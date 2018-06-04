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Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'prompter' tepkisi! Görüntüleri izletti

SEÇİM HABERLERİ  | 04.06.2018 14:11 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Van mitinginde vatandaşlara seslendi. İnce, mitingdeki vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü görüntüleri üzerinden tepki gösterdi. Erdoğan'ın dünkü Diyarbakır programında canlı yayın sırasında prompter'ın donması nedeniyle konuşması kesilmişti.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Van mitinginde halka hitap etti. İnce, Kürt sorunu konusunda açıklamalarda bulunarak, "Benim dönemimde, Cumhurbaşkanı olursam, ben bu sorunu çözeceğim. Dokunulmazlıklar konusu gündemde geldi, CHP 'Evet' dedi, ben 'Hayır' dedim. Bana dediler ki, 'Yanlış yapıyorsun', 'Hayır, doğru yapıyorum' dedim." diye konuştu.

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'prompter' nedeniyle yaşadığı sorunu da dile getirdi ve dünkü görüntüleri izletti.

İnce'nin açıklamaları:

Erdoğan bana gariban Cumhurbaşkanı adayı diyor. Ben 3 Kasım 2002'de milletvekili oldum, Erdoğan benden 5 ay sonra oldu. 16 yılda hemen hemen aynı maaşı aldık, ben gariban kaldım da, sen nasıl zengin oldun. Ben aslında dünyanın en zengin adamıyım. Ben insanları Kürt-Türk, kadın-erkek, sağcı-solcu diye ayırmam. İnsanların hepsini seviyorum.

Almanya'nın yaş ortalaması 40, İsveç'in 45, Türkiye'nin 29. İşte en büyük servet bu. Türkiye'nin en büyük serveti genç nüfusudur.

Ekonominin düzgün olması için bir büyük değişikliği beraber gerçekleştireceğiz. Yeni dönemde neler olacak, anlatayım. Bir, barışacağız.

"TÜRKİYE'NİN KÜRT SORUNU VAR"

Türkiye'nin bir Kürt sorunu var. Bunu nasıl çözeceğiz. Kürt sorunu bir demokratikleşme, bir özgürlük, bir kültürel sorundur. Her şeyden önce bir siyasi ahlak sorunudur. Bu, şudur. Siyasetçi Van'a geldi, Diyarbakır'a geldi, Kürtlerin hoşuna gidecek laflar etti. Sonra Trabzon'a gitti, orada bambaşka konuştu.

"PARTİ YÖNETİMİNİ DİNLEMEDİM"

Benim dönemimde, Cumhurbaşkanı olursam, ben bu sorunu çözeceğim. Dokunulmazlıklar konusu gündemde geldi, CHP 'Evet' dedi, ben 'Hayır' dedim. Bana dediler ki, yanlış yapıyorsun, hayır doğru yapıyorum dedim. Dokunulmazlıklar konusunda parti yönetimimi dinlemedim, doğru yaptım. Bugün olsa aynısını yaparım.

TRT'nin bir kanalında sadece bu konuyu tartışacağız. Özgürce, herkesin gözü önünde.

'PROMPTER' ELEŞTİRİSİ

Bir yürekten konuşursun, bir de camdan konuşursun. Seyirci görmez onu. O yazıları camdan okur, sen de ezberden okuyor zannedersin. 7 numaralı videoyu izletelim. Cam bozuldu. Camdan konuşanlar bu sorunu çözemez, candan konuşanlar bu sorunu çözerler. Televizyonların acizliğine bak, hemen canlı yayını kesiyorlar. Ben olsam hemen yorum yapmaya başlar. Görüyor musunuz medyanın halini. Onları da kurtaracağım. Onlar da özgürleşecek.

