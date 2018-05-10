Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması

11'inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili tartışmalara değinen Muharrem İnce, “Abdullah Gül’ün ortak aday olarak belirlenmiş olsaydı, aday olur muydunuz ?” sorusuna “Ben, partimi zora sokacak bir şey yapmam. Ben, o partinin gelenekleri ile büyüdüm. Ben partimizde iddiamı ortaya koydum. 110 Milletvekilinin oybirliği ile aday gösterildim. Ancak, alınan herhangi bir karara da aykırı hareket etmem" cevabını verdi.

"TAVIRLARI DEĞİŞMEZSE GEREKENİ YAPACAĞIM"



Basının, özellikle de televizyon kanallarının tavrını değiştirmediği sürece, önlerinde miting yapacağını tekrarlayan İnce, “Biraz daha zaman geçsin. Birkaç miting daha yapalım.. Tavırları değişmez ise gerekeni yapacağım” dedi.

