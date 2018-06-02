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Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülen'le ilgili eski açıklamalarını mitingde izletti

SEÇİM HABERLERİ  | 02.06.2018 14:23 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Nevşehir'deki mitingde vatandaşlara seslendi. İnce, Başbakan Yıldırım'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. İnce, kürsüden Erdoğan, Yıldırım ve Bozdağ'ın Fetullah Gülen'le ilgili eski görüntülerini de izletti.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugünkü miting maratonuna Nevşehir'den devam etti. Nevşehir'de konuşan İnce'nin açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

"Bu yoğun kampanya sürecinde beni güldüren, eğlendiren isim Binali Yıldırım. Uçağa giderken diyorum ki bana konuşmasını açın. Her eve bir Binali lazım. Dün, "Muharrem İnce, sen FETÖ'yü getirecek misin, getirmeyecek misin" demiş, demek ki o da kazanacağıma inanmış. Sayın Binali Yıldırım, sizinle benim aramda bir fark var. Siz FETÖ'nün ayağına gidersiniz, ben ayağıma getiririm."

'ERDOĞAN, YILDIRIM VE BOZDAĞ'IN GÜLEN' KONUŞMALARINI İZLETTİ

Muharrem İnce, platformdaki ekrandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın Fetullah Gülen'le ilgili konuşmalarını vatandaşlara dinletti.

KOMUTANIN ALKIŞLAMA GÖRÜNTÜSÜNÜ DE İZLETTİ

İnce ayrıca, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda, Erdoğan'ın İnce'nin sözlerini eleştirdiği sırada kendisini alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in görüntülerini de tekrar gösterdi ve 'Apoletlerini sökmeyeyim de ne yapayım?' dedi.


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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince binali yıldırım Nevşehir

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Vurdu ve gol oldu
Geliyor TÜRKİYE nin yiğidi.Yolun açık olsun
bu ince muharremde 6 okka var ...sözlere bak sözlere... ne altından ne üstünden kaldırılır...
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