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
güzel siyaset yapıyor
Sana sen kral olmayamı geliyorsun dedi sen de ivedilik ile sor paşa ayağa kalkmadı diye yıllarca ceza evinde yattı esas kral sensin bitmeyen egolarını tatminin sınırı yok dese İNCE ..!
HELAL OLSUN. BU ADAM ÇOK ZEKİ. TÜRKİYE NİHAYET IŞIĞI GÖRDÜ. OYUM CHP YE.
Muarrem teknoloji özürlü muarrem zaman teknoloji kullanma zamanı zaman bilgi çağı kahvede konuşur gibi konuşarak milleti ikna edemezsin. O kadar bilgiyi veriyi millete anlatırken tabiki önündeki kağıda bakarak değil cama bakarak ve kendinden de bir şeyler katarak anlatacaksın.
İNCE ELEYİP SIK DOYUYACAKSİN ARDİNDAN İYİ OLUP KAZANACAKSİN !
Ne vizyon var ne proje.. tam komedi:))
İNCE ELEYİP SIK DOYUYACAKSİN ARDİNDAN İYİ OLUP KAZANACAKSİN !
ya sen bu kafayla gıdersen görücen merek etme bumu sıyaset bu cumhur baskanı adayı olamaz hıcbırzaman yav bırkerede tayyıp erdogana bısey deme onu bırak at kafandan halka insanlara neler yapıcagını anlat sen nasıl bı adaysınya hep bos işker kovalıyosun sadece soyledıgın bn herkezı kucaklıcam ben 81 milyonun cumhurbaskanı olucam onu apoletlerını sökücem bu projeyı durdurcam ya sen varya kafayı ince ince yemeye basladın bakalım 25 hazırana kadar dayanabılcenmi aslında sende biliyosun 25 hazıranı kara kara düşünüyosun ben bapıcam secılemedıgım zman dıye kılıcdaroglu da ıstemicek kaldın ortada ince
özgürlük , demokrasi , adalet söyleyen ince cumhurbaşkanılığı sana çok yakışacak
Evet Kürt sorunu var. Ülkemizde yasal olarak çalışmayan tembellik eden bir Kürt halkı sorunu var. Gerçekten ülkesini seven müslüman Kürt kardeşlerimde var ama maalesef azınlıkta. Doğuda bir çok vilayette özellikle sınır bölgelerinde Kürtlerin geçim kaynağı kaçakçılık. O güzelim araziler yaylalar boş ama insanlar kaçakçılık yapıyor. Halbuki devlet hayvancılığa ve tarıma bir sürü teşvik veriyor fakat yapan yok. Alışmışlar yatmaya...
reis seçilemezse aziz yıldırım gibi olur bir gecede herkesi karşısında bulur
Karalama siyasetin geç sayın ince. Neler vadediyorsun ne yapacaksın bunları anlat. Halk bu siyaseti sevmiyor. Ters tepiyor
İnce güzel konuşuyor ama 2.tura kalırsa şansı çok fazla değil.Nedeni de AKP ye oy atmayan muhafazakar kesimdeki CHP alerjisi. Yani o kesim Sn.İnceye oy vermez. Bu sebeple bunu bilen RTE de bilerek İncenin üzerine oynayıp onu daha bir parlatıyor.Havuz medyasında da yer buluyor.Korkusu Akşener. Zira 2.turda onunla kalırsa daha aydın ve tutucu olmayan olan CHP seçmeni RTE nin karşısında kim olursa olsun ona verecek. Ve RTE kaybedecek. Bu yüzden kadına hiç yer vermiyor,mitinglerini yok sayıyor, engellemek için meydanlara giden yolları bile kapattırıyor. Umarım korkunun eceline faydası olmaz.
İNCE ELEYİP SIK DOYUYACAKSİN ARDİNDAN İYİ OLUP KAZANACAKSİN !
istanbul takdicileri ile UBER mahkemede karar beklerken, hangi padişah mahkeme kararı olmadan ferman yayınladı acaba? bide mahkeme kararı olmadan 290 bin cezayı neye istinaden kesiyorsunuz
Neden İncenin karşısına tv de çıkmadığı anlaşıldı
Hııımmmm.!!! Evet kesinlikle dış güçlerin işidir. Hacker ler Promptere virüs bulaştırmış olmalılar. Kedidir kediiiiii. Pardon... Hacker dır Hackeeeeeeerrrr
Emeklilikte Yaşa Takılanlar; 16 yıl sizleri görmeyen duymayan ve "Takılmaya devam" diyerek dalga geçen akepe hükümetine ve onun c.bşk. adayına 24 Haziran OY VERME.
Sayın İnce, ülkemizde “kürt sorunu” yoktur. PKK sorunu vardır. önce bunu idrak etmek lazım.
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