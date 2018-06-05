Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Star TV’de 18.45’te başlayan Seçim Özel Programı’nda Nazlı Çelik’in sorularını yanıtladı.
İnce, konuşmasında TRT’ye tepkisini dile getirirken şu ifadelerde bulundu;
“TRT yasa gereği bana ’10 dakika gel konuş’ diyorlar. Ne konuşacağım sen çıkar Erdoğan’ı konuştur. Sayılı günün kaldı zaten.”
‘KILIÇDAROĞLU SİZİ HARCADI’ İDDİASI
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun İnce’yi aday yaparak saf dışı bırakmak istediği iddialarına da sert tepki gösteren İnce, “Adaylıkta Erdoğan, Kılıçdaroğlu sizi harcadı dedi. Ben de kedisine, ‘birini harcadı ama o ben değilim sensin’ dedim. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun; size rakip olmuş birini cumhurbaşkanı yapıyorsunuz. Bu egodan uzak bir durum. O yüzden harcama-marcama yok. Harcanacak biri varsa o da Erdoğan’dır” ifadelerini kullandı.
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