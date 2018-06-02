Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülen'le ilgili eski açıklamalarını mitingde izletti

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugünkü miting maratonuna Nevşehir'den devam etti. Nevşehir'de konuşan İnce'nin açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:
"Bu yoğun kampanya sürecinde beni güldüren, eğlendiren isim Binali Yıldırım. Uçağa giderken diyorum ki bana konuşmasını açın. Her eve bir Binali lazım. Dün, "Muharrem İnce, sen FETÖ'yü getirecek misin, getirmeyecek misin" demiş, demek ki o da kazanacağıma inanmış. Sayın Binali Yıldırım, sizinle benim aramda bir fark var. Siz FETÖ'nün ayağına gidersiniz, ben ayağıma getiririm."
'ERDOĞAN, YILDIRIM VE BOZDAĞ'IN GÜLEN' KONUŞMALARINI İZLETTİ
Muharrem İnce, platformdaki ekrandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın Fetullah Gülen'le ilgili konuşmalarını vatandaşlara dinletti.
KOMUTANIN ALKIŞLAMA GÖRÜNTÜSÜNÜ DE İZLETTİ
İnce ayrıca, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda, Erdoğan'ın İnce'nin sözlerini eleştirdiği sırada kendisini alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in görüntülerini de tekrar gösterdi ve 'Apoletlerini sökmeyeyim de ne yapayım?' dedi.
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