Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala, Cumhurbaşkanlığına aday olanlar için de bağış kampanyası başladı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Ziraat Bankası TBMM Şubesi'ne giderek diğer adayların hesabına bağışta bulundu.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce diğer partilerin Cumhurbaşkanı adaylarına 500'er lira bağışta bulundu. pic.twitter.com/8PFYHv6j5A— S.NADİR ATAMAN (@NADiRATAMAN) 23 Mayıs 2018
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