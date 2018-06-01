Muharrem İnce'den Bilecik mitinginde iletişim hatası! Dikkat çeken hareket

24 Haziran erken seçimi öncesinde cumhurbaşkanı adayları çalışmalarını sürdürüyor.

SIK SIK SIRTINI DÖNDÜ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Bilecik mitinginde açıklamalarda bulundu. İnce'nin konuşması sırasında sık sık kalabalığa sırtını dönmesi dikkat çekti.

İletişim uzmanları, sahnede ya da mitingde kalabalığa sırtını dönmeyi bir 'iletişim hatası' olarak niteliyor.

