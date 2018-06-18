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Muharrem İnce'den Diyanet İşleri Başkanı'na sert cevap: Sen bu işe karışma!

SEÇİM HABERLERİ  | 18.06.2018 20:09 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gaziantep'te halka hitap etti. İnce, "Memleketin haline bak. Danıştay üyesi aleyhimde tweet atıyor, milletvekili adayı da esnaf ziyareti yapıyor kaymakam AK Parti milletvekili adayının mikrofonunu tutuyor, Diyanet İşleri Başkanı 'kıraathane' övgüsü düzüyor. Eyy hoca. Eyy Diyanet İşleri Başkanı yapma bunu yanlış yapıyorsun. Ortada bir seçim var. Sen en üstteki din adamısın. Dinimize zarar verme yazıktır günahtır sen bu işe karışma. Ayıp" dedi.

Muharrem İnce'den Diyanet İşleri Başkanı'na sert cevap: Sen bu işe karışma!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gaziantep'te partisinin mitinginde halka hitap etti. Muharrem İnce konuşmasında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın siyasetin gündeminde olan 'millet kıraathaneleri'yle ilgili, "Kıraathane, bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarından, müesseselerindir." sözlerine sert karşılık verdi. İşte Muharrem İnce'nin o konuşması:

"TUTTURMUŞ HER MAHALLEYE BİR KIRAATHANE DİYOR"

"Meydanlarda ben fabrika diyorum, bereketli topraklar diyorum, bacası tüten fabrikalar diyorum, aş iş diyorum, gençleri yurt dışına göndereceğiz iyi eğiteceğiz diyorum, her mahalleye bir kreş açacağız çocuklar kreşe kadınlar işe diyorum… O tutturmuş her mahalleye bir kıraathane diyor.

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANI KIRAATHANE ÖVGÜSÜ DÜZÜYOR"

Diyanet İşleri Başkanı da, kıraathane övgüsü yapıyor memleketin haline bak. Danıştay üyesi aleyhimde tweet atıyor, milletvekili adayı da esnaf ziyareti yapıyor kaymakam AK Parti milletvekili adayının mikrofonunu tutuyor, Diyanet İşleri Başkanı ‘kıraathane’ övgüsü düzüyor.

"SEN BU İŞE KARIŞMA, AYIP"

Eyy hoca. Eyy Diyanet İşleri Başkanı yapma bunu yanlış yapıyorsun. Ortada bir seçim var. Sen en üstteki din adamısın. Dinimize zarar verme yazıktır günahtır sen bu işe karışma. Ayıp…

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde Merkezefendi Millet Kıraathanesi'ni ziyaret eden Erbaş "Kıraathane, bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarından, müesseselerindir. Müessese diyorum çünkü, kuruluş amacı birkaç asır önce her mahallede insanlar okuma gerçekleştirebileceği bir mekan bulsun. Dolayısıyla kıraathaneler böyle kurulmuş, bugün modern anlamda burada millet kıraathanesi gördüğümüzde demek ki her mahallede, en azından her ilçemizde böyle bir kıraathanenin oluşturulmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez görmüş olduk. Ben bu tür okuma evlerinin yani kıraathanelerin yaygınlaştırılmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü biz millet olarak ne kadar çok okursak, o kadar çok medeni olur o kadar çok gelişiriz. Hem maddi hem de manevi olarak gelişiriz."

