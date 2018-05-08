Muharrem İnce, Demirtaş'la görüşecek mi? Adalet Bakanı açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, önceki gün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan talebe karşılık "Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnce ile görüşme noktasında bir sıkıntımız yok. Henüz gün belli değil" ifadesini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, tüm cumhurbaşkanı adaylarıyla görüşeceğini açıklamış, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na izin başvurusunda bulunmuştu. Yarın, Edirne'de Selahattin Demirtaş ile görüşecek olan Muharrem İnce, ardından Diyarbakır ve Hakkari'ye giderek miting düzenleyecek.

