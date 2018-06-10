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Muharrem İnce'den dikkat çeken '66' iddiası

SEÇİM HABERLERİ  | 10.06.2018 14:24 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Esenyurt'ta konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tek parti döneminde 75 kişilik sınıfta okudum" açıklamalarına tepki gösteren İnce, "Esenyurt'ta 66 kişilik sınıflar var. Erdoğan'ın babayiğit adamlarından biri gelsin baksın buraya" dedi.

Muharrem İnce'den dikkat çeken '66' iddiası

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İstanbul Esenyurt'ta vatandaşlara seslendi. İnce, "Erdoğan, 54 doğumlu ilkokula gittiğinde 75 kişilik sınıf varmış... Esenyurt'ta 66 kişilik sınıflar var. Türkiye'nin neresinde hangi okulunda ne varsa biliyoruz. Erdoğan'ın babayiğit adamlarından biri gelsin baksın buraya" diye konuştu.

İnce’nin konuşmasından önemli satır başları;

“Allah’ın izni milletin isteği ile bu iş tamam. 24 Haziran’da sandığa gideceğiz. Ben meydanlarda iş, ekmek, gelecek diyorum. Benim rakibim, zengin mi zengin. Varlıklı mı varlıklı. Hler şeyi var ama projesi yok. 16 yıldır Türkiye’yi yönetiyor 3 tane proje açıkladı. Stat yapacakmış, park yapacakmış, kıraathane yapacakmış. Bedava kek yiyeceksiniz. Ustayım diyordu meğer kek ustasıymış.

UZMAN EKONOMİ EKİBİM VAR

Bazen düşünüyorum, Erdoğan kapıdaki krizi görüyor ve bu krizle İnce uğraşsın diye bana mı teslim etmek istiyor ülkeyi diye. Ama merak etmeyin uzman ekonomi ekibim var. Merak etmeyin.

BUNLAR AYIP ŞEYLER

O manşetleri atıyor ben manşetlere karşı savaşıyorum. Onun yanında medya var benim yanımda milletim var. O artık eskisi gibi değil. Milletin evladı benim, halk çocuğu benim. 81 milyonu seviyorum. Burada diyor ki birisi Esenyurt’u kaybedersek Mekke’yi kaybederiz. Doğrusu şu Esenyurt’u kaybedersek cukkayı kaybederiz. Geç onları geç. İsrail ile gizli anlaşma yaptılar mı? İsrail’den tohum almaya devam ediyorlar mı? Meydanlara gelip elinde Kuran nutuk atıyorsunuz. Kimse bize Müslümünlık taslıyamaz. Bunlar ayıp şeyler.

Benim size vaadin bereket fışkıran topraklar, bacaları tüten fabrikalar. Bedava kek yemek isteyenler Erdoğan’a oy versin.

66 KİŞİLİK SINIFLAR VAR

54 doğumlu ilkokula gittiğinde 75 kişilik sınıf varmış, Esenyurt’ta 66 kişilik sınıflar var. Türkiye’nin neresinde hangi okulunda ne varsa biliyoruz. Allah’ın izniyle bügün Esenyurt’tayım. Yarın Diyarbakır’dayım. Bugün Esenyurt’ta hangi sınıfın 66 kişi olduğunu varsa Erdoğan’ın babayiğit adamlarından biri gelsin baksın buraya. İstanbul’un parklarında uyuşturucu kullanılıyor. Bir öğretmen olarak size söz veriyorum hepsini temizleyeceğim.

ÇİN'DEN ÇÖP İTHAL ETTİK

Sıkı durun Çin’den çöp ithal ettik. Kamyon duvara çarpmak üzere. Bu yorgun adamı değiştirmek lazım. Benim derdim fabrika fabrika. AVM’lerde asgari ücrete ezdirilen çocukları adam gibi yaşatmak benim derdim. “

PARTNERBir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...Bir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
HER ZAMANKİ GİBİ YİNE ATIYORSUN BİR TEZİN ANTİ TEZİ KİMSENİN YORUM DAHİ YAPAMAYACAĞI BELGELERLE OLUR SENİN GİBİ İŞKEMDEN ATMAYA ANCAK SENİN CANDAŞLARIN DEĞER VERİR AYRICA YANINDA ÇALIŞANLARINA SİGORTA DAHİ YAPTIRMAYANIN İNSANLARI ASGARİ ÜCRETE EZDİRMEME AŞAMASINA GELMESİNİN TEK SEBEBİ NASIL OLSA KENDİSİ VERMEMESİ DİR AYİNESİ İŞ TİR KİŞİNİN LAFA A BAKILMAZ
helal sana halk ve hak adamı, göreceksiniz bu iş ilk turda bitecek cumhurun başına ince gelecek...
erdoğan 60 yıl öncesi ile bugünü mü karşılıyor, olmadı osmanlı zamanı ile karşılaştırsın. hem o dönem bırak sınıfları okul varmıydı
kimse Her şey mükkemmel demiyor zaten ama bir faciadan günümüze getirdiler bunda tuaf olan ne INCE INCE
helal sana başkan, adamın kimyasını bozdun be...zat ne diyeceğinide ne yapacağınıda şaşırdı..adamı ettin kaçık senin yolun daima açık..
ulan ne yalan üflüyorsun ben bir öğretmenim sıınıf sayısı 34 ü gecemez 34 olan sınıfta meslek ise gruba bölünür şimdi yaktım senin çıranı sana oy veren namussuzum!
Aradan yarım asır geçmiş. Teknoloji bu kadar ilerlemiş. Dünya ortalamasına göre eğitimde hala çok gerideyiz. Sınıf mevcudu azalmışsa ne olmuş? Yazboz tahtasına dönen başarısız eğitim sistemiyle öğrencilerin geleceği heba olmakta. Maalesef Milli Eğitimde ''sınıfta kaldık.''
kardeş belge diyorsun okadar belge sundular zamanında hepsine yalan dediniz.sunsa ne olacak sunmasa ne olacak. sen git fetoye ne istedikten vermeyen lerle PKK halay çekenler le Suriye'ye bomba Atan ABD ve Avrupa'ya alkış tutanlarla bop planın eş başkanı Yahudi cesaret madalyası alanlarla ülkemin kurumlarını satanlarla birlikte ol. Senin gibisinden adam nefese boş.Sev çayını iç kekıni ye...
esenyurtta sınıf öğretmeniyim 60 öğrencim var
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