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Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

SEÇİM HABERLERİ  | 05.06.2018 10:12 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala peş peşe yaptığı açıklamalarda dikkatleri üzerine çeken CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce canlı yayında Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı. İnce yine çok konuşulacak mesajlar verdi. TRT'ye de rest çeken İnce “TRT yasa gereği bana ’10 dakika gel konuş’ diyorlar. Alın sizin olsun, al onu da Erdoğan'a ver. Ne konuşacağım sen çıkar Erdoğan’ı konuştur. Sayılı günün kaldı zaten.” dedi

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Star TV’de 18.45’te başlayan Seçim Özel Programı’nda Nazlı Çelik’in sorularını yanıtladı.

İnce, konuşmasında TRT’ye tepkisini dile getirirken şu ifadelerde bulundu;

“TRT yasa gereği bana ’10 dakika gel konuş’ diyorlar. Ne konuşacağım sen çıkar Erdoğan’ı konuştur. Sayılı günün kaldı zaten.”

‘KILIÇDAROĞLU SİZİ HARCADI’ İDDİASI

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun İnce’yi aday yaparak saf dışı bırakmak istediği iddialarına da sert tepki gösteren İnce, “Adaylıkta Erdoğan, Kılıçdaroğlu sizi harcadı dedi. Ben de kedisine, ‘birini harcadı ama o ben değilim sensin’ dedim. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun; size rakip olmuş birini cumhurbaşkanı yapıyorsunuz. Bu egodan uzak bir durum. O yüzden harcama-marcama yok. Harcanacak biri varsa o da Erdoğan’dır” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem ince TRT 24 haziran seçim 2018 Cumhurbaşkanı adayı

