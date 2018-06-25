Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına ilişkin olarak, "Tabii ki adil bir yarış değildi, ama adam kazandı, kabul ediyorum" dedi.

FOX TV'den İsmail Küçükkaya'nın Whatsapp'ta sorularını yanıtlayan İnce, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarına ilişkin yarın açıklama yapacağını duyurdu.

MUHARREM İNCE 12.00'DE AÇIKLAMA YAPACAK

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün saat 12.00'de açıklama yapacak.

