Muharrem İnce'den Diyanet İşleri Başkanı'na sert cevap: Sen bu işe karışma!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gaziantep'te partisinin mitinginde halka hitap etti. Muharrem İnce konuşmasında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın siyasetin gündeminde olan 'millet kıraathaneleri'yle ilgili, "Kıraathane, bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarından, müesseselerindir." sözlerine sert karşılık verdi. İşte Muharrem İnce'nin o konuşması:
"TUTTURMUŞ HER MAHALLEYE BİR KIRAATHANE DİYOR"
"Meydanlarda ben fabrika diyorum, bereketli topraklar diyorum, bacası tüten fabrikalar diyorum, aş iş diyorum, gençleri yurt dışına göndereceğiz iyi eğiteceğiz diyorum, her mahalleye bir kreş açacağız çocuklar kreşe kadınlar işe diyorum… O tutturmuş her mahalleye bir kıraathane diyor.
"DİYANET İŞLERİ BAŞKANI KIRAATHANE ÖVGÜSÜ DÜZÜYOR"
Diyanet İşleri Başkanı da, kıraathane övgüsü yapıyor memleketin haline bak. Danıştay üyesi aleyhimde tweet atıyor, milletvekili adayı da esnaf ziyareti yapıyor kaymakam AK Parti milletvekili adayının mikrofonunu tutuyor, Diyanet İşleri Başkanı ‘kıraathane’ övgüsü düzüyor.
"SEN BU İŞE KARIŞMA, AYIP"
Eyy hoca. Eyy Diyanet İşleri Başkanı yapma bunu yanlış yapıyorsun. Ortada bir seçim var. Sen en üstteki din adamısın. Dinimize zarar verme yazıktır günahtır sen bu işe karışma. Ayıp…
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI NE DEMİŞTİ?
Geçtiğimiz günlerde Merkezefendi Millet Kıraathanesi'ni ziyaret eden Erbaş "Kıraathane, bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarından, müesseselerindir. Müessese diyorum çünkü, kuruluş amacı birkaç asır önce her mahallede insanlar okuma gerçekleştirebileceği bir mekan bulsun. Dolayısıyla kıraathaneler böyle kurulmuş, bugün modern anlamda burada millet kıraathanesi gördüğümüzde demek ki her mahallede, en azından her ilçemizde böyle bir kıraathanenin oluşturulmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez görmüş olduk. Ben bu tür okuma evlerinin yani kıraathanelerin yaygınlaştırılmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü biz millet olarak ne kadar çok okursak, o kadar çok medeni olur o kadar çok gelişiriz. Hem maddi hem de manevi olarak gelişiriz."
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