ama olayın stresiyle öyle çıktı ağzımdan. Kadınlar kızmakta haklıdırlar." dedi.

"KÜRT SORUNUNU CESUR ADIMLARLA ÇÖZECEĞİZ"

Ben dokunulmazlıklar konusunda partimle ayrı düştüm. Ben inandığımı yaptım. Kürtlerin hoşuna gitmesi için yapmadım. Siyaset bir ilke işidir. Bu konuda yalnız kalsak da doğru olanı yapmam lazım. Kürtlerle 40 yıldır bir çatışma ortamı var. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunu bir, samimiyetle çözeceğiz. İki, parlamentoda çözeceğiz. Üç, yalan söylemeyerek çözeceğiz. Dört, cesur adımlarla çözeceğiz. Herkes beraber yaşayalım diyecektir. AKP Türkiye'nin en gerici partisidir. Türkiye'nin en gerici partisinden en ileri bir adımı beklemek gaflettir. Geçmişte yaptıkları oy içindi. Uludere'de emri kim verdi? Ben cumhurbaşkanı olduğumda bunu bulacağım. Hiç çaresi yok.

"MUHAFAZAKAR BİR AİLENİN DEVRİMCİ ÇOCUĞUYUM"

Ben muhafazakar bir ailede büyüdüm. Ben ortalama bir Türk ailesinin yaşadıklarını yaşıyorum. Ben muhafazakar bir ailenin devrimci bir çocuğuyum. Çocukluğumda Kuran kursuna gittim. Rahmetli dedem beni hafız yapmak isterdi. Ben muhafazakar insanlarımızı anlayabilirim.

"BÜTÇE YAPMA YETKİSİNİ KULLANMAYACAĞIM"

Parlamenter sisteme geri dönmemiz lazım. 80 milyonun bütçesi 1 kişinin elinde. Ben cumhurbaşkanı seçildiğimde 80 milyonun bütçe yapmak hakkını kullanmayacağım. Ben seçildiğimde TRT'yi hizaya getirerek, çeşitliliği sağlayacağım. İktidarın borazanı olmayacak.

"EĞİTİMİ LAİK VE BİLİMSEL NİTELİĞİNE YENİDEN KAVUŞTURACAĞIZ"

Eğitimi çok önemseyeceğiz. Eğitimi laik ve bilimsel niteliğine yeniden kavuşturacağız. Çocuklarımıza yurt yapacağız, onların burslarını artıracağım. Yarıgıyı güvenilir hale getirirsek piyasalara ve yabancı sermayeye güven vermiş olacağız. Ekonomi canlanınca çocuklarımız iş bulacak.

Bizim iktidarımızda medyada huzura kavuşacak. Türkiye'de ana muhalefet partisi cumhurbaşkanı adayını açıklıyor, ana akım medya haber yapamıyor. Acıyorum onlara. TRT'ye ise kızıyorum. TRT bizden vergi alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP Cumhurbaşkanı adayı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu sahte kabadayıya kim inanacakki siz ülkemizi şikayet ediyosunuz ya yatırım yapmayın diye birde şikayet ediyosunuz yapmıyolar diye
@efe3460_2013 Asıl siz şikayet ettiniz. A. Gül ün eşibaşörtülü üniversite okuyamamış diye avrupa insan hakları mahkemesine. Evet biz şikayet ediyoruz. Ülkede adalet hukuk yok, deapotluk var basın özgürlüğü yok, tehdit şantaj vathıtsızlık yolsuzljk var ama mahkeme yok. tatikatlara yol verilmiş ülke tatikatların elinde pyuncak. suriyeli açları doldurdu her hün nir olay işliuorlr akp kendi halkına vermediği parayı onlara veriyor hastane beleş benim gencim işsiz aç dolaşıyor.
nereden anladın kabadayı olduğunu? yoksa racon kesilecekse ben keserim mi dedi?
SAYIN MUHARREM İNCE OYUMUZLA FİKRİMİZLE BENLİĞİMİZLE HER ŞEKİLDE YANINIZDAYIZ. CUMHURİYET DÜŞMANLARINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ. KULA KULLUK REJİMİNİ KABUL ETMİYORUZ .. BİZ SADECE ALLAH'IN KULUYUZ. ALLAH DA SENİN YANINDA OLSUN İNŞALLAH.
bu adam Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı olur...
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