Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'prompter' tepkisi! Görüntüleri izletti

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Van mitinginde halka hitap etti. İnce, Kürt sorunu konusunda açıklamalarda bulunarak, "Benim dönemimde, Cumhurbaşkanı olursam, ben bu sorunu çözeceğim. Dokunulmazlıklar konusu gündemde geldi, CHP 'Evet' dedi, ben 'Hayır' dedim. Bana dediler ki, 'Yanlış yapıyorsun', 'Hayır, doğru yapıyorum' dedim." diye konuştu.
İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'prompter' nedeniyle yaşadığı sorunu da dile getirdi ve dünkü görüntüleri izletti.
İnce'nin açıklamaları:
Erdoğan bana gariban Cumhurbaşkanı adayı diyor. Ben 3 Kasım 2002'de milletvekili oldum, Erdoğan benden 5 ay sonra oldu. 16 yılda hemen hemen aynı maaşı aldık, ben gariban kaldım da, sen nasıl zengin oldun. Ben aslında dünyanın en zengin adamıyım. Ben insanları Kürt-Türk, kadın-erkek, sağcı-solcu diye ayırmam. İnsanların hepsini seviyorum.
Almanya'nın yaş ortalaması 40, İsveç'in 45, Türkiye'nin 29. İşte en büyük servet bu. Türkiye'nin en büyük serveti genç nüfusudur.
Ekonominin düzgün olması için bir büyük değişikliği beraber gerçekleştireceğiz. Yeni dönemde neler olacak, anlatayım. Bir, barışacağız.
"TÜRKİYE'NİN KÜRT SORUNU VAR"
Türkiye'nin bir Kürt sorunu var. Bunu nasıl çözeceğiz. Kürt sorunu bir demokratikleşme, bir özgürlük, bir kültürel sorundur. Her şeyden önce bir siyasi ahlak sorunudur. Bu, şudur. Siyasetçi Van'a geldi, Diyarbakır'a geldi, Kürtlerin hoşuna gidecek laflar etti. Sonra Trabzon'a gitti, orada bambaşka konuştu.
"PARTİ YÖNETİMİNİ DİNLEMEDİM"
Benim dönemimde, Cumhurbaşkanı olursam, ben bu sorunu çözeceğim. Dokunulmazlıklar konusu gündemde geldi, CHP 'Evet' dedi, ben 'Hayır' dedim. Bana dediler ki, yanlış yapıyorsun, hayır doğru yapıyorum dedim. Dokunulmazlıklar konusunda parti yönetimimi dinlemedim, doğru yaptım. Bugün olsa aynısını yaparım.
TRT'nin bir kanalında sadece bu konuyu tartışacağız. Özgürce, herkesin gözü önünde.
'PROMPTER' ELEŞTİRİSİ
Bir yürekten konuşursun, bir de camdan konuşursun. Seyirci görmez onu. O yazıları camdan okur, sen de ezberden okuyor zannedersin. 7 numaralı videoyu izletelim. Cam bozuldu. Camdan konuşanlar bu sorunu çözemez, candan konuşanlar bu sorunu çözerler. Televizyonların acizliğine bak, hemen canlı yayını kesiyorlar. Ben olsam hemen yorum yapmaya başlar. Görüyor musunuz medyanın halini. Onları da kurtaracağım. Onlar da özgürleşecek.
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