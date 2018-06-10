Muharrem İnce'den dikkat çeken '66' iddiası

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İstanbul Esenyurt'ta vatandaşlara seslendi. İnce, "Erdoğan, 54 doğumlu ilkokula gittiğinde 75 kişilik sınıf varmış... Esenyurt'ta 66 kişilik sınıflar var. Türkiye'nin neresinde hangi okulunda ne varsa biliyoruz. Erdoğan'ın babayiğit adamlarından biri gelsin baksın buraya" diye konuştu.

İnce’nin konuşmasından önemli satır başları;

“Allah’ın izni milletin isteği ile bu iş tamam. 24 Haziran’da sandığa gideceğiz. Ben meydanlarda iş, ekmek, gelecek diyorum. Benim rakibim, zengin mi zengin. Varlıklı mı varlıklı. Hler şeyi var ama projesi yok. 16 yıldır Türkiye’yi yönetiyor 3 tane proje açıkladı. Stat yapacakmış, park yapacakmış, kıraathane yapacakmış. Bedava kek yiyeceksiniz. Ustayım diyordu meğer kek ustasıymış.

UZMAN EKONOMİ EKİBİM VAR



Bazen düşünüyorum, Erdoğan kapıdaki krizi görüyor ve bu krizle İnce uğraşsın diye bana mı teslim etmek istiyor ülkeyi diye. Ama merak etmeyin uzman ekonomi ekibim var. Merak etmeyin.

BUNLAR AYIP ŞEYLER



O manşetleri atıyor ben manşetlere karşı savaşıyorum. Onun yanında medya var benim yanımda milletim var. O artık eskisi gibi değil. Milletin evladı benim, halk çocuğu benim. 81 milyonu seviyorum. Burada diyor ki birisi Esenyurt’u kaybedersek Mekke’yi kaybederiz. Doğrusu şu Esenyurt’u kaybedersek cukkayı kaybederiz. Geç onları geç. İsrail ile gizli anlaşma yaptılar mı? İsrail’den tohum almaya devam ediyorlar mı? Meydanlara gelip elinde Kuran nutuk atıyorsunuz. Kimse bize Müslümünlık taslıyamaz. Bunlar ayıp şeyler.