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Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 10.05.2018 09:39 | Son Güncelleme

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Best FM’de Ufuk Karcı’nın sorularını cevaplandırdı. İnce, açıklamasında "Muhalefetin adaylarını ve Erdoğan’ı ziyaret ettim. Seçimin ikinci tura kalması halinde, aday kim olursa olsun desteklerim. Partimin kanaati ne yönde olursa, ona uyarım. İkinci turda kim yarışırsa, desteklerim" ifadesini kullandı.

Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması

11'inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili tartışmalara değinen Muharrem İnce, “Abdullah Gül’ün ortak aday olarak belirlenmiş olsaydı, aday olur muydunuz ?” sorusuna “Ben, partimi zora sokacak bir şey yapmam. Ben, o partinin gelenekleri ile büyüdüm. Ben partimizde iddiamı ortaya koydum. 110 Milletvekilinin oybirliği ile aday gösterildim. Ancak, alınan herhangi bir karara da aykırı hareket etmem" cevabını verdi.

"TAVIRLARI DEĞİŞMEZSE GEREKENİ YAPACAĞIM"

Basının, özellikle de televizyon kanallarının tavrını değiştirmediği sürece, önlerinde miting yapacağını tekrarlayan İnce, “Biraz daha zaman geçsin. Birkaç miting daha yapalım.. Tavırları değişmez ise gerekeni yapacağım” dedi.

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