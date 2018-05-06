Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım

AK Parti 24 Haziran seçim manifestosunu İstanbul İl Kongresi'nde açıklıyor. Kritik kongrenin yapıldığı sıralarda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti.
İnce, Yalova'daki mitinginin televizyon kanallarında gösterilmemesine tepki göstererek âdeta rest çekti. İnce, "Saray talimatıyla muhalefete medya ambargosu devam ederse mitinglerimizi TV kanallarının önünde yaparız!" ifadelerini kullandı.
İşte İnce'nin dikkat çeken o paylaşımı;
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