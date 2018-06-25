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Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 00:50 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'ya 'Adil bir yarış değildi ama adam kazandı. Kabul ediyorum' açıklamasını yaptı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına ilişkin olarak, "Tabii ki adil bir yarış değildi, ama adam kazandı, kabul ediyorum" dedi.

FOX TV'den İsmail Küçükkaya'nın Whatsapp'ta sorularını yanıtlayan İnce, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarına ilişkin yarın açıklama yapacağını duyurdu.

MUHARREM İNCE 12.00'DE AÇIKLAMA YAPACAK

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün saat 12.00'de açıklama yapacak.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
akp kurulduğundan beri girdiğiniz her seçimi kaybettiniz chpnin kalesi denilen yerlerin bazılarını kaybettiniz bazıların da kafa kafaya geldiniz çoğu yerde sırf isimler üzerinden ayakta duruyosunuz hala utanmadan sıkılmadan adil seçim değildi diyosunuz ortada çalma çırpma falan filan olsa siz bu kaybetmeyi sayarmısınız ya yermi bu halk bunları
Ben herzaman söylüyorum Sayın İNCE sen dürüst ve güzel bi insansın. CHP seni harcadı.
seni hala seviyoruz
nasıl istersen Sayın ince;Görünen köy klavuz istemiyor ....
yav he he he
Ben öğretmenim eşim mühendis aylık 10-12 bin lira gelirimiz var asgari ücretle ya da işkurla işe girmiş yakınlarım beni arıyor gülüyor yine biz kazandık diye alkışlıyorlar???? Ben ne diyeyim bilemedim Allah daha beter etsin.
İstersen kabul etme? Atı alan Üsküdarlı geçti
the end
İŞTE BÖYLE DELİKANLI OLUN....
neden kabul ediyorsunki anlamadım gitti
yenilgiyi kabullenmekte bir erdemliktir. bravo sana ince
ADAM KAZANDI. ADAM GİBİ ADAM
yok ya, olur mu, bekleyin sandık başında sabah 6 ya kadar, çok değişir daha sonuçlar, hahahahahhaaaaaaa.....
büyüklük yenilgiyide kabul edebilmektir. tebrikler
Muharrem İnce iyi bir lider olabilir ama keşke Kılıçdaroğlu fırsat versede adam biraz parti liderliği ile deneyim kazansa ve halka kendini daha iyi ifade edebilse ama Kılıçdaroğlu yakıştığı koltuğu bırakmadığı sürece hem CHP her seçimde oy kaybedecek hem de donanımlı iyi bir lider çıkarma fırsatı bulamayacak.
Allah razi olsun...
HALA BAŞKAN DİYOR YAWW...:))))
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