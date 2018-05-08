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Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

SEÇİM HABERLERİ  | 08.05.2018 14:20 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'gariban' sözüne DİSK ziyareti sırasında yanıt verdi.İnce, 'Gariban olmak şaibeli olmaktan iyidir. Gariban olmak şaibeli para sahibi olmaktan iyidir' ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız? Onu bilemiyoruz. Ortada bir aslı bir de kuklası var. Hacivat Karagöz oyunlarındaki gibi. Şimdi biz sopanın ucundaki figürle mi uğraşacağız. Sopayı tutanla mı uğraşacağız? Şaşırdık. Bizi çıldırtacaklarını söyleyerek yola çıkmışlardı." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'a yanıt Muharrem İnce'den geldi. İnce yaptığı açıklamada "Gariban olmak şaibeli olmaktan iyidir. Gariban olmak şaibeli para sahibi olmaktan iyidir." ifadelerini kullandı.

İşte Muharrem İnce'nin DİSK ziyareti sırasında Erdoğan'a verdiği yanıt;

'BÜTÜN GARİBANLARIN YANINDA HİSSEDİYORUM KENDİMİ'

Şimdi pahalı çaylar içiyor, pahalı saatler, pahalı kıravatlar takıyorsun. Saraylarda yaşıyorsun. Bana gariban demesini aşağılayıcı bir şey olarak görmüyorum. Gurur verici bir şey olarak görüyorum. Bütün garibanların yanında hissediyorum kendimi. O nerede hissediyor bilemem.

Bu memleketin çoğu gariban. Biraz da senin yüzünden sonradan gariban oldular. Sen imam hatip lisesinde okurken harçlığı zor bulduğun günleri unuttun.