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Okuyucu Yorumları 57 yorum
koca islam dini birkac yalakanin elinde kalmis kur,an dan korkmuyorlar tekadamdan korktugu kadar...
sizin gibi itlerden allahtan korkmuyor nedense
@burak162009 Senin gibi itlerin tayyipten korktugu kadar!!!!
@burak162009 Itmi ? Allah korkusu mu ? Sizin Reise haşa Allah'ın tüm sıfatlarını üzerinde toplamış bir liderdir dendi 1 taneniz ses çıkarmadı. Şimdi bizde mi yok o Allah korkusu sizde mi ? Bir kere delikanlı olun bu günah benim deyin.
dib en üstteki din adamı değil olamazda. O olsa olsa akp yalakası olur
@kasimozan senin İncenin yalakası olduğu gib.
Paşa'nın apoletini sökeceksin, yargıçın başını keseceksin, DİB diplomasını mı alacaksın. Sen seçilmeden başkesen mi oldun.
@elincmustafa2010 Salak Engin Alanın apoletlerini kim söktü.
@elincmustafa2010 önce konuyu anla akp ye yalakalık yapacam diye alkış tutarsa emekliye sevk eder yalaka apolet emekli olunca sökülür sünnet çocukları gibi omzunda taşımaz.birde engin alan paşayı hatırla hani başbakan için ayağa kalkmayan paşa .hapse tıkdığı paşa hatırladınmı yalaka.
helal olsun baskan ince dogrulari konusan tek adamsin
Nasıl yapmasın adamı oraya o getırdı yani eli mahkum,
bindigi arabayi begenmedi zergele reise yaranip arabayi buyutecek...
ak parti gençlik kolları dinimizi o kadar çıkarları için kullanıyor ki onlar ile aynı görüşte olmayanları tekbir getirip farklı dine mensup olmakla vatan haini olmakla suçluyorlar ya bırakın artık dinimizi siyasi emellerinize bulaştırmayın ak parti ne mübarek bir partidir ne de Erdoğan peygamberdir. yazıktır günahtır. Bir partiyi dininize değiştirmeyin.
Diyanet başkanı din ile ilgili konularda konuşmalı bu Feto Menzil gibi örgütlere devleti teslim etmemenin yolunu bulmalıdır. Halka gerçek Islamiyeti ogretmelidir.
İhanet ille de vatan satmakla olmaz. İhanet aynı zamanda dini siyasete alet etmekle de olur. Al birini vur ötekini. Yavaş yavaş Deizme kaydırılmaya çalışıyoruz. Devletin kurumları en tepeden bozulmuş.
neymiş? birkaç asır önce insanlar kitap okusun diye yapılmışmış?? acaba biz türkiye’de yaşamıyor muyuz? biz gerizekalı mıyız? içinizde hiç kitap okunan kıraathane gören var mı? hiç babasından dedesinden duyan var mı? bizi iyice salak bellediler????
su anda iktidarin goreve getirdigi butun burokratlar saldiri pozisyonu almis durumdalar. korkuuorum yakinda genelkurmay baskani da bu cirkeflige katilacak diye. basarabiliyorsan ne âlâ, basaramiyorsan camur at izi kaldin politikasi, 16 yildir yapilan sey yani.
Güzelim memleket kimlerin eline kaldı vahki ne vah sözde dindar geçiniyorlar bunların din bilgisiyle insan cehenneme gider yanlış doktor candan yanlış hoca imandan edermiş boşuna dememiş ecdadımız
Türkiye için son umut MUHARREM İNCE
doğru demiş
kıraathaneyi okuma yeri olarak belirtiyosun eyvallah manevi olarak gelişmeyede tamamda maddi olarak nasıl geliştiriyor bi onuda açıklasaydın kalıp cümleleri söyle gitsin olaya bak dini lider olarak insanlara ahlak vicdan aşılaman gerekirken ayrımcılık aşılıyorsun namazdan başka dinin gerekliliklerini yerine getirmeyen kurum oldunuz ayıp ya koltuk kalsın gerisi beni alakadar etmez mantığında yürütüyosunuz insanları dinden soğutuyosunız ensar olayları gibi herşey ortada sizin imanınız yok nasıl aşılayacaksınız
muarrrrem bununda fesini sökersin sen şimdi diiimmmiii hayatında soğan sökmemiş bir adamsın diline kolay geliyor o elini kırarlar dikkat et
Diyanet işleri başkanımısın kahvehanecimisin yahu sanki adam ilim merkezi açıyor çıkıp övüyorsun orada çaylar kekler ak partinin propagandası için dağıtılacak çocuklar vatandaşlar yavaş yavaş beyni yıkanacak bunu hepimiz biliyoruz oralarda toplum tembelliğe alıştırılacak milli servet boş yere akıtılacak bunların yerine çıkıpta fabrika açsaydılar ya Başkan yatacak yerin yok siyaseti dine karıştırma sırat köprüsünden geçerken mazaallah düşü verirsin milli olmayan mercedess makam aracınla
bunlar sayesinde islamın boş bir din olduğunu gördük herkez kafasına göre kitap yazsın
mecbur ne yapsın adam siyasetle orda neticede
