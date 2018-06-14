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Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu gönderme

SEÇİM HABERLERİ  | 14.06.2018 13:00 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işsizlik ve atama ile ilgili sözlerini içeren bir videoyu Twitter hesabından paylaştı. İnce'nin videosu sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişe dair görüntülerinden oluşan bir videosunu paylaştı. Video kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

İnce mesajında "Öğretmenleri işsiz, öğrencileri öğretmensiz bırakan, öğretmeleri ücretli, sözleşmeli öğretmenliğe mahkum eden, öğretmenlere ya işiniz ya eşiniz diyen bu sisteme de, bu kibirli dile de son vereceğiz." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Cumhurbaşkanımız Haklı... Her üniversite Mezununa devlet iş verecek diye bir kaide yok. ...REİSLE DEVAM...Oy yok diyen zübük zaten oy vermiyor ki? Sadece provokatör...
EN BÜYÜK ADALETİ,24 HAZİRANDA YÜCE TÜRK MİLLETİ SAĞLAYACAKTIR! T A M A M.
24 haziran a kadar alıştırmaya devam öğretmenim 25 haziran kırmızı gösteriyoruz penaltı çekiyoruz ihraç ediyoruz oyun dışına :) TAMAM mı?
akp seçmeni bakın görün uğruna kıl olduğunuz rtenin gözündeki değerinizi Siz hala yalamaya devam edin hepinizin sonu mendil gibi kullanılıp atılmak
Tanesi çıkmıyor.
BU MEMLEKET VENEZUELA GİBİ OLSA BİLE BUNU SEMPATİZANI ÇOK GİDER KOŞA KOŞA OY VERİR. BU ARADA İSMİNİ YAZDIĞIM ÜLKEYİ Bİ ARAŞTIRIN DERİM NE DURUMDALAR?
nasıl olmuşta o vatandaşı alaşğı etmemişler. oysa çok iyi yaparlardı bu işi.
bunları gördüğü halde, bu ülkenin geldiği durumu gördüğü halde bu adamlara oy veen varsa aklından şüphe etmek lazım
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