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Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

SEÇİM HABERLERİ  | 17.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'reyting' açıklamasına yanıt verdi. İnce, 'Çocuklara reytingleri kontrol edin dedim. Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im' dedi.

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharremm İnce, Tunceli'deki mitingde konuştu. İnce, Erdoğan'a yönelik televizyonda tartışma teklifine Erdoğan'ın 'Üzerimden reyting sağlayacak' açıklamasına yanıt verdi.

İnce'nin açıklamaları:

Anladım ki FETÖ'nün Türkiye'de giremedği tek il Tunceli. Neden olduğunu bir kez daha anladım. Ama burada KHK'larla işten atıyorlar. Moralinizi bozmayın. Kaldı kaç gün.. Türkiye özgür olacak, Munzur özgür akacak.

Siyaset uzun ince bir yol. Uzun kısmı bitti, şimdi ince kısmındayız.

"ERDOĞAN'IN REYTİNGİ BENİM 4'TE 1'İM"

Ben ona diyorum ki 'bak geçim sıkıntısı var', 'milletin tenceresine et girmiyor', 'gel bunları konuşalım' diyorum, istediğin bir TV kanalında cesaretin ve bilgin varsa 'gel çık' diyorum. En az 10 yerde tekrarladım. Dün tenezzül etti cevap verdi. Dedi ki ben reyting kazanırmışım. Çocuklara reytingleri kontrol edin dedim. Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im. Hava durumu bile Erdoğan'dan fazla izlenmiş.

Gel benimle televizyona çık da havan olsun biraz. Korkma sen dünya lideri değil misin?

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Recep Tayyip Erdoğan reyting