Gariban olmak şaibeli olmaktan iyidir. Gariban olmak şaibeli para sahibi olmaktan iyidir. Doğru söylüyorsun ben gariban kamyon şoförü rahmetli Hacı Şerif'in oğluyum.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 46 yorum
Halk Asrın Liderine inancını kaybetti Allahın izniyle 24 Haziran akşamı Akp bitecek ülke nefes alacak
garibanlığı para ile alakalı bir durum sanıyor abidin akıl fikir ile alakalı olmasın sayın ince
sonunda hak ettikleri cevabı veren biri var. Haram parayla zenginliktense helal parayla gariban olmak iyidir. Bu aziz millet artık doğruları görmüştür inşallah. hakkımızda herşeyin hayırlısı olsun.
Helalll reissss
Tayyip kazanan kişinin sadece nedir veriyorum Hedef seçiyor insanlara saldırıyor.. uzlaşma hoşgörü anlayış insanlara saygı göremiyoruz ama
bir akp li olarak artık sana oy yok sayın rte...!!! adamın adaylığı açıklandığı gün,,adama eşek dediniz.. her gün hakaret yağdırıyorsunuz.. oysaki hayırlı olsun ve başarılar dileseydiniz,,erdemlik göstermiş olurdunuz...!!! bu ne kibir,,bu ne insanları aşağılık görme...
gariban derken sayın cumhurbaşkanımız bence maddi anlamda dememiştir sayın ince sen manevi anlamda garibansın çünkü chp başkanlığında alt edemediğin adam seni harcadığı için gariban demiştir bence
Muharrem İnce : 1 Erdogan: 0
bu zatın garibandan anladığı parasız pulsuz kişi sanırım. Birde öğretmen olmuş. Gerçekten bu zat olup bitenden bihaber. Hiç düşünmüyor mu acaba şapkadan tavşan çıkartır gibi beni çıkarttılar diye.
Abi adam oturtuyor lafı kaldır kaldırabilirsen..
Anadolu insanı garibandır mazlumdur ve kendisini aşalatmayacak kadar gururludur tıpkı Muharrem İnce gibi
şunu unutmayın artık karşınızda Muharrem İnce var attığınız her çamuru o bumerank gibi size çevirecek kadar çok kıvrak zeki bir lider. onun hakkında konuşmadan bence 40 kere düşünün derim. yoksa onda kapak bol siz bilirsiniz.
hee hee iş bankası hangi partinin tekelinde bunu bilmeyen yok cukkalar cukkalar şaibenin daniskası dönüyor Cukkalar Haydi Partisi
bana göre sahtekarsın sen ince ince soyanlardansın
bravo sayın ince
Adamsin
YAHU ALLAHIN HARAM KILDIĞI İÇKİYİ İÇİYORLAR GELMİŞ HARAMDAN ŞAHIBEDEN BAHSEDİYORLAR ÇOK AKSINIZDA BİRİLERİNİ EREŞTİRİYORSUNUZ TEBESTAFULLAH İNSANI GÜNAHA SOKUYORLAR
O ZAMAN OYUM GARİBANA ZENGİN ZATEN KÖŞEYİ DÖNDÜ... ANLAYAN ANLADI.
@apnekeo -- zengin zaten köşe oldu.. gariban boş mideyle, boş cüzdanla gelecek.. ona göre..
Adamdın gariban olmak suçsa bu ülkede 20 milyon açlık sınırında insan suçlu bi reisi cumhura yakışmadı
muharrem ince -- bir tuhaf olucan sonuçları öğrenİNCE
sayın rte..!!! karşınızda aday ve rakip görmeye bile tahamülünüz yok.. millet aday olmasa bu sefer kaçtılar diyeceksin.. esad gibi tek aday olayım ve mecburen millet sizimi seçsin mi istiyorsunuz..
sapına kadar açık sozlu vedurust
canını yerim yürü be
sefil
ulkenin %80 ac gariban
bu sefer çetin cevize çattın ince den her lafina bir kapak????
hep sinirli hep kızgın chp nin başına geçebilmek için kongrede delegenin %10 oyunu alamayıp şaibeli oylar ve divanın lütfuyla parti genel başkanlığına aday olabilen kişiye tabiki tabir olarak "gariban" denir
ERDOĞANI HALK ARTIK DİNLEMİYOR MENTALİTE YORGUNLUKTA ADETA ALZEYMIR HASTASI GİBİ DEDİĞİNİ YAPTIĞINI KONUŞTUĞUNU UNUTUYOR.
Adamsın lafı gediğine oturtmuşsun.
Saptırmayalım. CHP'nin garibanı demek istedi. Çünkü o koltuğa yapışan diktatör genel başkanın istediği gibi at oynatıyor partide. Gel Muharrem git Muharrem. Ahh garibanım benim yazık ya. 8 seçimdir yenilen genel başkanının şamar oğlanı oldun.
bu adamla laf kalabaligina giremesin
ince - kılıçdar ilişkisi... şimdi huzurlarınızda m.ince.. ince gel bakiim... uzat patiyi.... good boy , good boy... işte kılıçdarın inceye bakışı budur..
İŞ HALKI HER GEÇEN GÜN GARİBANLAŞIRKEN KENDİSİ ZENGİNLEŞMEYECEK PARA HAVUZUNDA YÜZMEYECEK EY OY VEREN GARİBANLAR SİZ HALA BU TEK YÜZÜK İLE ZENGİNLEŞEN SIFATSIZ DEVŞİRME YE VERMEYE DAVAM EDİP HER GEÇENGÜN O ZENGİNLEŞİRKEN SİZ GARİBANLAŞACAKMISINIZ
fransiz kraliyet ailesi eskiden halkini 2. sinif varandas gorurdu turkiyede ulkenin cogu gariban fransizlar gibi goruyor
Bi ülkenin lideri bu kadar kibirli olmamalı marutlanma padişahım senden büyük allah var her inişin bi çıkışı her çıkışında bir inişi var Sn.Erdoğan
gariban derken maddi durumdan bahsetmedi be ince fikir garibanlığından siyasi duruş garibanlığından bahsetti yıllarca partinde genel başkan olmaya çalıştın parti liderin neredeyse seni ihraç ediyordu ama şuanda seni cumhur adayı ilan ettiler burada ki garibanlıktan bahsediyor bunu sende çok iyi biliyorsun ama bu konulara değinmemişsin bile insanlar merak ediyor seni genel başkan yapmak istemeyenler seni nasıl cumhur adayı yaptılar :)) tezatlık var burada bunu sen bile açıklayamazsın...
recep gariban dedikleri satın aldığı satılmış cahillerin oylarıyla ayak duruyor
Artık eski sisteme dönülsün.. cumhurbaşkanı ve sarayın ismini artık duymak istemiyoruz.. gerçek başbakan ve bakanlar gelsin artık..
Aslı ile kuklası demiş tayyip sen aslı davut oğlu milyon ali abdullah gül de senin kuklaların degilmiydi örnek in davut dedin indi bin ali dedi bindi boşa dememişler kişi kendinden bilir işi diye
"Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız? cevap: Şimdi pahalı çaylar içiyor, pahalı saatler, pahalı kıravatlar takıyorsun. Saraylarda yaşıyorsun. Bana gariban demesini aşağılayıcı bir şey olarak görmüyorum. Gurur verici bir şey olarak görüyorum. Bütün garibanların yanında hissediyorum kendimi. O nerede hissediyor bilemem. gel buraya senin baksettiğin kişi CUMURBAŞKANI TABİ Kİ İTİBARLI OLACAK
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