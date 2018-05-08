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Muharrem İnce, Demirtaş'la görüşecek mi? Adalet Bakanı açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 08.05.2018 11:38 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yaptığı izin başvurusuna olumlu yanıt verildi. Adalet Bakanı Gül, talebe ilişkin "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, cezevindeki Demirtaş'ı ziyaret etmesine izin vereceğiz" ifadesini kullandı.

Muharrem İnce, Demirtaş'la görüşecek mi? Adalet Bakanı açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, önceki gün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan talebe karşılık "Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnce ile görüşme noktasında bir sıkıntımız yok. Henüz gün belli değil" ifadesini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, tüm cumhurbaşkanı adaylarıyla görüşeceğini açıklamış, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na izin başvurusunda bulunmuştu. Yarın, Edirne'de Selahattin Demirtaş ile görüşecek olan Muharrem İnce, ardından Diyarbakır ve Hakkari'ye giderek miting düzenleyecek.

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