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Okuyucu Yorumları 69 yorum
Allahın izniyle artık reisi cumhur sensin son 1 hafta
cocullara kontrol ettirirsen dogruyu bulamazsin sayin ince!!!iste buyuzden yaptigin siyasette basarisizsin.sen degilmiydin meclisye basortuye engel olan sen degilmiydin trt de calisan bayanin sapka takmasina tahammul edemeyen ne cabuk unuttun o gunleri bu halk bu kadar aptal degil senin laflarina kanacak!!!
millet 16 yıldır reisin yalanlarina inaniyorsaniz bence biran önce bir hekime başvurup |Q testi isteyinnn.camur atmayın reisin kazandığı paralarla bir ülke daha kururlur
@mustafa_aktas_z2 @mustafa_aktas_z2 çok merak ettim söylediklerini ispatlar misin?
@mustafa_aktas_z2 say bakalım yalanları ?
İnce eze eze alır hdp barajı geçer akp sandığa gömülür doğudan akp oy çıkmaz artık
Adamsın adam
İnce İnce... :)
ERDOĞAN REYTİNG AÇIKLAMASIYLA KOMİK GÜLÜNÇ ZAVALLI Bİ DURUMA DÜŞMÜŞTÜR. ÇIKMAYA KORKUYOSUN BARİ GÜZEL Bİ YALAN BULSAYDIN :) TAMAM :D
Muhalefette adam yok.Erdoğan'ın karşısına ona karşılık veren kimse çıkmıyor diye oy vermeyenler, bu adamı görmezden gelirseniz kendinizle çelişirsiniz.Adamın hitabı da, üslubu da Erdoğan'dan bin kat daha iyi.Siyaseti de üzerine cabası.!
Doğru Soyler muharrem Sallamada ve Camur atmada En büyük reyting e sahiptir kendileri kimse eline su dokemez.Proje muharrem proje..
Hayeller hayaller
ARADA DİPLOMA.ARADA EĞİTİM.ARADA KÜLTÜR.ARADA İNSANLIK.ARADA ONUR VE HAYSİYET FARKI VAR.
ne bilgisi ne akli yetmez her ne kadar üniversite mezunuda olsa????????????????
Muharrem İnce : Feto nun giremediği tek il olan Tunceli olması ile Gurur duyun..!! Tuncelili olarak senle de gurur duyuyoruz..
Feto yok ama diğer örgütler cirit atyo kimi kandırıyorsun bu millet ndrde nr var neyok hepsini biliyo hdp. oy almak için pkk hiç bahsetm iyo
reytingi ne 24 Haziran akşamı bakacaz,,,PALAVRA moharrim encoy,,,,
helal on numara kapak. ama bunlar arsız, işlemez bunlara
Adamsın muharrem ince.
incenin reytingi bütün programlarda edoğanın en az 4 katı.
kültür ve eğitim farkı bu işte
Zaten Sn. Cumhurbaşkanımıza çevresindekiler doğru bilgiler verseler kandırmasalar. O da böyle potlar kırmayacak
bunlar çocuk mu yoksa ülke mi yönetecek... başlicam sizin seçiminize bir an evvel ülkeyi ekonomik krizden kurtarın,iş olanaklarını arttırın, ülkenin refah seviyesi artsın yıllardır aynı terhaneler bıktık artık allahın cezaları
Çakma dunya lideri.
olaki muarremin reytinginin fazla olması recep ivedik filmlerinin nuri bilge filmlerinden daha fazla izlenmesi gibi olur. bizim insanımız komedyenlere ilgi gösterir ama oy vermez.
Karşına çıkarsa %20 ye düşer oyu.
Hahahaha ne kadar ince bir adam abi ya şu ince laf sokmaya mesaja nezih üsluba bak helal sana muharrem abi inşallah bizimde artık sıradan vatandaş güleryüzlü saygılı sabırlı diplomalı eğitimli sıcak bir başkanımız olur sen olursun! Uzun bir yoldayız uzun bitti artık İnce yoldayız.. Harika :))
aldığın oyda tam tersi
inş gelirsin sayın ince ama zorr hemde çok zor yine sandıkla oynucaklar herşey ellerinde nasıl olucak bilmiyorum 30 yaşındayım yalan yok 2defa oy kullandım akp ye oy verdim allah affetsin ama artık tamammm oyum ince başkana bizim insanımız takım tutar gibi parti tutuyor anlamış değilim arkadaşlar inş ince gelecekkk
bende seni seyrediyorum ama sadece gülmek için çünkü chp liler sana oy vermeyecek onlar akşeneri destekleyecekler yoksa seni neden aday yapsınlar keMAL dururken
sanki reytinglerin oyu var :) #devammmmmmmm
He he çok bekle ince boyuyun ÖLÇÜSÜNÜ alacaksın az kaldı ince ince gidersin.
doğru konuşuyor İnce...bay bay erdoğan
es kaza seçilirse milletin evindeki bayanları uyarın mesaj atar canı çeker ister filan aman dikkat buna
Hava durumu bülteninden az izlenen RTE, Videoları milyonlarca izlenmiz Muharrem İnceye senle çıkarsam reyting yaparsın diyor. RTE bence çıkınca reyting yapacak olan sensin ama ondan sonra Cumhurbaşkalıgına aday olmaya yüzün kalıyor mu bakalım :)
Alanlar seni işaret ediyor sayın ince.Saray degil halk kazanacak.
ince ince kontrol ettirseydin cocuklara reisimiz erdoğan yazmislar bir de türkiyenin cumhur başkani diye siz gidin de kendi partinin başkani olun ...
ilkokul düzeyinde konusunca, dinleyenlerin hoşuna gidiyor, ama ülke için tek elle tutulur proje yok. sarayı engelli çocuklara verecekmiş, çocuk sarayı ne yapsın Allah aşkına. bu populist laflarla nereye kadar
tabiki renyting sende olur okadar çok yalanların varki konuşunca bizde gülme krizine geçiyoruz atma muaremmm atmaa
senin karşına çıkacak baba yigit olması laım tahsilli olması lazım islamiyetin altına sıgınıp siyaset yapmamali ekonomiden anlamalı ana yok karşına ne yüzlen çıkacak
çıkarmı kendini dev aynasında görüyor.Kibir içine işlemiş unutma senden büyük ALLAH VAR..
halk tv de yoksa fox tv demi ? başka ihtimal yokta
korkacak birşeyi olmayan insan televizyona başı dik bir şekilde çıkar. kendine güven sıfır.
Erdoğan, demirtastir korkuyor içeri attırdı inceden korkuyor bahane arıyor yüzleşiyor sn Erdoğan sen koyunları kandırabilirsin ama insanları kandirmazsin:)
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