KÖR CAHİLLER YORUM YAPIYORSUNUZ AMA NEYE YAPTIĞINIZI BİLMİYORSUNUZ ADAMIN AĞZINDA DİŞLERİ YOK OYUNU KİME VERECEKSİN DİYOR SİPİKER ERDOĞANA DİYOR ÇALILIYORMUSUN DİYOR YOOOOK İŞSİZİM DİYOR SÖZÜN BİTTİĞİ YER ALLAHTAN Kİ ÇOK AYDIN İNSAN VARDA SİZİNDE HAKLARINIZI ARIYOR NE KURAN BİLİRSİNİZ NE DİNİNİZİN NELER GEREKTİĞİNİ BİLDEYDİNİZ YOK CUMA BİTSİN VUR ŞİŞENİN DİBİNE NELER YAPILIYOR BİŞEY DEMEZSİNİZ MUHARREM İNCE GİBİ BİR CUMHURBAŞKANI ADAYINI TANIMADAN BİLMEDEN ELEŞTİRİRSİNİZ ASLINDA SİZE HERŞEY MÜSTAHAK AMA NE DİYİM HAKSIZLIĞA GELEMEYEN VATAN SEVDALILARI VAR KARŞINIZDA
Diyanet siyasi bir kurum gibi.imamlar camiide siyaset yapar diyanet işleri başkanı saray sözcüsü gibi davranır.bence kapatılması gereken bir kurum. Hiçbir faydası yok
Yazdığı kitapları bir araştırın beyler diyanet başkanının şaşıracaksınız..
din adamının siyasetle ne işi var...
Sakallı şeytanlar.
Başta diyanet,iktidar,cemaatler hepsi dinden geçiniyorlar.ahlakları zaten yoktu,dini de bitirdiler.
dinle çok alakası varya diyaneti sorguluyor ibiş
@enejomble Lan diyaneti sorgulamıyor, diyanet siyasete burnunu sokuyor kafasız eşşek. Diyanet dediğin Kıraathane fetvası verir mi?
Bu akape takimi Allah bir diyorsa inanmayin.koskaca bakan ozel hastaneyi devlet hastanesi diye millete kakalamaya calisiyor.yalan dolan iftira hepsi bunlarda .seytanlik bu olsa gerek
bakın görün ey millet zamanında,haddi olmadığı halde,siyasilerin yaptığı her güzel şeye,özelliklede ak parti için,hiç kendine alakadar olmadığı konularda konuşan,mimarlar odasını,baro başkanını,yargıyı,yökü ne kadar kurum varsa siyasilerin üzerine salan,chp zihniyeti ve ince ince,şimdi çıkmış ahkam kesiyor.özelliklede kendisiyle bağlantılı olmayan bir konuda.
FETO.TERORISTI ADIL OKSUZ.un YARDIMCISI BASKA NE BEKLIYORSUNUZ RESMI BELGELI FETI.TERORISTI ADIL OKSUZ.un YARDIMCISI
güzel olan herşeyi destekleyen kurum yöneticilerine ve özellikle d.i başkanına bu yapılacak olan işi savunduğu için laf konuşan güruhtan bu memlekete fayda gelmez,yavaş yavaş,ince ince gevşemeye başladı bu adam.
Diyanette Siyasete girdi ya.Yahu Dinimizi sömüren Tarikatlerle bir uğraşta millet Diyanetimize güvenip tarikatlerden çekilsin.Acaba Diyanetimizin görevi nedir.Diyanet çalışanları biliyormudur?
yarın kumarhane açacağız deseler kumarın faydalarını anlatır bu ahlaksız..ülkenin kaynaklarını sömüren 80 bin kişilik militan ordusunun başıdır bu adam...
@ileridemokrasim ne biçim insansınız güzel sözden bu kadar iğrenç bir yorum çıkarabıldınız size iyilik hak değil ki iyilik hak edene
dinine bağlı her kimse siyasetle ilgilenir,çünki o dini yaşatabilmek için bir vatan ve toprak gerekir,sizin gibi çakalların kendi ülkesinde müslümanları ne duruma düşürdüğünü unutmadı bu millet.
@hsyngoktas haklısın kardeş bunlar da utanma yok zaten.
Şeyhülislamdan sorma bizi yarap Sevaba günah der günaha sevap Fukara hakkında hayırlı cevap Söyleyecek dili kökünden kurumuş.
yaw güzel söylüyorsunuz fi tarihinden önce okur yazarlık yoktu o amaçla açıldı şindi herkes en az lise mezunu olmak zorunda zaten okuma yazma bilmeyen yok bırakın bu millet okusun ayagını siz oraları bal gibi sohbet evleri yaparak yandaş yada akkoyun üreteceksiniz
@otoban_2 sizin gibi kara koyunlar dışarı
ince .. harbi bos adammissin yahu.. chp severim sayarim ölcer tartarimda..bu kadarda olmaz be ince yani atiyorsun tutarli at yani çarpitiyorsunda halki salak yerine koyma yahu hic samimi degilsin
Erdoğan desin ki kağıt oynamak faydalıdır, yarın diyanet işleri başkanı arkasından tüm halk eline kağıt alıp oynar. O derece dev adımlarla geleceğe yürüyor yani bu ülke, o derece.
ulan işinize gelmedimi tekral deneyin yazı yorsunuz ama niye siz doğru olun bırakın kanı bozuk lara cevap verelim
doğru demiş ince bence sencede doğru dememişmi
Memleket kriz içinde benzin ,doların freni patlamış yalancıların dilinde dış güçler allah ıslah etsin sizleri rabbim akıl fikir versin bu psikolojik bağımlı akplilere yarın reis efendi pkk lılarla kol kola gezer bu vatansever megri megrilerde destekler akp fetonun ve israilin ve fellerin imalı
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