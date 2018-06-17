Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharremm İnce, Tunceli'deki mitingde konuştu. İnce, Erdoğan'a yönelik televizyonda tartışma teklifine Erdoğan'ın 'Üzerimden reyting sağlayacak' açıklamasına yanıt verdi.

İnce'nin açıklamaları:

Anladım ki FETÖ'nün Türkiye'de giremedği tek il Tunceli. Neden olduğunu bir kez daha anladım. Ama burada KHK'larla işten atıyorlar. Moralinizi bozmayın. Kaldı kaç gün.. Türkiye özgür olacak, Munzur özgür akacak.

Siyaset uzun ince bir yol. Uzun kısmı bitti, şimdi ince kısmındayız.

"ERDOĞAN'IN REYTİNGİ BENİM 4'TE 1'İM"



Ben ona diyorum ki 'bak geçim sıkıntısı var', 'milletin tenceresine et girmiyor', 'gel bunları konuşalım' diyorum, istediğin bir TV kanalında cesaretin ve bilgin varsa 'gel çık' diyorum. En az 10 yerde tekrarladım. Dün tenezzül etti cevap verdi. Dedi ki ben reyting kazanırmışım. Çocuklara reytingleri kontrol edin dedim. Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im. Hava durumu bile Erdoğan'dan fazla izlenmiş.

Gel benimle televizyona çık da havan olsun biraz. Korkma sen dünya lideri değil misin?



