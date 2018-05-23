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Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

SEÇİM HABERLERİ  | 23.05.2018 10:50 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri öncesinde çok konuşulacak bir gelişme daha yaşandı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Ziraat Bankası TBMM Şubesi'ne giderek diğer cumhurbaşkanı adaylarının hesabına bağışta bulundu.

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala, Cumhurbaşkanlığına aday olanlar için de bağış kampanyası başladı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Ziraat Bankası TBMM Şubesi'ne giderek diğer adayların hesabına bağışta bulundu.


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muharrem ince 24 haziran seçimleri erken seçim muharrem ince bağış

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ABİ BU ADAM ENTERESAN YA
nasıl bir memelekette yaşıyoruz ayranımız yok içmeye atla gidiyoruz sıçmaya
azcık aklı selim siyaset yap cocukca işlerler ugrasma sana sempati duyanları kacırıyorsun bu ucuz hareketlerler sayın ince
pek muhterem muharrem ciğim şu pek garip ben deniz seçmenin seçmenin hesabına da bir kaç bin lira ateşlesene madem oy istiyon ateşle hemen yoksa 24 haziranda ben oyacağım elmayı
SEN BENİM GÖNLÜMDE ZATEN CUMHURBAŞKANISIN GÜZEL İNSAN YOLUN AÇIK OLSUN...
bir adayki işi icraatı showmenlikse emin olunki toplum ona pirim vermez
helal olsun sana
Amerikalılar sadece aramakla kalmamış koltukta çıkmış sana muharrem anlaşılan.
oyuna çıkan elini sallar sen kendine bak garibanım diyorsun 2 villa daha neler var garibanım diyorsun sen bizlerle GARİBANLARLA dalğamı geçiyorsun biz tokiden ev alamazken
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