Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'prompter' tepkisi! Görüntüleri izletti

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Van mitinginde halka hitap etti. İnce, Kürt sorunu konusunda açıklamalarda bulunarak, "Benim dönemimde, Cumhurbaşkanı olursam, ben bu sorunu çözeceğim. Dokunulmazlıklar konusu gündemde geldi, CHP 'Evet' dedi, ben 'Hayır' dedim. Bana dediler ki, 'Yanlış yapıyorsun', 'Hayır, doğru yapıyorum' dedim." diye konuştu.

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'prompter' nedeniyle yaşadığı sorunu da dile getirdi ve dünkü görüntüleri izletti.

İnce'nin açıklamaları:

Erdoğan bana gariban Cumhurbaşkanı adayı diyor. Ben 3 Kasım 2002'de milletvekili oldum, Erdoğan benden 5 ay sonra oldu. 16 yılda hemen hemen aynı maaşı aldık, ben gariban kaldım da, sen nasıl zengin oldun. Ben aslında dünyanın en zengin adamıyım. Ben insanları Kürt-Türk, kadın-erkek, sağcı-solcu diye ayırmam. İnsanların hepsini seviyorum.

Almanya'nın yaş ortalaması 40, İsveç'in 45, Türkiye'nin 29. İşte en büyük servet bu. Türkiye'nin en büyük serveti genç nüfusudur.

Ekonominin düzgün olması için bir büyük değişikliği beraber gerçekleştireceğiz. Yeni dönemde neler olacak, anlatayım. Bir, barışacağız.