Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız? Onu bilemiyoruz. Ortada bir aslı bir de kuklası var. Hacivat Karagöz oyunlarındaki gibi. Şimdi biz sopanın ucundaki figürle mi uğraşacağız. Sopayı tutanla mı uğraşacağız? Şaşırdık. Bizi çıldırtacaklarını söyleyerek yola çıkmışlardı." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'a yanıt Muharrem İnce'den geldi. İnce yaptığı açıklamada "Gariban olmak şaibeli olmaktan iyidir. Gariban olmak şaibeli para sahibi olmaktan iyidir." ifadelerini kullandı.

İşte Muharrem İnce'nin DİSK ziyareti sırasında Erdoğan'a verdiği yanıt;

'BÜTÜN GARİBANLARIN YANINDA HİSSEDİYORUM KENDİMİ'



Şimdi pahalı çaylar içiyor, pahalı saatler, pahalı kıravatlar takıyorsun. Saraylarda yaşıyorsun. Bana gariban demesini aşağılayıcı bir şey olarak görmüyorum. Gurur verici bir şey olarak görüyorum. Bütün garibanların yanında hissediyorum kendimi. O nerede hissediyor bilemem.

Bu memleketin çoğu gariban. Biraz da senin yüzünden sonradan gariban oldular. Sen imam hatip lisesinde okurken harçlığı zor bulduğun günleri unuttun.

Gariban olmak şaibeli olmaktan iyidir. Gariban olmak şaibeli para sahibi olmaktan iyidir. Doğru söylüyorsun ben gariban kamyon şoförü rahmetli Hacı Şerif'in oğluyum.



