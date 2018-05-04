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Muharrem İnce'den 'adaylık' sorusuna emojili yanıt

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 07:37 | Son Güncelleme

Vatan gazetesi yazarı Murat Çelik, CHP'nin adayı olduğu söylenen ve bugün açıklanması beklenen Muharrem İnce ile mesajlaşmasını köşesine taşıdı.

Muharrem İnce, adaylıkla ilgili mesaja emojiyle yanıt verdi. Vatan gazetesi yazarı Murat Çelik, CHP'nin muhtemel Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile mesajlaşmasını "İnce’den ilk demeç ‘Emoji’yle geldi" başlıklı yazısında aktardı.

İnce'nin kendisine 3 emojiyle yanıt verdiğini dile getiren Çelik, şunları yazdı:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayını yarın (bugün) açıklıyor. Bu satırların kaleme alındığı dün saat 17.00 civarı itibariyle, CHP’nin adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olacağı kesinleşmişti.

VATAN’ın dünkü birinci sayfasında, “Anketten İnce çıktı” başlığıyla verdiğimiz haber dün Ankara’da siyaset gündeminin en çok konuşulan başlığıydı.

Kesici’nin “İnce’yi aradım” açıklaması

Haberimizde, CHP’nin 4 isim verip, “Cumhurbaşkanı adayı olarak hangisini tercih edersiniz” sorusuyla bir kamuoyu araştırması yaptırdığını belirtip sonuçların dün (önceki gün) saat 17.00 civarında Genel Merkez’e ulaştığını duyurmuştuk. CHP’nin dünkü grup toplantısında, muhtemel adaylardan İlhan Kesici, bu bilgiyi teyiden şu açıklamayı yaptı gazetecilere:

“Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Ben de sabah bu münasebetle tebrik ettim. ‘Allah mahcup etmesin’ dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti.”

Kesici bu sözleriyle, CHP’nin adayının Muharrem İnce olacağını 24 saat öncesinden duyurmuş oldu aslında.

Muhtemel adaydan WhatsApp mesajları

CHP grup toplantısı öncesi mikrofonların yöneldiği Muharrem İnce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıncaya kadar konuşmayacağını söylemekle yetindi.

İnce’yi önceki akşam, yani partinin anketinden uzak ara birinci çıktığı bilgisini aldıktan hemen sonra aradım. Telefona cevap vermemesi şaşırtıcı değildi. Sadece yoğun olduğundan değil, daha mühimi sessiz kalması gerektiğinden açmıyordu telefonları.

Bunun üzerine Muharrem İnce’ye WhatsApp üzerinden bir mesaj attım. Anket sonuçlarını haber yaptığımı belirtip “Herhalde artık hayırlı olsun diyebiliriz” diye yazdım. İnce’den gelen yanıt, ‘3 emoji’ oldu. 3 mahcup gülümseyen yüz…

Cevabı bu şekilde olunca, bunu üstü örtülü ve esprili bir kabul olarak algılayıp, gülerek, “Bu ilk demeç mi” diye sordum.

Muharrem İnce de, “Evet” diye yazdı.

Esprili bu mesajların ardından, “Birkaç cümlelik bir ilk mesaj rica edebilir miyim” dedim İnce’ye.
Yazdığı cevap, “Cuma’dan sonra” şeklinde oldu.

Yarın (bugün) Cuma…

Önce Hacı Bayram, ardından Birinci Meclis

Ben ilk demeci ‘emoji’yle aldım ama Muharrem İnce ilk açıklamasını, Kılıçdaroğlu tarafından aday olarak kamuoyuna duyurulmasının ardından yapacak. Yarın (bugün) saat 11,00 civarında adayın ilan edileceği salon toplantısı bitecek.

Muharrem İnce, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla Ankara’nın Ulus semtine gidecek partililerle birlikte.

İnce’nin ilk durağı Hacı Bayram Camii olacak. Muharrem İnce, Cuma namazını kıldıktan sonra birkaç yüz metre ötedeki Birinci Meclis binasına yürüyecek yine beraberindeki partililerle.

Adaylık sürecine ilk adımı Hacı Bayram’da Cuma namazı ve hemen ardından cumhuriyetin ilan edildiği ilk Meclis binasını ziyaret ederek atacak olan İnce yarın gece memleketi Yalova’ya gidecek.
Cumartesi günü babasının kabrini ziyaret ettikten sonra da seçim kampanyasını resmen başlatacak.

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