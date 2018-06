Muharrem İnce'den Diyanet İşleri Başkanı'na sert cevap: Sen bu işe karışma!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gaziantep'te partisinin mitinginde halka hitap etti. Muharrem İnce konuşmasında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın siyasetin gündeminde olan 'millet kıraathaneleri'yle ilgili, "Kıraathane, bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarından, müesseselerindir." sözlerine sert karşılık verdi. İşte Muharrem İnce'nin o konuşması:

"TUTTURMUŞ HER MAHALLEYE BİR KIRAATHANE DİYOR"



"Meydanlarda ben fabrika diyorum, bereketli topraklar diyorum, bacası tüten fabrikalar diyorum, aş iş diyorum, gençleri yurt dışına göndereceğiz iyi eğiteceğiz diyorum, her mahalleye bir kreş açacağız çocuklar kreşe kadınlar işe diyorum… O tutturmuş her mahalleye bir kıraathane diyor.

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANI KIRAATHANE ÖVGÜSÜ DÜZÜYOR"



Diyanet İşleri Başkanı da, kıraathane övgüsü yapıyor memleketin haline bak. Danıştay üyesi aleyhimde tweet atıyor, milletvekili adayı da esnaf ziyareti yapıyor kaymakam AK Parti milletvekili adayının mikrofonunu tutuyor, Diyanet İşleri Başkanı ‘kıraathane’ övgüsü düzüyor.