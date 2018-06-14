Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu gönderme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişe dair görüntülerinden oluşan bir videosunu paylaştı. Video kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
İnce mesajında "Öğretmenleri işsiz, öğrencileri öğretmensiz bırakan, öğretmeleri ücretli, sözleşmeli öğretmenliğe mahkum eden, öğretmenlere ya işiniz ya eşiniz diyen bu sisteme de, bu kibirli dile de son vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Öğretmenleri işsiz, öğrencileri öğretmensiz bırakan, öğretmeleri ücretli, sözleşmeli öğretmenliğe mahkum eden, öğretmenlere ya işiniz ya eşiniz diyen bu sisteme de, bu kibirli dile de son vereceğiz. pic.twitter.com/HLAVugBa1W— Muharrem İNCE (@vekilince) 14 Haziran 2018
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