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
Kim kazanirsa kazansin, trt artik devlet televizyonu olmaktan cikti hükümet televizyonu oldu. Kapatilmasini trt yi ayakta tutan vergileri veren vatandas olarak bende istiyorum
Kaç trilyon vergi veriyon gebeş gmrende kanal senden vergilerle Yakta duruyor sanıyor
@muhsinkilic2020 her faturada TRT katkı payı ödüyoruz..anlaşıldı sen su elektrik parası ödemeyenlerdensin çünkü haberin yok baksana
@muhsinkilic2020 TRT her zaman devletin milletin televizyonu olmuştur.incenin anlamak istemediği; kardeşim sayın erdoğan aynı zamanda cumhurbaşkanı.sense sadece adaysın.adaylık sürelerini konuş.yoksa cumhurbaşkanının diğer konuşmalarından sanane.bunu bile anlayamayacak birisi başkanlığa aday oluyor.
@muhsinkilic2020 sen ben hepimiz veriyoruz ne demek kaç tirilyon 80 milyon vatandaş veriyor aklınızdamı gitti artık ????
@muhsinkilic2020 sen ve senin gibi yobazlar yüzünden ülke bu halde. beyin sıfır
devletin kanalına ihanetçi partilein konuşmasına bende olsam izin vermem sen önde hdpkk lıları savunmaktan fetöcülerle işbirliği yapmaktan vazgeç seni halk konuşturur o kücük kulş beyninle yatığın mitinglerde showemenlik din tüccarlığı kılıfına bürünmüş kıt beyninle bu ülkeyi yöneteceğinimi sanıyorsun alacağın oyu yazayımda fazla deblenme % 27 yi geçemeyecen
@recai_49 orhan miroğlu, dengir mir mehmet fırat , hasan hüseyin çelik kimdir vatan haini bir araştır. 16 yıldır ülke bitti bir fabrikamı yapıldı .
@recai_49 Fetonun yarışma programı hangi kanalda yayınlanmıştı hani gökçek falan çıkıp övmüştü hoca efendi hoca efendi deyip deyip mikrofonla gezdi. TRT ekranı değilmiydi. demekki neymiş TRT fetonun kanalı
TRT yi Satın Kaldırın Kapatın Zira, 800 Yıl Önce Bizans Keferesini Kesen Görüntüler Var, Oğuz Boyları Ve Ertuğrul Gazi Var, Payitaht Var, Abdulhamid Dizisinden Rahatsız Olan Batı Var, Kut-ul Amare Mehmetçik Dizisi Var, İngilizleri Rahatsız Ediyor, Batı İle İyi Geçinmek İstiyorsak Özümüzü Ve Gerçek Düşmanlarımızı Tanımamalıyız Hatırlamamalıyız, Yoksa Cezayı Keserler, Vatanım Sensin Gibi Diziler Yapalım, Yunanı Bir Taraftan Düşman Acımasız Gösterelim, 10 Dk Sonra Başka Bir Yunan Komutanının Vicdanını Ve Merhametine Duygulanalım, Örf Ve Ahlakımızı Bozan Dizilere Programlara Ağırlık Verelim!
kafaya bak kafaya! dizilerle meydan okuyor hey yavrum hey!
@fcalemci kardeş akp sırf bu dizilerle bile oy alıyor ak çomarlardan
Eğer KIlıçtaroğlu senin kadar inansaydı cumhurbaşkanı olacağına,seni aday gösterirmiydi?
@mesutbey boş yapma yobaz
TRT yi Satın Kaldırın Kapatın Zira, 800 Yıl Önce Bizans Keferesini Kesen Görüntüler Var, Oğuz Boyları Ve Ertuğrul Gazi Var, Payitaht Var, Abdulhamid Dizisinden Rahatsız Olan Batı Var, Kut-ul Amare Mehmetçik Dizisi Var, İngilizleri Rahatsız Ediyor, Batı İle İyi Geçinmek İstiyorsak Özümüzü Ve Gerçek Düşmanlarımızı Tanımamalıyız Hatırlamamalıyız, Yoksa Cezayı Keserler, Vatanım Sensin Gibi Diziler Yapalım, Yunanı Bir Taraftan Düşman Acımasız Gösterelim, 10 Dk Sonra Başka Bir Yunan Komutanının Vicdanını Ve Merhametine Duygulanalım, Örf Ve Ahlakımızı Bozan Dizilere Programlara Ağırlık Verelim!!
trt verdigim vergi haram olsun trt kapatılsın
@ahmet_sik_1990 bi bitmediniz be
ZAVALLI MIARREM TRT'YE SAYILI GÜNÜ KALDI DERKEN, KENDİNİ SAYILI GÜNLERİNİN KALDIĞINI SÖYLÜYOR SURAT İFADESİNE İYİ BAKIN TÜKENMİŞLİK VE KAYBETMİŞLİK SENDROMU YAŞADIĞINI GÖRÜRSÜNÜZ
zaten katıldığın programlarda şu soruları soracaksınız diye hidiyorsunuz sürpriz bir soru sorsalar apışıp kalacaksın
@metto333 senin gibi mal kafa mı sandın ,elinde kapı gibi diplama var denyospor
siyasi malzemeden başka bir işe yaradığı yok kapatın gitsin bu TRT denen yandaş kuruluşu.hem milletin cebinden elini de çektirmiş olursunuz..milletten her ay aldığı 2 TL lerin de nereye kimlerin cebine gittiği de belli değil.2 TL deyip geçmeyin sayıya vurursanız kaç milyon hatta milyar eder siz düşünün.
