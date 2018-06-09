Muharrem İnce'den canlı yayında NTV sunucusuna miting tepkisi

Muharrem İnce, NTV'de yayınlanan 'Seçime Doğru' programına katılarak Ahmed Arpat'ın sorularını cevapladı.

Zaman zaman öfkelenen İnce, Arpat'a tepki gösterdi. Arpat'ın "sizi arayan ABD'li kimdi?" sorusunu beğenmeyen ve "geçmiş açıklamalara takılmayın, günceli sorun. Çok geride kalmışsınız" diyerek tepki gösteren İnce, bu tepkisinin nedenini de programın ilerleyen bölümlerinde açığa kavuşturdu.

"SİZİN İKİNCİ TURDA TUTUMUNUZ NASIL OLACAK"

İnce'nin seçim çalışmaları hakkında soru soran Ahmet Arpat, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda nasıl bir propaganda süreci yürüteceğini sorması üzerine İnce şunları söyledi:

Mesela sizin ikinci turda tutumunuz nasıl olacak? Mesela ben 77 miting yapmışım Erdoğan 16 miting yapmış. Benim hiçbir mitingim baştan sona verilmemiş. Erdoğan’ın 600 vekille birlikte tek tek fotoğraf çektirmesini bile vermişsiniz. Sizin tutumunuz nasıl olacak ben de onu merak ediyorum. İnsan hiç olmazsa bir mitingi tam verir. Sadece NTV'ye söylemiyorum bunu bütün kanallara söylüyorum.

"BİRİNCİ TURDA KAZANACAĞIZ"

Allah aşkına birisi çıksın desin ki, hangi tv Erdoğan'ın bütün mitinglerini tam vermiş benim mitinglerimi ne kadar vermiş? Birinci turda kazanacağız. Birinci turda kazanma hedefim var.





