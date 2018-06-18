Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kahramanmaraş mitinginde konuştu. İnce, AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili olarak "Dün bir baktım Tansu Çiller de mitinge gitmiş. 90'ları kötülüyor, simgesi orada. O zaten başarılı olsaydı partisini kaldırırdı." diye konuştu.

İnce'nin açıklamaları:

İnce'yle kavga etti, İnce yükseliyor. Kavga yok, hemen barışacağız. Ekranlarda sabah akşam bağıran bir Cumhurbaşkanı değil, yol gösteren bir Cumhurbaşkanı değil.

"DEĞİŞİMİ YAKALAYAMAZSAK 100 YIL FAKİR KALACAĞIZ"



Türkiye'ye taze bir kan lazım, yeni bir isim lazım. 10 sene sonra sokaklarda kağıtlar olacak, oralardan haberleşeceksiniz. Muharrem İnce, Kahramanmaraş'ta miting yaparken onu Ankara'da 3 boyutlu izleyebileceksiniz. Bu değişimi yakalayamazsak 100 yıl fakir kalacağız.

Ben meydanlarda hak, hukuk, adalet diyorum, biri de çıkmış, çay, kek, oralet diyor.

"İKİ YALAN GÖSTEREYİM SİZE"



İki tane yalan göstereyim size, bu millete bu yalanları bu kadar rahat söyleyen birisi ekonomi konusunda da yalanları kolaylıkla söyleyebilir. Birinci yalan; bir general Erdoğan'ın yemeğine gidiyor, iftar sofrasını iftira sofrasına dönüştürüyor, arkada AK Parti fotoğrafı var. Beni eleştiriyor, general de alkışlıyor. Ben de onu hemen emekli ederim dedim.