İŞE YARAMIYOR DİYOR SENİN ZİHNİYETİNDEN OLMADIĞI ZAMAN İŞİNİZE GELMİYOR DEĞİLMİ TRT'DE BU MİLLETİN ÖZÜ BU MİLLETİN MANEVİYATI VE BİR SÜRÜ GÜZEL İİŞLER DÖNÜNCE ADETA KUDURUYORSUNUZ ŞUNA BAK HAÇLI AVRUPA VE AMERİKA OHAL'İ KALDIR DİYOR BUDA HEMEN KALDIRACAM DİYOR SEN KİME HİZMET EDİYON ARKADAŞ
Helal sana İnce BAŞKAN
Bir diktatörün uydusu haline gelen trt.ye geçen hakkımı haram ediyorum, İnce yada akşener kazanırsa bunlar nereye kaçmayı düşünüyor, tabiki ağababaları ABD.ye
@haptse61 sen diktatör görmemişsin oğlum; diktatör dediğn diktatör olsaydı sen bu satırları yazdığın an evinde olmaz lağım çukurunda olurdun. Biz 28 şubatları gördük eceviti gördük, kenan ı gördük, 1960 darbesini biliyoruz. Allah(cc) islah etsin seni.
sayılı günler kalmışmış sen kimi tehdit ediyon alooo daha kendim partine başkan olamadın bu ülkeye mi cumhurbaşkanı olucan...sen tek olabileceğin maşalık o maşayı tutanda kılıçtaroğlu bu böyle biline
hala anlayamamış dağdaki çoban kılıçdaroğlunun niyetini anladı bu kamil anlayamadı seçimden sonra milletvekilliğide artık yok tavukçiftliği kurmaktan başka seçeneğin kalmayacak
trt her türk vatandaşından katkı payı alıyorsa reklam almaması gerekiyor normalde hadi alıyor ama adatları bırak herkeze eşit olmalı herkesime
CHP daha şunu anlayamadı. RTE bir cumhurbaşkanlığı kimliği var. Birde AKP genel başkanı ve Cumhur İttifakının C.Başkanı adayı ayrıca CHP nin oy oranı % 25, AKP'nin % 50. Bu kadar fark var. Aynı kefeye koyulmaz. Şimdi CHP.liler saldıracak. Çünkü onların genlerinde var.
gezilerde boy gösteren tv ye çıkıp destek vernleri demirtaştan hala ve hala ümit bekleyenler vebali boynunuza yarın keşke demeden hala ayakta tutmayı svenleri
Dünya kupasını izleyemeyecek miyiz?
haber trt ile kamufle edilmiş izleyenler bilir spiker soruyor demirtaşa ziyarete gitmişiniz diye incenin cevabı ne.bana kimse karışamaz giderim evet sayın ince gidersin ama giderkende bu ülke için canını vermiş asker polis ve ailelerini hiçe sayarak gidersin bir pkk başına ziyarete gitmek demek bunca şehit ve şehit ailelerini hiçe saymak demektir.evet sayın chp destekçileri tayyip erdogan barzani ile görüştü diye ortalık yıkıp ataürkçülük yapıyorsunuz ya hani hadi şimdide yapın ince ye tepki gösterin ne oldu sizin milliyetçiliğiniz adam aşikar ben giderim karışamaz kimse diyor izleyin görün.
@sinirsiz36 Erdoğanın, Türkiye Cumhuriyetinin cumhurbaşkanı olarak "keşke yunan galip gelseydi" diyen fesli kadiri ziyareti hakkında ne düşünüyorsunuz?
@sinirsiz36 hemen begenmedim tuşuna tıklayanlar eger o ölen şehitlerden biri sizin canınız olsaydı genede begenmedim tuşuna basaçakmıydınız soruyorum size.
@sinirsiz36 boşuna laf yapma pkk oturan kalkan haburu daha dün dü megri megiryi söyleten şıvan perweri getiren kürdüstan bayrağını havalanında salatan kimdi siz ne söylerseniz boştur
@sinirsiz36 Sadece barzanimi?Oslo,dolmabahçe,imralı bunlarla kim görüştü.megri megri diye anırtan kimdi.ypg ye geçiş iznini kim verdi.?Biraz düşünürsen kimin terör yaltakçısı olduğunu anlarsın.
MERAK EDİYORUM MUHAREM İNCE CHP DEN FAZLA OY ALIRSA NE OLACAK AZ ALIRSA MAZİDE BİR SAYFA OLUR SADECE YA CHP DEN FAZLA OY ALIRSA
Harcandığıni kendin bilmiyormusun yoksa harcanmak için duygusal bir olay mı oldu aranızda...
kılıçtaroğlu kazanacağını bilse babasını bile aday göstermezi.seni çok güzel kullandı.bunu kabul edersin veya etmezsin.seçime kadar adaylığın keyfini sür.ondan sonra chp de adın bile olmayacak.güle güle.kullanılmayan zat
hay ağzına sağlık
eskden akp ye oy veriyordum artık değişmesi lazım, ve trt arpalığı da kapanması lazım.
lanet olsun o trt ye aldığı paralar zehir , zıkkım olsun.
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