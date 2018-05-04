Muharrem İnce'den 'adaylık' sorusuna emojili yanıt

Kesici’nin “İnce’yi aradım” açıklaması Haberimizde, CHP’nin 4 isim verip, “Cumhurbaşkanı adayı olarak hangisini tercih edersiniz” sorusuyla bir kamuoyu araştırması yaptırdığını belirtip sonuçların dün (önceki gün) saat 17.00 civarında Genel Merkez’e ulaştığını duyurmuştuk. CHP’nin dünkü grup toplantısında, muhtemel adaylardan İlhan Kesici, bu bilgiyi teyiden şu açıklamayı yaptı gazetecilere:

VATAN’ın dünkü birinci sayfasında, “Anketten İnce çıktı” başlığıyla verdiğimiz haber dün Ankara’da siyaset gündeminin en çok konuşulan başlığıydı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayını yarın (bugün) açıklıyor. Bu satırların kaleme alındığı dün saat 17.00 civarı itibariyle, CHP’nin adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olacağı kesinleşmişti.

İnce'nin kendisine 3 emojiyle yanıt verdiğini dile getiren Çelik, şunları yazdı:

Muharrem İnce, adaylıkla ilgili mesaja emojiyle yanıt verdi. Vatan gazetesi yazarı Murat Çelik, CHP'nin muhtemel Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile mesajlaşmasını "İnce’den ilk demeç ‘Emoji’yle geldi" başlıklı yazısında aktardı.

“Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Ben de sabah bu münasebetle tebrik ettim. ‘Allah mahcup etmesin’ dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti.”

Kesici bu sözleriyle, CHP’nin adayının Muharrem İnce olacağını 24 saat öncesinden duyurmuş oldu aslında.

Muhtemel adaydan WhatsApp mesajları



CHP grup toplantısı öncesi mikrofonların yöneldiği Muharrem İnce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıncaya kadar konuşmayacağını söylemekle yetindi.

İnce’yi önceki akşam, yani partinin anketinden uzak ara birinci çıktığı bilgisini aldıktan hemen sonra aradım. Telefona cevap vermemesi şaşırtıcı değildi. Sadece yoğun olduğundan değil, daha mühimi sessiz kalması gerektiğinden açmıyordu telefonları.

Bunun üzerine Muharrem İnce’ye WhatsApp üzerinden bir mesaj attım. Anket sonuçlarını haber yaptığımı belirtip “Herhalde artık hayırlı olsun diyebiliriz” diye yazdım. İnce’den gelen yanıt, ‘3 emoji’ oldu. 3 mahcup gülümseyen yüz…