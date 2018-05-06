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Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım

SEÇİM HABERLERİ  | 06.05.2018 13:49 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul İl Kongresi devam ederken CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım

AK Parti 24 Haziran seçim manifestosunu İstanbul İl Kongresi'nde açıklıyor. Kritik kongrenin yapıldığı sıralarda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti.

İnce, Yalova'daki mitinginin televizyon kanallarında gösterilmemesine tepki göstererek âdeta rest çekti. İnce, "Saray talimatıyla muhalefete medya ambargosu devam ederse mitinglerimizi TV kanallarının önünde yaparız!" ifadelerini kullandı.

İşte İnce'nin dikkat çeken o paylaşımı;

muharrem


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Anahtar Kelimeler:
ak parti CHP muharrem ince

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
ince senin amacın ülke yönetmek degil sadece şov yapmak bizim senin yapacagan şovlara karnımız tok. ihtiyacımız yok.
TRT halkin % 100 ünden aldığı vergilerle, halkın % 50 sine adeta hakaret etmiyor mu ? benden alınan vergilerle iktidarın borazanlığını yapmıyor mu ?
ot beyinlisin adaletten anladığın anca çıkar sizin ve sizin gibilerin neden yayın yapmıyolar neden korkuyorlar söle bakalım o zaman trtye senden para kesiliyor bizden kesilmiyomu saman kafalı
Sayın İnce yolunuz açık olsun tüm demokrasi aşıkları yanınızdadır. Kazandığınız takdirde gönlümüzden geçen odur ki seçimden sonra hükümete verdikleri destek sonucunda istedikleri gibi at oynatan vatandaşların cebini boşaltan kanını emen bu iki yüzlü medya patronlarına gereken dersi vermenizi beklemekteyiz kısacası bu günleri unutup siyaset yapmayın hakedene gereken dersi verin.
halk tv yı 24 saat haber kanalı yapalım.dogrudan satıs falan bunları kaldırın izleyici kaçıyor. yokmu işadamı bıraz malı destek verecek
sn ince dik çıkışlarıyla kesinlikle erdoğan a çalışıyor...yasanın teröriste yandaş dediği terör partisi dediği demirtaşı ziyaret edecekmiş..ne farkın kaldı..
HELAL SANA CUMHURBAŞKANIM
Demekki Ohal Terörle mücadele için değil rakiplerini medyayı herkesi korkutmak için kullanılan bir araçmış
zorla kendini reklam yapmaya calisan ilk cumhurbaskani adayi
patron cıldırdı
Seni seyretmek zorundamı bu millet isteyen açar halk tv yi fox haberi seyreder.Trt de veya başka kanalda görüncede değiştiriyorum kanalı çünkü üslub ve terbiye sınırlarını aşıyorsun.Sizleri gezi eylemlerinde gördük İngiliz BBC herhalde yakında sizin için 24 saatlik Türkçe yayına başlayacakmış.İrada isteyen sizi izler.
İnce Tayyip erdoğanı ezip geçecek
sizin halk tv niz varya orda 24 saat zeten chp ve yandaşları var orda yapın .. tvlerde senin mitingin vardı bu söylemlerde milleti gaza hetirmekten başka bişi degil anca senin koyunların bunlarla gaza gelir heee bide sayın ince zaten oy alacagın kesim belli senin elinde içkinle dolay sana oy vereceklerinde senden farkı yok zaten
Ülke yönetmek meydanlardan sallamaya benzemez
SAYIN İNCE DEVLET HERKESİN DEVLETİ İMKANLARDA EŞİT KULLANILMALI DİYOR BENCE TV LER HABERLER GAZETECİLERDE ARTIK AKLINI BAŞLARINA ALSIN BÖYLE GİTMEYECEK YERDEN GÖGE KADAR HAKLI SAYIN İNCE MİLLETİ UYUTMAYA KİMSENİN HAKKI YOK HERKES HERŞEYİ GÖRMELİDİR BİLMELİDİR OTALIKTA SAVAŞ YOK SECİM VAR MİLLETİN GERİLMESİNE SEBEB OLACAK DACVRANIŞLARDAN KAÇINMAK BİR GÖREVDİR BU VATAN HEPİMİZİN İSTESENİZDE İSTEMESENİZDE BİRİ GİDER BİRİSİ GERLİR ODA GİDER BİR BAŞKASI GELİR
yerinle miting olsan ne, tavuk çifliği sana yeter.
trt eyer parti kayıtıyorsa görevini yapamıyor demektir.bunu halkımız iyi biliyorli,sebebi kimfir.ona görede oyumuxu kullanırız.
sevgili arkadaşlar tamam sayın İnce bu vatanın evladı aynı zamanda illet vekilliği makamında bulunmuş bir şahıs lakin cumhur başkanı kriterlerinde bir isim değil ki bırakın cumhur başkanlığını chp parti başkanlığına aday oluyor oluyor ama seçilemiyor chp nin güvenip partiyi emanet edemediği bir işime ülkemi teslim edelim biraz akıl yahuu
AK partiliyim ama artık dünyanın en pahalı akaryatının satıldığı, en çok araba vergisinin olduğu, en çok alkol vergisinin alındığı , her geçen gün yeni vergilerin yaratıldığı buna karşın 3. sınıf ülke asgari ücreti 300 euro ya geçinmemin beklendiği bir ülke istemiyorum . Oyumu partilere göre değil adaylara göre vereceğim . yolun açık olsun Muharrem İnce .
incenin resmi ne benxiyor
ADALET VE YÜRÜTME PARTİSİ BAŞTA OLUNCA HER ŞEY MÜBAHTIR.
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