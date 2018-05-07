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Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

SEÇİM HABERLERİ  | 07.05.2018 10:04 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bilal Erdoğan'a tepki gösterdi. İnce, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 'Hem çoluğu çocuğu siyasete karıştırmayın diyorlar, hem de çoluğa çocuğa açıklama yaptırıyorlar' ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova milletvekili Muharrem İnce, Bilal Erdoğan'ın sözlerine sert çıktı.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan İnce, 'otur oturduğun yerde' ifadelerini kullanarak 'Türkiye bir hanedanlık devleti değildir! Söyleyecek sözün varsa mikrofonu babana ver, o söylesin! Hem çoluğu çocuğu siyasete karıştırmayın diyorlar, hem de çoluğa çocuğa açıklama yaptırıyorlar.' diye yazdı.

İşte Muharrem İnce'nin o paylaşımı;

mh

İnce'nin tweeti kısa sürede büyük etkileşim alırken, İnce'ye destek veren de oldu, tepki gösteren de.

BİLAL ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

lim Yayma Vakfı, Vuslat Platformu ile Kartepe Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Yeni Sistemin Getirdikleri; Neden Böyle bir Sisteme İhtiyaç Duyuldu" başlıklı konferansta konuşan Bilal Erdoğan "Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkan rakibin yani 15 yıldır devamlı seçim kaybeden partinin devamlı seçim kaybeden genel başkan adayı olmasından bunu anlıyoruz. Gel bakalım 'Muharrem' diyen. Böyle bir aday yani. Bunlar çok trajikomik. Böyle siyaseten atışma olsun diye söylenince çok şık olmuyor ama dayanılmaz bir durum bu" ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP Bilal Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Chp nin genel başkanı o kadar siyasetten bi haber ki. Aday gösterdiği kişiyi “gel bakalım Muharrem” diyip çocuk çağırır gibi çağırıyor. Daha senin saygın yok çıkardığın adaya Türk halkının mı olsun. Senin gel bakalım Muammer dediğin kişiyi biz niye ciddiye alalım.
Otur yerine Muharrem.Tayyip senin sikletinde değil.Sen anca 'gel Muharrem,git Muharrem'kapasitesinde bir adamsın.Tayyip seni mi muhatap alsın.Madem bu kadar büyüksün,nasıl gel-git talimatları ile hareket ediyorsun.
agzina saglik muharrem ogretmenim dunku cocuklar kalkmis ogretmenlere ders veriyor kimya hocasina simdi ben bilale sorsam su problemi: universite hayatini bitirdikten sonra cuzdaninda ki ogrenci parasi ile 2 senede sirket kurmus yeni sirkete 35 tane gemiyi 5 senede nasil aldin ? A: kendi mucadelem ile B:babamin devlet hazinesinden aldigi ortulu odenek ile C: halk bankasindaki man adasi uzerine giden paralar ile . simdi bilalcigim sen bende ne fizik biraktin ne kimya ven 30 sene calistim essek yuku ile vergi odedim 1 ev sahibi olamadim
ŞİRRETLİKLE BİRYERE VARABİLSEYDİN CHP YE GENEL BAŞKAN OLURDUN.
Başka hangi cumhuriyet ile yönetilen ülkede birinin akrabası oğlu çıkıp konuşabiliyor ki ? Onların yetkisi ne ? Babası Cumhurbaşkanı ama kendisini halk seçmemiş etmemiş. Padişahlık kaldırılalı yıllar oldu hanedanlık bitti.
Bilal Erdoğan, bu ülkenin bir vatandaşı değimli, fikirlerini beyan edemez mi, hani demokrasi.
Bugüne kadar akp ye oy verdim bu seçimde oyum sana. Ama senden ricam şu suriyelileri ülkelerine gönder
İŞTE CUMHURBAŞKANI OLACAK ADAM .
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR buları sandığa gömecektir.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR söz sırası sizde mühür sizde sandık geliyor.
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