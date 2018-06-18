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Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 18.06.2018 14:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kahramanmaraş mitinginde vatandaşlara seslendi. İnce mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik 'yalan' dediği açıklamalarla ilgili olarak görüntüleri izletti. İnce, eski Başbakan Tansu Çiller'in AK Parti mitingine katılmasıyla ilgili olarak, 'Din bir baktım Tansu Çiller de mitinge gitmiş. Erdoğan 90'ları kötülüyor, simgesi orada. O zaten başarılı olsaydı partisini kaldırırdı' dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kahramanmaraş mitinginde konuştu. İnce, AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili olarak "Dün bir baktım Tansu Çiller de mitinge gitmiş. 90'ları kötülüyor, simgesi orada. O zaten başarılı olsaydı partisini kaldırırdı." diye konuştu.

İnce'nin açıklamaları:

İnce'yle kavga etti, İnce yükseliyor. Kavga yok, hemen barışacağız. Ekranlarda sabah akşam bağıran bir Cumhurbaşkanı değil, yol gösteren bir Cumhurbaşkanı değil.

"DEĞİŞİMİ YAKALAYAMAZSAK 100 YIL FAKİR KALACAĞIZ"

Türkiye'ye taze bir kan lazım, yeni bir isim lazım. 10 sene sonra sokaklarda kağıtlar olacak, oralardan haberleşeceksiniz. Muharrem İnce, Kahramanmaraş'ta miting yaparken onu Ankara'da 3 boyutlu izleyebileceksiniz. Bu değişimi yakalayamazsak 100 yıl fakir kalacağız.

Ben meydanlarda hak, hukuk, adalet diyorum, biri de çıkmış, çay, kek, oralet diyor.

"İKİ YALAN GÖSTEREYİM SİZE"

İki tane yalan göstereyim size, bu millete bu yalanları bu kadar rahat söyleyen birisi ekonomi konusunda da yalanları kolaylıkla söyleyebilir. Birinci yalan; bir general Erdoğan'ın yemeğine gidiyor, iftar sofrasını iftira sofrasına dönüştürüyor, arkada AK Parti fotoğrafı var. Beni eleştiriyor, general de alkışlıyor. Ben de onu hemen emekli ederim dedim.

MİTİNGDE GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİ

Erdoğan, orduyu överse alkışlayabilir ama nasıl bir yalancı ki bu Erdoğan, Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz bir yalancı bu. Videoyu izlettireyim, bakalım orduyu mu övüyormuş beni mi eleştiriyormuş.

TATAR BÖREĞİ YANITI

Sonra kıraathanede ben Tatar böreği demedim diyor. Bakalım demiş mi, dememiş mi?

"RAHATSIZ MI OLDUN CAMİYE GİTTİM DİYE"

Rahatsız mı oldun camiye gittim diye. Kimsin sen? Lafa bak. Ayıp ayıp. Camiden elini çek. Orası meydanlarda konuşulacak yer değil. Senden izin alacak değilim.

REYTİNG YANITI

Erdoğan konuşurken bir kanalda Asteriks var bir kanalda Yaparsın aşkım var, Erdoğan 34. sırada. Hava durumu bile Erdoğan'dan fazla izlenmiş. Gel benimle televizyona çık da senin de hava olsun.

Erdoğan şunu bil, ben garibanların temsilcisiyim, sen saraylıların temsilcisisin. Halk çocuğu olan benim, milletin evladı olan benim. Ben gönül köprüleri kuruyorum. Bu memleketi daha fazla soydurmayacağız.

TANSU ÇİLLER AÇIKLAMASI: 90'LARI KÖTÜLÜYOR, SİMGESİ ORADA

Dün bir baktım Tansu Çiller de mitinge gitmiş. 90'ları kötülüyor, simgesi orada. O zaten başarılı olsaydı partisini kaldırırdı.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seneler önce yazdığı Tatanka kitabındaki erotik şiirleri dikkat çekti. CHPli arkadaşlar okusun çocuklarına okutsun kültürleri artsın.
Allah'ın izniyle geleceğin Cumhurbaşkanı sayın Muharrem ince
Cumhurbaşkanı aynı zamanda Başkomutandır. Nezaketen alkışlanması gerekir.
Helal olsun
bazilarinin oteki dunyada yatacak yerleri yok son gunlerde siyasetcilerden hayasiz ve pervasizca iftiralar duyuyoruz yeter artik olum var oluuuummm..
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