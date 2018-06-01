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Muharrem İnce'den Bilecik mitinginde iletişim hatası! Dikkat çeken hareket

SEÇİM HABERLERİ  | 01.06.2018 18:30 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Bilecik mitinginde sık sık kalabalığa sırtını dönerek konuşması dikkat çekti.

24 Haziran erken seçimi öncesinde cumhurbaşkanı adayları çalışmalarını sürdürüyor.

SIK SIK SIRTINI DÖNDÜ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Bilecik mitinginde açıklamalarda bulundu. İnce'nin konuşması sırasında sık sık kalabalığa sırtını dönmesi dikkat çekti.

İletişim uzmanları, sahnede ya da mitingde kalabalığa sırtını dönmeyi bir 'iletişim hatası' olarak niteliyor.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP Bilecik Bilecik mitingi 24 haziran erken seçim

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
şarj etmek lazım çabuk tükendi gariban yazık
mynet RTE DEN FIRCAMI YEDİN..UYDURUK İNCE VE PORTAKAL HABERİ YAPMAYA BASLADIN..ADAM DONDUGUNDE CEKMİŞSİNİZ NE VAR..PORTAKALIDA BİRAZDAN İZLEYECEGİZ TVDE
o kadar hata kadı kızında da olur demiş atalar
SEÇİLİNCE DE SIRTINI DÖNECEK.
Yanını dönse hangi hata olurdu acaba
Şu yorumumu "şucu bucu" diye yaftalayarak beğenmeyenler olacak biliyorum ama cidden, tüm samimiyetimle yazıyorum ; ben değerli meslektaşım muharrem ince'de diplomalı Tayyip havası hissediyorum.
yapacak haber bulamiyorlar sanirim nasil karalasak dusuncesine girdiniz anlasilan
Yürüyen yalan adam ama kemal den daha inandırıcı yalan attığı gerçek hakını yememek lazım
ananida al git dememis ya haber niteligi olan habr yapin bu ne kardesim
Adam öğretmen oradan kalma bir olay abartmayın zaten yapacağınız baska bsy yok. Baskan geliyor ayyıkkk olunnn
bi buna takilmadiginiz kalmıştı sonuna kadar MUHARREM İNCE !!!
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