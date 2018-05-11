Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayın programında ezan tartışması!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Halk TV canlı yayınında konuştu. Muharrem İnce'ye programın yapılacağı Antalya'da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İnce'nin konuşmasından başlıklar şöyle: "Beni en çok etkileyen mitinglerde Hakkari oldu. Şehir turu yaparken el sallamalarına baktım. Yalova'da miting yaptık 10 kişi el sallamadı. Hakkari'de herkes bana el salladı. Bir de bana şunu dediler: Bugün Rize'de yaşayanların söylerdiği şey şu 1977'de Ecevit havayı hissediyoruz. "TESTİNİN İÇİNDE NE VARSA AĞZINDAN ÇIKAR"



Cumhurbaşkanı adayı olarak, pislik, tezek gibi şeylerin konuşulmasını istemiyorum.

Gelsinler projelerimizi konuşalım. Eğitim sistemimizi acilen değiştirmemiz lazım. Bunu yapamazsak en az 100 yıl geride kalacağız. Adama şunu söylerler: Testinin içinde ne varsa ağzından o çıkar. "TAMAM" VE "SIKILDIK" AÇIKLAMASI

Valla sıkıldık, ne diyeyim şimdi. Yine bir başörtüsü yalanı uyduruyor. Bizim başörtüsü diye derdimiz yok. Nerede istiyorsan orada tak. Ama kendini kulllandırtma. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı sözüdür: Her yıl 10 bin gencimizi yurt dışına göndereceğiz."

MANİFESTO AÇIKLAMASI



16 yıl sonra manifesto yayımlanıyorlar. Bir gelecek bildirgesidir. Seninki iflas belgesi. Manifestoyu yeni seçilmemiş aday yayınlayabilir, Erdoğan yayınlayamaz ki. 81 milyonun temsilcisiyim. Ben AK Partililerin, MHP'lilerin, HDP'lilerin de cumhurbaşkanı olacağım. Tek olan şeyler değerlidir. Tek olan herkes içindir. Atatürk 81 milyonun kurtarıcısıdır. Bayrak sadece MHP'lilerin değildir, hepimizindir. Cumhurbaşkanı da tektir, cumhurbaşkanı 81 milyonundur. O yüzden partili olamaz. Misafire iyi davranmak lazım. Şimdi ilk seçildiğinde çıraklık döneminde, ikinci dönemi kalfalık dönemi, üçüncü dönem ustalık dönemi, dördüncü dönemi artık emeklilik dönemi. Benim çılgın projem, huzur. 81 VİLAYET BENİM MEMLEKETİM



"Rize'de tepki alırsın" dediler Hakkari'den gittiğim için. 81 vilayet benim memleketim. Siyasi parti liderlerinden randevu istedim hepsine gittim. Başarılar diledim, sonunda da dedim ki "İnşallah ben kazanırım. Bir kere emekliler üniversite öğrencilerinden fazla. Gençlere 2 burs vereceğim 500 TL burs vereceğiz. Öğretmen cumhurbaşkanı bunun kaynağını bulur.

TUS, ALES gibi sınavlar için para dileniyorsa o devlete yazıklar olsun. Hiçbir öğrenciden sınav ücreti alınmayacak." ÖRTÜLÜ ÖDENEK AÇIKLAMASI



Örtülü ödenek kaldırılamaz. Devletin gizli harcamaları vardır. Kullanmaya mecburdur. Her devlette de vardır. Ben de bu ülkenin pek çok gizli olaylarına tanık olduk. Bizimle mezara gidecek. Ama siz örtülü ödeneği Türkiye Cumhuriyeti için kullanırsanız başımın üstünde yeri vardır. ATANAMAYAN ÖĞRETMEN AÇIKLAMASI



350 bin tane atanamayan öğretmen var. Hala daha birleştirilmiş sınıflar var Türkiye'de. Sabahçı-öğlenci öğrenciler var. Öğretmenlerimiz işsiz, öğrencilerimiz öğretmenimiz. 1910 yılında Japonya matematik sorununu çözmüş. Türkiye eğitimini halletmeden hiçbir şeyi halledemez. Terörü bitiremez, fakirleşir. Türkiye cep telefonlarını yapabilen geliştirmelidir. Bunu yapamadığı sürece iki yakamız bir araya gelmez. Sorunumuz yönetenler kötü yönetiyor ve çalıyorlar. Erdoğan'ın mal varlığını açıklamasını bekliyorum. EKONOMİDE 6 ADIMLI ÇÖZÜM



6 basamaklı bir formül uygulayacağız.

1- Hukuk devleti olacağız. Türkiye'de herkes mahkeme kararlarına güvenecek. Cumhurbaşkanının önünde düğme iliklemeyen bir yargı. Yurt dışındaki yatırımcılar bunu görecek.

2- Öngörülebilir ve güvenilir yatırım ortamı.

3- Ekonomiye yön veren kurumların yönetimden bağımsız hale getireceğiz.

4- İdeolojik saplantılarımızdan kurtulacağız.

5- Sadakat değil liyakat olacak.

6- Üretim ekonomisi kuracağız. İsraf ve talan olmayacak. Şatafattan kurtulacağız. ÖĞRETMENLERE 3 VAAT



Öğretmen cumhurbaşkanı olarak;

1- Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılacak,

2- Mülakatla öğretmen alınması sona erecek,

3- Öğretmenlere performans değerlendirmesi kaldırılacak. Öğretmenlerden tek isteğim var 24 Haziran'da şu hükümete performans değerlendirmesi yapın. Antalya'da turizm üniversitesi kuracağız. "EKONOMİYE DOPİNG YAPTILAR"



Bunların verdiği rakamlar karışmış herhalde. Üretim artmamış, borçlar artıyor, büyük holdingler iflas erteleme istiyor. Nasıl oluyor da iyi diyebiliyorlar. 2017'de ne oldu da birdenbire 7,4 oldu? Doping yaptılar ekonomiye. Ekonomist değil ama bir siyasetçinin ne yapması gerektiğini biliyorum. Önce namuslu yöneteceğiz ve iyi insanlarla çalışacağız.